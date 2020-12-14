|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 22 жов, 2025 11:59
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 5187
З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1162 раз.
- Подякували: 2062 раз.
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:50
Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію[/url][/b]
Чи можна переробити підземне паркомісце в бомбосховище?
Є у кого такий досвід?
Frant
Повідомлень: 23287
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1778 раз.
- Подякували: 2581 раз.
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:57
Frant написав: Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію[/url][/b]
Чи можна переробити підземне паркомісце в бомбосховище?
Є у кого такий досвід?
Підземні паркінги зазвичай і так фігурують, як укриття.
Але в повноцінне бомбосховище навряд
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36807
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8261 раз.
4
9
3
Додано: Сер 22 жов, 2025 13:16
Faceless написав: Frant написав: Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію[/url][/b]
Чи можна переробити підземне паркомісце в бомбосховище?
Є у кого такий досвід?
Підземні паркінги зазвичай і так фігурують, як укриття.
Але в повноцінне бомбосховище навряд
Основні проблеми: відсутність водопроводу і каналізації.
Frant
Повідомлень: 23287
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1778 раз.
- Подякували: 2581 раз.
Додано: Сер 22 жов, 2025 13:22
Frant написав: Faceless написав:
Frant написав:[quote="5901206:Ірина_"]Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію[/url][/b]
Чи можна переробити підземне паркомісце в бомбосховище?
Є у кого такий досвід?
Підземні паркінги зазвичай і так фігурують, як укриття.
Але в повноцінне бомбосховище навряд
Основні проблеми: відсутність водопроводу і каналізації.[/quote]Вода як би є, є ж системи пожежогасіння.
В сучасних мають бути туалети. Там де нема - ставлять біотуалети.
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36807
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8261 раз.
4
9
3
Додано: Сер 22 жов, 2025 14:23
Frant написав:
Основні проблеми: відсутність водопроводу і каналізації.
ну придется поставить куб питьевой воды или паллету с моршинской. туалет типа синей будки на улице. но поскольку такие вопросы и близко не обсуждаются, то живем мы неплохо еще)
smdtranz
Повідомлень: 681
З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 117 раз.
