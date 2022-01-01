UGB еко банк країни

RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  lloydbanksua написав:Где-то попадалась новость, что счета без движения более 3-х лет будут закрыты автоматически.

TabFinance писав: https://www.ukrgasbank.com/press_center ... ent/13952-
Отже, завітав до дівчат у сусіднє відділення Укргазу. Мене були дуже раді бачити, бо років з три я вже там не з'являвся. Кажу: "Закриваю все". Мені закрили два рахунки (не картки!) у гривні та у валюті, а на питання "А картки закривати?", відповіли: "Як тільки рахунки закриються - картки до них автоматично закриються теж".
Ну, добре. Бо карток у мене було багато...
Ви не повірите, бо такого не може бути ніколи, але ТабТарасФінанс повідомляє, що УГБ безпрецедентно та інноваційно відмовляється від субрахунків на користь окремих рахунків до кожного продукту. Хто ще для чогось заводить сюди гроші, не забудьте перед переказом перевірити реквізити, бо перехідний період УГБ ще не винайшов, принаймні про це не повідомляє.
Вывод денег

Доброго.

Посоветуйте какой открыть счет (какой тариф) если ожидается перевод большой суммы денег в этот банк так чтобы быстрои и с минимальными затратами деньги вывести или снять.
Спасибо.
