Господар Вельзевула написав: kingkongovets написав: можу дати дієву пораду - наймайте сильних професійних рилів, навіть якщо самі реально здатні робити якісну передпродажну аналітику (99% пересічних на це не здатні бо не мають доступу до реальної інфи по проведеним угодам), основана на аналізі хотєлок, фейків та заманух «аналітика» - це повний шлак можу дати дієву пораду - наймайте сильних професійних рилів, навіть якщо самі реально здатні робити якісну передпродажну аналітику (99% пересічних на це не здатні бо не мають доступу до реальної інфи по проведеним угодам), основана на аналізі хотєлок, фейків та заманух «аналітика» - це повний шлак



На удивление корректное и толковое сообщение,как для вас. Другой вопрос, как отличить профессиональное рыло от кучи при***?

Они же все стелят лишь бы продать,слушать тошно.

Я обойдусь без рыла, знать бы количество и стоимость реальных сделок.

Он реально шарит.Но не найди себе риелтора, который будет пугать других, отказываясь делиться комиссией, например.В итоге ты можешь завязать всё на одном человеке, который в первую неделю сделает видимость работы, а потом забьёт на твой объект и будет месяцами просто болтаться только у него в обьяве. Ещё хуже, когда какой-то нечастый покупатель не дозвонится до него, потому что зная про эксклюзив, рыло будет борзеть, не ехать, когда удобно клиенту на просмотр. И так далее.Я это знаю только потому, что бываю в роли и продавца и покупателя и часто не мог заставить рыло даже показать мне квартиру неделями.Знаешь, как я продал довольно много квартир? Я ехал на просмотр в 8 утра, в 10 вечера, срочно, в любой день и так далее.Нужно знать о квартире всё до мелочей. Например, что рядом живут соседи. Как смонтировано водоснабжение. Покупатели водят пап, мам и каждого ты должен успокоить. Бате показать крутую проводку без скруток, матери - нишу подъёмного механизма, а детям - где они будут гулять с коляской и ставить самокат