UGB еко банк країни

TabFinance писав:
Додано: Нед 10 сер, 2025 18:23
Додано: Сер 20 сер, 2025 07:07
Отже, завітав до дівчат у сусіднє відділення Укргазу. Мене були дуже раді бачити, бо років з три я вже там не з'являвся. Кажу: "Закриваю все". Мені закрили два рахунки (не картки!) у гривні та у валюті, а на питання "А картки закривати?", відповіли: "Як тільки рахунки закриються - картки до них автоматично закриються теж".
Ну, добре. Бо карток у мене було багато...
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:14
Ви не повірите, бо такого не може бути ніколи, але ТабТарасФінанс повідомляє, що УГБ безпрецедентно та інноваційно
Додано: Сер 22 жов, 2025 16:12
Вывод денег
Доброго.
Посоветуйте какой открыть счет (какой тариф) если ожидается перевод большой суммы денег в этот банк так чтобы быстрои и с минимальными затратами деньги вывести или снять.
Спасибо.
