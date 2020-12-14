|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 жов, 2025 19:57
Господар Вельзевула написав:
Душить продаванов на - 30 от прайса
в реале получилось?
поделитесь реальным опытом
но судя по нытью на ветке...
...сладкие влажные фантазии)))
"отхлестать авизо", "котлетой по губам", "голодные глаза продаванов" ...сколько лет прошло а ничего не меняется)))
1
1
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:11
Frant написав:
Без них - гризли би чорний хліб в сухарях. І грілись би буржуйками
Без них война бы закончилась в 2022.
Комментарий сухой, без подтекста,как факт.
А что и кто в таком случае бы грыз или смоктал-тут вопрос открытый. Широчайшее поприще для догадок.
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:33
Господар Вельзевула написав: UA написав: Бетон написав:
Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
Пользуясь ситуацией пришли нагибать тебя по цене.
Шутки шутками, а я не понимаю,какого рожна тот же Варшавский подорожал за год,при том что кругом стоны "не можем продать".
В стране война. Риски.
Покупатели есть. Цену дайте. И вот это нытье типа "какая вам разница прилет в квартиру за 64 или 57"- есть зомбирование.
Нафига мне покупать по нормальной цене? Оккупация, мобилизация, блекауты, может голодомор скоро.
Но я готов рискнуть при условии хорошей цены, что бы в случае удачного исхода был какой-то смысл.
Душить продаванов на - 30 от прайса,глядишь и продажи пойдут.
Допустим в стране,где квартиру в центре(с ремонтом и не 1К) лет 35 как не меняют на новенькую Жигу-Балтику, голодомора уже не будет(как его нет в Африке у тех, кто зарабатывает хотя бы долларов 500 в мес)
Мобилизация воров бюджета и баб с прокачанными губосиськами не пугает.
Блекаут, как три года назад говорил Виталя ирпенский - это способ содрать за ЭЭ с пересичного побольше(чем на востоке ЕС)
Строить то новое дешевле построенного старого и в лучших локациях хоть кто то что то теперь и позже вообще будет(как было в 15-16г.г.)???
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:40
Господар Вельзевула написав: UA написав: Бетон написав:
Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
Пользуясь ситуацией пришли нагибать тебя по цене.
Шутки шутками, а я не понимаю,какого рожна тот же Варшавский подорожал за год,при том что кругом стоны "не можем продать".
В стране война. Риски.
Покупатели есть. Цену дайте. И вот это нытье типа "какая вам разница прилет в квартиру за 64 или 57"- есть зомбирование.
Нафига мне покупать по нормальной цене? Оккупация, мобилизация, блекауты, может голодомор скоро.
Но я готов рискнуть при условии хорошей цены, что бы в случае удачного исхода был какой-то смысл.
Душить продаванов на - 30 от прайса,глядишь и продажи пойдут.
Тебе квартира чтобы жить или самый умный?
1к за 115-140 куе а говнолокации это же ж инвестиционное, а не чтобы жить там самому. Согласен?
А в инвестиционном сегменте все такие же умные.
