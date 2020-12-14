Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 жов, 2025 11:59
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:50
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Підземні паркінги зазвичай і так фігурують, як укриття.
Але в повноцінне бомбосховище навряд
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|