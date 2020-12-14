RSS
  #<1 ... 12544125451254612547
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 07:32

  UA написав:
  Бетон написав:
  UA написав:130 вполне реально. Исходя из
1. Это уже сегмент для жить самому, а не инвест.
2. Какие разумные тому альтернативы? новострой со свежим ремонтом на Правом берегу не у ЖД, ЛЕП и тд.?
Только 3 этаж сейчас на пике цены. За 90 это точно?

Я год назад продавал 62м2 за 130 без мебели.
2к - меньше конкуренции.
Нормально

2к это уже для себя берут. Многие переплатят от цены конкурентов если квартира нравится. У покупателя 1к в газах калькулятор, рентабельность. А рентабельность аренды от сегодняшних цен на квартиры печальная. Потому ты и продаешь не за 1-2 недели.

Печальная рентабельност - це у відсотках скільки?
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:31

  Investor_K написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Я год назад продавал 62м2 за 130 без мебели.
2к - меньше конкуренции.
Нормально

2к это уже для себя берут. Многие переплатят от цены конкурентов если квартира нравится. У покупателя 1к в газах калькулятор, рентабельность. А рентабельность аренды от сегодняшних цен на квартиры печальная. Потому ты и продаешь не за 1-2 недели.

Печальная рентабельност - це у відсотках скільки?

1/12% панди
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:07

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:1/12% панди
флай, а скільки років тому ти придбав перший дот в своєму укрепрайоні навколо Києва? скільки тисяч постів про теорію оточення Києва ти за цей час на форумі створив? як там з рентабельністю в тебе? який відсоток? скільки грошей заробив? а скільки вже впалив грошенят в комуналку за всі ці роки? поділись успіхами
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:31

  kingkongovets написав:
flyman написав:1/12% панди
флай, а скільки років тому ти придбав перший дот в своєму укрепрайоні навколо Києва? скільки тисяч постів про теорію оточення Києва ти за цей час на форумі створив? як там з рентабельністю в тебе? який відсоток? скільки грошей заробив? а скільки вже впалив грошенят в комуналку за всі ці роки? поділись успіхами

второє кольцо окруженія стартовало разом із долярчиковим активом на Левандівці, "все іде поплану, але війна, такщо папізже, тарапіцца нє надо", жду нову вєтку метра від Трої до Окружної, мост готов, морально готовлюсть показувать факи аірмаксу на гондолі
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:1/12% панди
флай, а скільки років тому ти придбав перший дот в своєму укрепрайоні навколо Києва? скільки тисяч постів про теорію оточення Києва ти за цей час на форумі створив? як там з рентабельністю в тебе? який відсоток? скільки грошей заробив? а скільки вже впалив грошенят в комуналку за всі ці роки? поділись успіхами

второє кольцо окруженія стартовало разом із долярчиковим активом на Левандівці, "все іде поплану, але війна, такщо папізже, тарапіцца нє надо", жду нову вєтку метра від Трої до Окружної, мост готов, морально готовлюсть показувать факи аірмаксу на гондолі
цю шизофреничну ахінею ми від тебе чули вже 100500 разів

ще раз:
1) скільки років пройшло з першої купівлі?
2) яка загальна рентабельність всього проєкту за цей час?
3) які затрати на комуналку та податки за ці роки?
4) як все це виглядає в сухих цифрах?
