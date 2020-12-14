RSS
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 12:06

kingkongovets
ну и тебе рядом с фарион не хворать
И это - реестры почаще проверяй
Потому шо "догс иат онли догс"
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 12:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:kingkongovets
ну и тебе рядом с фарион не хворать
И это - реестры почаще проверяй
Потому шо "догс иат онли догс"
ти за мене не сси, за собою краще слідкуй
kingkongovets
1
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 12:15

  Frant написав:
  flyman написав:
  Investor_K написав:А я з 1969 року вже був у такому стані. Пишаюся собою

а як той стан перенесли через 90і? поділіться формулою

Дитячою б/у коляскою і горіхами з парка. Причому ходити за горіхами слід босоніж, щоб не витрачати марно ресурс взуття. Тому що взуття нині дороге.
І якщо 30 років економити на взутті, то можна купити підвал в Бородянці, так?

Можливо колись в музеї воскових фігур буде бюст лисого черепа (лише бюст, бо на всю статую зекономили віск ) , поряд 20-річні мешти 15 разів поремонтовані суперклеєм , і стара коляска дитяча. На якій герой їздив на шопінг і до Ізольди Павлівни.

Зʼясували, як наш герой їздить на бла-бла-кар
Зображення
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 12:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  барабашов написав:за правду о минус 30 спасибо


Правла минус 30% ето одно, а инфляционній калькулятор показівает инфляцию долара 25 % с 2020 года.
https://www.usinflationcalculator.com/
Inflation Calculator
If in 2020
(enter year)
I purchased an item for $
1,000.00

then in 2025
(enter year)
that same item would cost:
$1,254.97

Cumulative rate of inflation:
25.5%



Потерять 55 % процентов на аренде за пять лет ето приговор.
И ето человек по легенде очень успешен и расказівает как надо вести бизнес.
Оренда на 30% нижче це не "втратити на оренді 55% з урахуванням інфляції". Навіть близько. Це зменшення дохідності, але ще невідомо, з якого рівня.
Це отакий рівень математики в німецькому виші?
Faceless
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 13:35

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:Оренда на 30% нижче це не "втратити на оренді 55% з урахуванням інфляції". Навіть близько. Це зменшення дохідності, але ще невідомо, з якого рівня.
Це отакий рівень математики в німецькому виші?


в мене наразі після останньої корекціі рік тому найменша рентабельність на одному обʼєкті - рівно 11,18%, на інших хоча й не набагато, але більше, на двох рівно по 15% як ще до ковіду, здається декілька разів про це писав вже

і це зараз, з урахуванням усіх наших обставин

без зайвої скромності вважаю це в нашій ситуаціі безпрецедентно гарним результатом, ще й зважаючи на те, що простоїв не було

а людині, яка стабільно лайкає франта не допоможе ніяка вища освіта, нема сенсу там щось пояснювати

можу поспорити що в його чабанчиках навіть про 10% річних і до ковіду мови не було
kingkongovets
1
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 14:57

  барабашов написав:kingkongovets
ну и тебе рядом с фарион не хворать
И это - реестры почаще проверяй
Потому шо "догс иат онли догс"

Мавпи їдять лише мавп????
Frant
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 14:58

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  барабашов написав:за правду о минус 30 спасибо


Правла минус 30% ето одно, а инфляционній калькулятор показівает инфляцию долара 25 % с 2020 года.
https://www.usinflationcalculator.com/
Inflation Calculator
If in 2020
(enter year)
I purchased an item for $
1,000.00

then in 2025
(enter year)
that same item would cost:
$1,254.97

Cumulative rate of inflation:
25.5%



Потерять 55 % процентов на аренде за пять лет ето приговор.
И ето человек по легенде очень успешен и расказівает как надо вести бизнес.
Оренда на 30% нижче це не "втратити на оренді 55% з урахуванням інфляції". Навіть близько. Це зменшення дохідності, але ще невідомо, з якого рівня.
Це отакий рівень математики в німецькому виші?


Фейслес не знає що таке вартість грошей в часі.
Підтягніть рівень а потім будем далі будем вести дискусію.
1
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:04

  kingkongovets написав:
Faceless написав:Оренда на 30% нижче це не "втратити на оренді 55% з урахуванням інфляції". Навіть близько. Це зменшення дохідності, але ще невідомо, з якого рівня.
Це отакий рівень математики в німецькому виші?


в мене наразі після останньої корекціі рік тому найменша рентабельність на одному обʼєкті - рівно 11,18%, на інших хоча й не набагато, але більше, на двох рівно по 15% як ще до ковіду, здається декілька разів про це писав вже

і це зараз, з урахуванням усіх наших обставин

без зайвої скромності вважаю це в нашій ситуаціі безпрецедентно гарним результатом, ще й зважаючи на те, що простоїв не було

а людині, яка стабільно лайкає франта не допоможе ніяка вища освіта, нема сенсу там щось пояснювати

можу поспорити що в його чабанчиках навіть про 10% річних і до ковіду мови не було


Для мене Чабанчика були по пятому місті по пріритетності, я останні 10 років майже цим не займався і не живу в Україні.
Хтось тут розповідав що він маєстро орендодавець і втратив 30 відстоків
в оренді без урахвання інфліції за 5 років. З урахування інфляції долара втрата вартості більше 50 відсотків.
Прям маєстро нерухомості :shock:
1
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

єбать яке ж воно тупе)
kingkongovets
1
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:на двох рівно по 15%
Може ви просто недооцінюєте свої об'єкти і тому в вас 15% виходить? Гадаю, якщо будете продавати то дохідність від виставленої ціни різко впаде до 3-4%, а продасте десь на 6-7%
2587715
