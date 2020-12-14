RSS
Сер 22 жов, 2025 19:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Господар Вельзевула написав:Душить продаванов на - 30 от прайса

в реале получилось?
поделитесь реальным опытом
но судя по нытью на ветке...
...сладкие влажные фантазии)))
"отхлестать авизо", "котлетой по губам", "голодные глаза продаванов" ...сколько лет прошло а ничего не меняется)))
Сер 22 жов, 2025 20:11

  Frant написав:Без них - гризли би чорний хліб в сухарях. І грілись би буржуйками


Без них война бы закончилась в 2022.
Комментарий сухой, без подтекста,как факт.
А что и кто в таком случае бы грыз или смоктал-тут вопрос открытый. Широчайшее поприще для догадок.
Сер 22 жов, 2025 20:33

Сер 22 жов, 2025 20:40

Тебе квартира чтобы жить или самый умный?
1к за 115-140 куе а говнолокации это же ж инвестиционное, а не чтобы жить там самому. Согласен?
А в инвестиционном сегменте все такие же умные.
