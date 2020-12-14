RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12551125521255312554
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 10:48

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:за правду о минус 30 спасибо


Правла минус 30% ето одно, а инфляционній калькулятор показівает инфляцию долара 25 % с 2020 года.
https://www.usinflationcalculator.com/
Inflation Calculator
If in 2020
(enter year)
I purchased an item for $
1,000.00

then in 2025
(enter year)
that same item would cost:
$1,254.97

Cumulative rate of inflation:
25.5%



Потерять 55 % процентов на аренде за пять лет ето приговор.
И ето человек по легенде очень успешен и расказівает как надо вести бизнес.

Це хто тут такий успішний?
Любитель триколісних мотоциклів? Якого аж розпирає від власної негідності.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 25 жов, 2025 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23293
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1779 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 10:51

  flyman написав:
  Investor_K написав:А я з 1969 року вже був у такому стані. Пишаюся собою

а як той стан перенесли через 90і? поділіться формулою

Дитячою б/у коляскою і горіхами з парка. Причому ходити за горіхами слід босоніж, щоб не витрачати марно ресурс взуття. Тому що взуття нині дороге.
І якщо 30 років економити на взутті, то можна купити підвал в Бородянці, так?
Востаннє редагувалось Frant в Суб 25 жов, 2025 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23293
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1779 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 11:15

  kingkongovets написав:раніше я вважав фірмовою відмінністю дніпрян погані зуби майже у всіх місцевих чоловіків, навіть цікавився чому так - мені сказали що справа чи то в місцевій воді чи то в загальній екологіі - ну хз, можливо

але чим далі я спостерігаю за ними тут, то тим більше переконуюсь що насправді їх фірмова відмінність не ці страшні зуби, а важка ватна контузія, яка з віком проявляється все дужче і дужче - це теж наслідки поганої води і екологіі, чи щось інше?

про інше казати не буду, не хочу отримати бан за антисемітизм

конг - давай антисемитизм
Ваши корогодомордухаи кстати все со своими и идеальными 32мя?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5459
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 11:16

  барабашов написав:конг - давай антисемитизм

Антисемитизм - ознака тупості і недалекоглядності.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23293
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1779 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 11:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:раніше я вважав фірмовою відмінністю дніпрян погані зуби майже у всіх місцевих чоловіків, навіть цікавився чому так - мені сказали що справа чи то в місцевій воді чи то в загальній екологіі - ну хз, можливо

але чим далі я спостерігаю за ними тут, то тим більше переконуюсь що насправді їх фірмова відмінність не ці страшні зуби, а важка ватна контузія, яка з віком проявляється все дужче і дужче - це теж наслідки поганої води і екологіі, чи щось інше?

про інше казати не буду, не хочу отримати бан за антисемітизм

конг - давай антисемитизм
Ваши корогодомордухаи кстати все со своими и идеальными 32мя?
давати - не чоловіча справа, барабашов
просто фільтруй іноді базарок, якщо ще маєш надію в Україну повернутись, а то навіть у моїй расовій толерантністі є межа
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11924
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2741 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12551125521255312554
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25354 17270850
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 01:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6760544
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 79398
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15137)
25.10.2025 11:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.