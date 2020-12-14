|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:08
а потім вони дивуються що в когось обʼєкт за 100к може приносити 15к на рік, а хтось не може здати норм квартиру, бо «треба здавати лише хлопцям-програмістам 22-23р»)
примітивні стереотипи і упередження та невміння в креатив можуть вбити будь який бізнес
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:12
kingkongovets написав:
примітивні стереотипи і упередження можуть вбити будь який бізнес
Ви можете здати свою нерухомість туркам за 15%, які вщент вб'ють ремонт, але не кажіть що вона приносить 15%, бо з цієї доходності треба вирахувати вартість нового ремонту, і після цього може статися, що ваша нерухомість взагалі збиткова
2587715 написав: kingkongovets написав:
примітивні стереотипи і упередження можуть вбити будь який бізнес
Ви можете здати свою нерухомість туркам за 15%, які вщент вб'ють ремонт, але не кажіть що вона приносить 15%, бо з цієї доходності треба вирахувати вартість нового ремонту, і після цього може статися, що ваша нерухомість взагалі збиткова
я здаю комерцію де ремонти під себе роблять самі орендарі, які самі його потім і вбивають, тому весь цей пасаж одразу мимо
а нормальний умовний майстер манікюра, або такий же умовний парікмахер, блогер, лікар або дизайнер жіночої статі заробляє побільше ніж оті омріяні вами юні айтішники, а якщо ви до того ж пустите її жити з її маленьким генетичним ур** типу йорка, тоя або мальтіпу - вона вам ще й залишить подвійний залог та ще й погодиться на підвищену на 10-15%% ціну
це так би мислив я, якби здавав квартири
але я віддаю перевагу комерціі, бо з нею в рази менше гемору хоча й на порядки більше нюансів, які треба враховувати
на дуже багато порядків більше, але на те й існує досвід, знання та вміння їх використовувати
занадто багато стало в лендлордстві таксистів і чистильщиків взуття, які живуть сталими примітивними догмами та стереотипами і не здатні або просто не бажають мислити і діяти креативно - тому й результати у всіх в цій діяльністі дуже різні
зи: і до речі зараз вирішують вже навіть не фоточки, а вірусні ролики в тіктоці, але здається і про це я вже багато разів писав, знову я стаю занадто настирливим, намагаючись поділитись знаннями та досвідом, які на профільному форумі нікому не потрібні, а лише провокують хейт у диванних експертів
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:58
kingkongovets написав:
а нормальний умовний майстер манікюра, або такий же умовний парікмахер, блогер, лікар або дизайнер жіночої статі заробляє побільше ніж оті омріяні вами юні айтішники, а якщо ви до того ж пустите її жити з її маленьким генетичним ур** типу йорка, тоя або мальтіпу - вона вам ще й залишить подвійний залог та ще й погодиться на підвищену на 10-15%% ціну
А потім за той подвійний залог ще й освіжити квартиру.
До речі дійсно було багато запитів з собачкою, хоч і написано - без тварин. А якщо беруть з тваринами, то там мабуть та квартира на розрив.
P.S. Єдиний момент - цим мальтіпу чи як їх там часто пелюшки на ламінат стелять. Попаде той собакен в пелюшку чи промаже - хазяйці якось пох.
kingkongovets написав:
зи: і до речі зараз вирішують вже навіть не фоточки, а вірусні ролики в тіктоці,
Цей метод спрацює мабуть тільки інстаграмними квартирами, а також з будинками. Самі звичайні квартири - хз, є сумніви...
2587715 написав:
Фотки норм - контингент не влаштовує. Зара треба селити лише хлопців 22-23р, програмістів. А таких мало
А потім за кілька днів до 23-річчя ваш програміст здрисне в Польщу, залишивши Вам на згадку свої лахи
Natt написав: kingkongovets написав:
а нормальний умовний майстер манікюра, або такий же умовний парікмахер, блогер, лікар або дизайнер жіночої статі заробляє побільше ніж оті омріяні вами юні айтішники, а якщо ви до того ж пустите її жити з її маленьким генетичним ур** типу йорка, тоя або мальтіпу - вона вам ще й залишить подвійний залог та ще й погодиться на підвищену на 10-15%% ціну
А потім за той подвійний залог ще й освіжити квартиру.
До речі дійсно було багато запитів з собачкою, хоч і написано - без тварин. А якщо беруть з тваринами, то там мабуть та квартира на розрив.
P.S. Єдиний момент - цим мальтіпу чи як їх там часто пелюшки на ламінат стелять. Попаде той собакен в пелюшку чи промаже - хазяйці якось пох.
kingkongovets написав:
зи: і до речі зараз вирішують вже навіть не фоточки, а вірусні ролики в тіктоці,
Цей метод спрацює мабуть тільки інстаграмними квартирами зі свіжим ремонтом, а також з будинками. Самі звичайні квартири - хз, є сумніви...
я вже вище писав що набагато простіше та ефективніше вчасно продавати 3-4 річні квартири з щеневмерлим інстаграмним ремонтом і швидко перекладатись в нові, з новим ремонтом, нехай навіть і в набагато дальніх єбенях, чим щось освіжати в жк, чия хвилина слави вже пройшла або ось ось закінчиться
якщо це звичайно не мегалокація, яка дійсно вирішує, але наразі це дуже велика рідкість, практично недоступна неолендлордам
і до речі вірусні провокативні ролики можна знімати про будь що, а не лише про інстаграмні інтерʼєри та розкішні будинки
тікток це не про естетику, а про провокатив та хейт і вміння таке знімати це теж чималий шматок роботи, знань і креативу, але ж нічого особливо складного тут нема, та й завжди можна це делегувати тим хто вміє, якщо несила або ліньки самому
і головне не забувати, що при пошуку орендарів обирати маєте саме ви, а не вони і ні в якому разі не ріелтор, завдання якого якнайшвидше рубанути комісію і відпетляти, а вам з тим орендарем потім співпрацювати та знаходити спальну мову ще багато місяців або й років
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 25 жов, 2025 22:23, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:
я здаю комерцію де ремонти під себе роблять самі орендарі, які самі його потім і вбивають, тому весь цей пасаж одразу мимо
А нашо їм платити тоді вам? Якщо в них є гроші на ремонт, то в нас комерційна нерухомість настільки дешева, що її нема ніякого сенсу орендувать - простіше взяти в кредит, а потім знов продати з наваром. Бо ви можете припинити договір оренди при спливанні терміну договору і відкрити на прикормленому місці такий самий магазин. Нащо власникам так ризикувать?
kingkongovets написав:
умовний парікмахер, блогер, лікар або дизайнер жіночої статі заробляє побільше ніж оті омріяні вами юні айтішники
ви не в темі. Заробляють там тіки розкрючені топи - а таких одиниці. До мене 2 блогери просились, але я подивився їх канали і захотілося їх обох обійняти і разом поплакати. Люди взагалі не уявляють як працює ця індустрія і за які гроші (спойлер - всі топові блогери на рекламі і виплатах за перегляди заробляють менше ніж витрачають на створення контенту та маркетинг свого каналу)
kingkongovets написав:
але я віддаю перевагу комерціі, бо з нею в рази менше гемору хоча й на порядки більше нюансів, які треба враховувати
якось товаришував з одним ритейлером спортивного одягу, який підписав договір оренди чи-то з дрім-тауном, чи то зі скай-молом - корочше якщо ти не бандит і за тобою нема якогось угрупування, готового комусь щось спалити у разі кидка - то в ту сферу краще не лізти.
kingkongovets написав:
занадто багато стало в лендлордстві таксистів і чистильщиків взуття, які живуть сталими примітивними догмами та стереотипами і не здатні або просто не бажають мислити і діяти креативно - тому й результати у всіх в цій діяльністі дуже різні
Цьому бізнесу 2000 років, навряд там можна вигадати щось нове
kingkongovets написав:
зи: і до речі зараз вирішують вже навіть не фоточки, а вірусні ролики в тіктоці, але здається і про це я вже багато разів писав, знову я стаю занадто настирливим, намагаючись поділитись знаннями та досвідом, які на профільному форумі нікому не потрібні, а лише провокують хейт у диванних експертів
ні, це не так, рілси та тіктоки взагалі не продають нічого дорожче 100 долларів - це вам підтвердить будь-який маркетолог - ця сфера розрахована на бідну молодь у якої окрім телефону навіть ноутбуків нема.
Хороший майстер манікюру заробляє від 1куо, тоді як початківець в ІТ може і до 1к недотягувати. Тож тут КК по своєму правий
2587715 написав: kingkongovets написав:
я здаю комерцію де ремонти під себе роблять самі орендарі, які самі його потім і вбивають, тому весь цей пасаж одразу мимо
А нашо їм платити тоді вам? Якщо в них є гроші на ремонт, то в нас комерційна нерухомість настільки дешева, що її нема ніякого сенсу орендувать - простіше взяти в кредит, а потім знов продати з наваром. Бо ви можете припинити договір оренди при спливанні терміну договору і відкрити на прикормленому місці такий самий магазин. Нащо власникам так ризикувать?
kingkongovets написав:
умовний парікмахер, блогер, лікар або дизайнер жіночої статі заробляє побільше ніж оті омріяні вами юні айтішники
ви не в темі. Заробляють там тіки розкрючені топи - а таких одиниці. До мене 2 блогери просились, але я подивився їх канали і захотілося їх обох обійняти і разом поплакати. Люди взагалі не уявляють як працює ця індустрія і за які гроші (спойлер - всі топові блогери на рекламі і виплатах за перегляди заробляють менше ніж витрачають на створення контенту та маркетинг свого каналу)
kingkongovets написав:
але я віддаю перевагу комерціі, бо з нею в рази менше гемору хоча й на порядки більше нюансів, які треба враховувати
якось товаришував з одним ритейлером спортивного одягу, який підписав договір оренди чи-то з дрім-тауном, чи то зі скай-молом - корочше якщо ти не бандит і за тобою нема якогось угрупування, готового комусь щось спалити у разі кидка - то в ту сферу краще не лізти.
kingkongovets написав:
занадто багато стало в лендлордстві таксистів і чистильщиків взуття, які живуть сталими примітивними догмами та стереотипами і не здатні або просто не бажають мислити і діяти креативно - тому й результати у всіх в цій діяльністі дуже різні
Цьому бізнесу 2000 років, навряд там можна вигадати щось нове
kingkongovets написав:
зи: і до речі зараз вирішують вже навіть не фоточки, а вірусні ролики в тіктоці, але здається і про це я вже багато разів писав, знову я стаю занадто настирливим, намагаючись поділитись знаннями та досвідом, які на профільному форумі нікому не потрібні, а лише провокують хейт у диванних експертів
ні, це не так, рілси та тіктоки взагалі не продають нічого дорожче 100 долларів - це вам підтвердить будь-який маркетолог - ця сфера розрахована на бідну молодь у якої окрім телефону навіть ноутбуків нема.
яка феєрична маячня практично по кожному пункту)
все з вами зрозуміло, ще раз бажаю удачі в нелегкій справі здати квартиру а оренду)
без неї вам точно буде дуже важко, можливо це просто не ваше
Faceless написав:
Хороший майстер манікюру заробляє від 1куо
тут питанна не в цифрах, а в валюті
