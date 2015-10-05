Форуми / Все про гроші: інші

Wirująświatła написав: alibob я за своих родителей говорил. Их программа обучения была проще моей. Зато мама ещё 20 лет ездила в родной город на встречу с одноклассниками. Я даже знаю как звали ее лучшую школьную подругу. В моем классе друзей уже не было. Не только у меня а вообще ни у кого. Из параллелей на сколько я знаю тоже. Мои друзья все со двора и с музыкальной тусовки. Этот процесс начался ещё до гаджетов.



в школі було 2 друга, інституті(мореходка) було 3 друга

музикальна школа, секція ла, музикальний ансамбль, потім баскетбол -не було часу сидіти во дворах (тільки влітку один місяць)



в школі було 2 друга, інституті(мореходка) було 3 друга

музикальна школа, секція ла, музикальний ансамбль, потім баскетбол -не було часу сидіти во дворах (тільки влітку один місяць)

ті, хто сиділи во дворах і "мали багато друзів" по факту були вуличною шпаною: у 11р сигарети, у 12ть купити на всіх 0,7л портвейну (мене батьки послали), в 15ть наркота і пограбування малечі чи п'яничок(які заснули на лавці), в 16ть років почали красти магнітофони во дворах (перший тюремний строк), коли мені виповнилось 25 то 5 з 8 цих однокласників вже не було на землі, до 35 років відійшли останні (більш обережні)

prodigy



Я про дітей у дворах написав саме про дітей (яким без старших з двору не можна). Підлітками і ми в дворі рідко коли сиділи. Але поки були малі і з двору самим не можна було піти, то майже весь вільний час в дворі були. Потім трошки старшими (початкова школа) вже збиралися десь в парку чи "на котельній". Робили на деревах місця для сидіння/лежання, грали в карти. В ліс бігали, багаття палили. Компанія була з декількох найближчих дворів. І пару хлопців зі школи в ній теж були. В середніх класах вже ходили в походи по області на пару днів в канікули. І взимку теж, на лижах. Також взимку на ковзанах майже щовечора, коли морозна зима. Всі дні народження друзів святкували або в них вдома, або в лісі.

В когось були спорт.секції, муз.школа. Та все одно майже весь вільний час в компанії. Не вдома ж сидіти. До бабусь в село їздили допомагати з городом і садом.

Шкільні друзі були. Зараз, звичайно, рідко спілкуємося. Але все одно друзі. І як треба допомога, то, як і в дитинстві, без відмови. Звичайно, в межах можливостей.

В нас, тодішніх дітей, була і школа, і домашні завдання, і якась робота по дому, допомога старшим, секції. Але було і багато вільного часу. І крім на спілкування в компанії куди його було подіти (для отримання позитивних емоцій, насамперед)?

Бували періоди жаги читання чи ганяти на лісапеті, чи бігати зранку перед школою, чи ввечері перед сном в парку/лісі. Нудно не було.

Теперішні діти і гаджетами роз'єднані, і переїздами, що пов'язані з війною, і онлайн навчанням, що від ковідних часів затягнулося в багатьох. І не мають як свій вільний час витратити на живе спілкування, з одного боку. А з іншого і не мають того часу, зависаючи в сітці. Дуже небагато батьків можуть (і мають змогу) зацікавити дитину більшість часу проводити в живому спілкуванні.

Та що я знову про "Волга впадає в каспійське море"... alibob Повідомлень: 741 З нами з: 31.01.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 84 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 жов, 2025 19:25 Re: Психологія та саморозвиток alibob написав: А з іншого і не мають того часу, зависаючи в сітці. А з іншого і не мають того часу, зависаючи в сітці.



різні родини і в них різні діти...на початку вересня гуляю по району з вівчаркою і бачу , як "діти" знищують дитячий майданчик, розмовляють російською (по факту, більшість слів нецензурні), спитав скільки років і звідки прийшли -років 10-11, школа за 3км, тобто прийшли вони з міста в котеджне містечко. яка ціль у житті-на сьогодні доламати цю гірку. сказав , їм щоб шли до себе в район, нуль реакції, кажу в поліції ніколи не ночували? почали волати як хворі на голову, пішов своєю дорогою і за 200м чув як вони волають один на одного -що можна казати, ідіоти, вище я описав подібні компанію в моєму дитинстві

висновок: і через 100 років після нас будуть такі діти(на жаль в Україні), те що в Африці (де я роботав 15 років), то не дивно



різні родини і в них різні діти...на початку вересня гуляю по району з вівчаркою і бачу , як "діти" знищують дитячий майданчик, розмовляють російською (по факту, більшість слів нецензурні), спитав скільки років і звідки прийшли -років 10-11, школа за 3км, тобто прийшли вони з міста в котеджне містечко. яка ціль у житті-на сьогодні доламати цю гірку. сказав , їм щоб шли до себе в район, нуль реакції, кажу в поліції ніколи не ночували? почали волати як хворі на голову, пішов своєю дорогою і за 200м чув як вони волають один на одного -що можна казати, ідіоти, вище я описав подібні компанію в моєму дитинстві

висновок: і через 100 років після нас будуть такі діти(на жаль в Україні), те що в Африці (де я роботав 15 років), то не дивно

якось у вечері вийшов зі стармехом прогулятись навколо порту (десь по колу вийшло меньше 1,5км), було не пізно, 18.30-19.00, але темно (на екваторі 12 годин день і 12 годин ніч, захід сонця 18.00), залишалось 200м до воріт порту і хтось жбурнув у нас каміння (не влучив), бачу це підлітки 12+. у одного з них "калаш", це Матаді(Конго)

prodigy

........

Иск, впервые поданный в 2021 году, требовал прекращения процедуры отбора для участия в программе для одарённых и талантливых детей. В настоящее время учащиеся борются за доступ к программам для одарённых детей уже в детском саду, проходя тестирование и собеседования. По мнению истцов, система выгодна более состоятельным ученикам и их «осведомлённым» родителям, которые могут оплатить подготовительные курсы.

........

Эта проблема уже много лет остаётся актуальной, особенно в специализированных средних школах города, где для поступления необходимо сдавать экзамены. В текущем учебном году чернокожие учащиеся получили всего 3% мест в специализированных средних школах, несмотря на то, что составляют почти 20% от общего числа учащихся государственных школ, а латиноамериканцы получили 7% предложений о зачислении, несмотря на то, что составляют более 42% от общего числа учащихся. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-23/top-ny-court-tosses-race-bias-challenge-to-city-s-gifted-schools

Вопрос интересный и сложный.

Как его решать? Вопрос интересный и сложный.Как его решать?



В Смысле как?

Я не в курсе этой новости, но если я правильно понял, то речь идет об отмене отрицательной дискриминации.

Суть ее заключается в том, что устанавливается необходимый процент приема чернокожих (о латиносах на самом деле никто не переживает, потому что они никогда не возмущаются, а черные вой поднимают по поводу и без повода).

Я сторонник того, чтобы принимали по заслугам, а не по цвету кожи.

Когда приехали, старший уже был в пролете, а младший попытался сдать на гифтедэндтелентед, но не добрал баллы. Только приехали. У детей почти нулевой Инглиш. Младший только в дошкольных развивалках занимался в Украине и не учился в школе еще. Рисовал офигенно правда. И набрал конкурентное число баллов.

Кто доктор черным, что они думают как сесть на социал и не работать, чтобы было время на курение дури? Я не про всех, конечно. Одни из сильных учеников в частной школе моих детей тоже черные. Но их родителям не пофиг на их учебу.

А в автобусе порой едут загорелые ребята и такое вытворяют...за что им места в этих классах? Их заслужить надо.

Мой старший - один из лучших учеников школы, стейт тесты с близкими к максимальным результатами. Но в топ хайскул не поступил. И мало кто из белых туда поступает. Вон в книге про мамашу-тигрицу, которую Виталий выкладывал, там было про одну из этих школ, куда подавался старший. Там правду написали. Почти все кто там учится - азиаты. Азиаты, которых родители с рождения муштруют. У которых нет детства. В которых вкладываются огромные деньги. А не ребятки, которые курят дурь с малолетства, ходят со спущенными штанами и метелят прохожих на улицах. Белых там почти нет, но белые не устраивают воплей, что их дискриминируют. Хотя их дискриминируют. Сын знакомого, белый мальчик, закончил хайскул, где сейчас учится мой старший, с близкими к максимальным баллами.

Как Вы думаете, куда из нйских вузов он прошел? Правильный ответ - в ситикаледж. Куда поступают без проблем и свежие иммигранты из не очень развитых стран. А в топ вузы НЙ он не прошел. Зато туда прошли цветные детки, чьих прапрапрапредков якобы привезли рабами и теперь у американцев комплексы.

Зато ему прислали топ университеты республиканских штатов, куда он тоже аплаился. Но родители не готовы были пока его одного туда отпускать.

Насколько продвинутый ребенок? Я уже писал об этой семье. Его старшая сестра закончила MIT и преподает в Стенфорде. Оба вуза - Лига Плюща. У родителей денег хватает на оплату обучения. Но в НЙских топвузах его в упор не видят.

Это правильно?

В Смысле как?

Я не в курсе этой новости, но если я правильно понял, то речь идет об отмене отрицательной дискриминации.

Суть ее заключается в том, что устанавливается необходимый процент приема чернокожих (о латиносах на самом деле никто не переживает, потому что они никогда не возмущаются, а черные вой поднимают по поводу и без повода).

Я сторонник того, чтобы принимали по заслугам, а не по цвету кожи.

Когда приехали, старший уже был в пролете, а младший попытался сдать на гифтедэндтелентед, но не добрал баллы. Только приехали. У детей почти нулевой Инглиш. Младший только в дошкольных развивалках занимался в Украине и не учился в школе еще. Рисовал офигенно правда. И набрал конкурентное число баллов.

Кто доктор черным, что они думают как сесть на социал и не работать, чтобы было время на курение дури? Я не про всех, конечно. Одни из сильных учеников в частной школе моих детей тоже черные. Но их родителям не пофиг на их учебу.

А в автобусе порой едут загорелые ребята и такое вытворяют...за что им места в этих классах? Их заслужить надо.

Мой старший - один из лучших учеников школы, стейт тесты с близкими к максимальным результатами. Но в топ хайскул не поступил. И мало кто из белых туда поступает. Вон в книге про мамашу-тигрицу, которую Виталий выкладывал, там было про одну из этих школ, куда подавался старший. Там правду написали. Почти все кто там учится - азиаты. Азиаты, которых родители с рождения муштруют. У которых нет детства. В которых вкладываются огромные деньги. А не ребятки, которые курят дурь с малолетства, ходят со спущенными штанами и метелят прохожих на улицах. Белых там почти нет, но белые не устраивают воплей, что их дискриминируют. Хотя их дискриминируют. Сын знакомого, белый мальчик, закончил хайскул, где сейчас учится мой старший, с близкими к максимальным баллами.

Как Вы думаете, куда из нйских вузов он прошел? Правильный ответ - в ситикаледж. Куда поступают без проблем и свежие иммигранты из не очень развитых стран. А в топ вузы НЙ он не прошел. Зато туда прошли цветные детки, чьих прапрапрапредков якобы привезли рабами и теперь у американцев комплексы.

Зато ему прислали топ университеты республиканских штатов, куда он тоже аплаился. Но родители не готовы были пока его одного туда отпускать.

Насколько продвинутый ребенок? Я уже писал об этой семье. Его старшая сестра закончила MIT и преподает в Стенфорде. Оба вуза - Лига Плюща. У родителей денег хватает на оплату обучения. Но в НЙских топвузах его в упор не видят.

Это правильно?

Основой здорового общества есть здоровая конкуренция, а не протекционизм, защищающий кого-бы то ни было по какому-бы то ни было признаку. Ибо это дискриминация.

rjkz

Повідомлень: 17952 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8755 раз. Подякували: 5528 раз. Профіль 11 6 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 жов, 2025 01:21 rjkz

Я понял не так.

По-моему, они требуют просто отмены вступительного тестирования.

Но даже в вашем варианте.

Не очень знаком с НЙ жизнью, поэтому перейду на то, что знаю лучше.

В переводе на украинские реалии это явно худшая подготовка в сельских школах по сравнению с городскими. Не буду обсуждать причины, но это объективная реальность. Соответственно, шансы поступить после сельской школы заметно ниже. И это не вина детей и даже родителей.

Как решить этот вопрос?

Я тоже за "здоровую конкуренцию, а не протекционизм", но здесь у детей явно неравные стартовые условия. Это тоже дискриминация. ЛАД 2 Повідомлень: 37037 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5371 раз. Подякували: 4870 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 жов, 2025 02:54 ЛАД написав: rjkz

Я понял не так.

По-моему, они требуют просто отмены вступительного тестирования.

Но даже в вашем варианте.

Не очень знаком с НЙ жизнью, поэтому перейду на то, что знаю лучше.

В переводе на украинские реалии это явно худшая подготовка в сельских школах по сравнению с городскими. Не буду обсуждать причины, но это объективная реальность. Соответственно, шансы поступить после сельской школы заметно ниже. И это не вина детей и даже родителей.

Как решить этот вопрос?

ЛАД написав:
Я понял не так.

По-моему, они требуют просто отмены вступительного тестирования.

Но даже в вашем варианте.

Не очень знаком с НЙ жизнью, поэтому перейду на то, что знаю лучше.

В переводе на украинские реалии это явно худшая подготовка в сельских школах по сравнению с городскими. Не буду обсуждать причины, но это объективная реальность. Соответственно, шансы поступить после сельской школы заметно ниже. И это не вина детей и даже родителей.

Как решить этот вопрос?

Я тоже за "здоровую конкуренцию, а не протекционизм", но здесь у детей явно неравные стартовые условия. Это тоже дискриминация.



Слушайте, какие родители - такие и дети.

Я понимаю, что Вы не понимаете нйских проблем. "Мы с пониманием относимся к вашему непониманию".

Реально, кем будут дети, как и где они будут учиться - полностью зависит от родителей.

Не может ребенок, которого мамаша, курящая дурь, закрывает в комнате с телеком (это еще не худшее), а потом его растит улица (привет Виталику), претендовать на место в школе, куда отличники готовятся поступать за несколько лет, а вообще их родители тянут с пеленок. И это не преувеличение.

В Стевисент поступают не лучшие из лучших. А лучшие из лучших из лучших.

Когда мы аплаились туда, и еще в 2 лучшие школы НЙка, мы понимали, что шансов ноль. И хотя ребенка взяли в хорошую школу и на специальную программу, мы знали, что он этого более чем заслужил. Он по тестам вошел в примерно 15% лучших по штату, по школе вошел в пятерку лучших. Но мы не пытались превратить его детство в ад, поэтому нас то, что он сделал - приятно несколько неожиданный результат. Выще - те кто с пеленок растит "отличников" при этом ломая и свою жизнь и жизнь ребенка. Но то, что происходит - в один ряд...хотя нет, не в один ряд, над ними ставится в фору черный цвет кожи.

О какой справедливости речь?

Кто прикладывает усилия - тот добивается. Никакой социальной справедливости.

Только конкуренция.

Мы не стали селиться в районе с совсем дешевой арендой. Выбирали где жить по тому, чтобы попасть в хорошую элементари скул. Потом пошли в частную школу, потому что переезжать не могли, а хороших мидлскул в нашем районе нет.

Но почему-то в черных районах в основном школы с плохим рейтингом. Почему?

Потому что учителя плохие? Нет, рейтинг в большей части строится на успеваемости учеников. А успеваемость ученика зависит от того, что ему транслируют родители и что делают его соученики. Какого-бы гениального ребенка не засунуть в ту среду - кина не будет.

А все начинается с родителей. Я одно время ездил через черные районы на ОТ по работе.

Сидит семья черных в вагоне метро. там 2 сиденья поперек направления движнния и 3 вдоль. Я сижунапротив тех 3х. На 2- сиденьях сидят 3 черных ребенка, под 90 градусов к ним сидят их родители вдвоем на 3-х сиденьях. Мама засунула папе руку в штаны и надрачивает. В довольно заполненном вагоне. На глазах своих детей. В другой раз, тоже напротив, сидит черный мужик, смотрит порнуху на смартфоне и сам себе гоняет. В 14-15 черные подростки объединяются в банды и просто метелят прохожих.

Почитайте ту книгу, что Виталий выкладывал. Там про азиатов. Чем заняты азиатские дети. Понимаю что не все. Так и черные ребята учатся и неплохо в щколе моих детей, но оплата за обучение - это фильтр для родителей, которым не пох на учебу своих детей и в принципе на своих детей.

А то, что много черных теток рожает кучу детей (часто от многих разных отцов), чтобы тупо сидеть на пособиях - здесь никого уже не удивляет.

Насчет сельских школ.

Не зависит уровень школы от того в большом городе она или нет.

Зависит от того, что за люди живут в городке, где эта школа.

Например, есть городок в НДж, где живут мои знакомые, с очень хорошей школой, а соседний городок - с не очень, а еще один впритык к этим двум - с отвратительной. Так надо селиться где?

Правильно, не там где дешевле. Школа - один из мощнейших факторов, влияющих на цену недвиги. Дома изовнаипалок примерно одинаковые везде. И только то, какие школы и какие люди в городке определяет или дом стоит 200к или миллион+.

И это конкуренция.

Слушайте, какие родители - такие и дети.

Я понимаю, что Вы не понимаете нйских проблем. "Мы с пониманием относимся к вашему непониманию".

Реально, кем будут дети, как и где они будут учиться - полностью зависит от родителей.

Не может ребенок, которого мамаша, курящая дурь, закрывает в комнате с телеком (это еще не худшее), а потом его растит улица (привет Виталику), претендовать на место в школе, куда отличники готовятся поступать за несколько лет, а вообще их родители тянут с пеленок. И это не преувеличение.

В Стевисент поступают не лучшие из лучших. А лучшие из лучших из лучших.

Когда мы аплаились туда, и еще в 2 лучшие школы НЙка, мы понимали, что шансов ноль. И хотя ребенка взяли в хорошую школу и на специальную программу, мы знали, что он этого более чем заслужил. Он по тестам вошел в примерно 15% лучших по штату, по школе вошел в пятерку лучших. Но мы не пытались превратить его детство в ад, поэтому нас то, что он сделал - приятно несколько неожиданный результат. Выще - те кто с пеленок растит "отличников" при этом ломая и свою жизнь и жизнь ребенка. Но то, что происходит - в один ряд...хотя нет, не в один ряд, над ними ставится в фору черный цвет кожи.

О какой справедливости речь?

Кто прикладывает усилия - тот добивается. Никакой социальной справедливости.

Только конкуренция.

Мы не стали селиться в районе с совсем дешевой арендой. Выбирали где жить по тому, чтобы попасть в хорошую элементари скул. Потом пошли в частную школу, потому что переезжать не могли, а хороших мидлскул в нашем районе нет.

Но почему-то в черных районах в основном школы с плохим рейтингом. Почему?

Потому что учителя плохие? Нет, рейтинг в большей части строится на успеваемости учеников. А успеваемость ученика зависит от того, что ему транслируют родители и что делают его соученики. Какого-бы гениального ребенка не засунуть в ту среду - кина не будет.

А все начинается с родителей. Я одно время ездил через черные районы на ОТ по работе.

Сидит семья черных в вагоне метро. там 2 сиденья поперек направления движнния и 3 вдоль. Я сижунапротив тех 3х. На 2- сиденьях сидят 3 черных ребенка, под 90 градусов к ним сидят их родители вдвоем на 3-х сиденьях. Мама засунула папе руку в штаны и надрачивает. В довольно заполненном вагоне. На глазах своих детей. В другой раз, тоже напротив, сидит черный мужик, смотрит порнуху на смартфоне и сам себе гоняет. В 14-15 черные подростки объединяются в банды и просто метелят прохожих.

Почитайте ту книгу, что Виталий выкладывал. Там про азиатов. Чем заняты азиатские дети. Понимаю что не все. Так и черные ребята учатся и неплохо в щколе моих детей, но оплата за обучение - это фильтр для родителей, которым не пох на учебу своих детей и в принципе на своих детей.

А то, что много черных теток рожает кучу детей (часто от многих разных отцов), чтобы тупо сидеть на пособиях - здесь никого уже не удивляет.

Насчет сельских школ.

Не зависит уровень школы от того в большом городе она или нет.

Зависит от того, что за люди живут в городке, где эта школа.

Например, есть городок в НДж, где живут мои знакомые, с очень хорошей школой, а соседний городок - с не очень, а еще один впритык к этим двум - с отвратительной. Так надо селиться где?

Правильно, не там где дешевле. Школа - один из мощнейших факторов, влияющих на цену недвиги. Дома изовнаипалок примерно одинаковые везде. И только то

Повідомлень: 17952 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8755 раз. Подякували: 5528 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 жов, 2025 09:38 Re: Психологія та саморозвиток rjkz написав: Но то, что происходит - в один ряд...хотя нет, не в один ряд, над ними ставится в фору черный цвет кожи.

О какой справедливости речь? Но то, что происходит - в один ряд...хотя нет, не в один ряд, над нимиО какой справедливости речь?



завжди були і будуть преференції, загальної справедливісті (для всіх) не існує і ніколи не існувало (навіть у перших християн, бо і там були лідери в спільнотах)



в мій час (1980-1989) в СРСР давали пільги афганцям при вступі у виш (в моїй роті було 2 таких), один завалив сесію на другому курсі (вишмат, фізіка, сопромат і тд) 5 двійок

з п'яти іспитів (не відрахували, дали не 2 тижні а місяць на пере іспит), хоч одного з моєї групи відрахували за 1 двійку з виш мату (він посперечався з доцентом на лекції і той сказав йому ще за місяць до сесії- готуватись до армії), бо той афганець мав поранення і орден "червоної зірки"(десь років 10 тому дізнався, що це орден давали не за геройство(вчинок), а всім -хто мав важке поранення)

а сьогодні афганці в сучасній Україні отримують пільги (25% за комуналку, раз на рік 2 тижні лікування в санаторії в Києві), це майже 37 років після закінчення "війни"(15/02/89), а хто вони ці "герої"-такі самі окупанти (а деякі і вбивці мирного населення -жінок, дітей, старих)



ps стосовно ваших дітей в США-гарна освіта це база для успіху в житті, але це навіть не 50% того, щоб стати успішним(в нашому світі -заможним)

-наполеглива праця

-вміння ввійти в колектив (комунікабельність)

-вдача, скромність без підлабузництва

-удача (надто важливий елемент), отримати від долі шанс і не пропустити завжди були і будуть преференції, загальної справедливісті (для всіх) не існує і ніколи не існувало (навіть у перших християн, бо і там були лідери в спільнотах)в мій час (1980-1989) в СРСР давали пільги афганцям при вступі у виш (в моїй роті було 2 таких), один завалив сесію на другому курсі (вишмат, фізіка, сопромат і тд) 5 двійокз п'яти іспитів (не відрахували, дали не 2 тижні а місяць на пере іспит), хоч одного з моєї групи відрахували за 1 двійку з виш мату (він посперечався з доцентом на лекції і той сказав йому ще за місяць до сесії- готуватись до армії), бо той афганець мав поранення і орден "червоної зірки"(десь років 10 тому дізнався, що це орден давали не за геройство(вчинок), а всім -хто мав важке поранення)а сьогодні афганці в сучасній Україні отримують пільги (25% за комуналку, раз на рік 2 тижні лікування в санаторії в Києві), це майже 37 років після закінчення "війни"(15/02/89), а хто вони ці "герої"-такі самі окупанти (а деякі і вбивці мирного населення -жінок, дітей, старих)ps стосовно ваших дітей в США-гарна освіта це база для успіху в житті, але це навіть не 50% того, щоб стати успішним(в нашому світі -заможним)-наполеглива праця-вміння ввійти в колектив (комунікабельність)-вдача, скромність без підлабузництва-удача (надто важливий елемент), отримати від долі шанс і не пропустити prodigy Повідомлень: 12753 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3360 раз. Подякували: 3353 раз. Профіль 1 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 жов, 2025 10:04 rjkz написав: Реально, кем будут дети, как и где они будут учиться - полностью зависит от родителей. Реально, кем будут дети, как и где они будут учиться - полностью зависит от родителей. 100500% только не родители, а ЗНАЧИМЫЙ ВЗРОСЛЫЙ. И задача родителей оставаться значимыми для своих детей как можно дольше.





Старая история когда значимым вдруг становится кто угодно (условно) безработный сосед с сумасшедшими идеями. Как минимум потому что у него валом свободного времени. Никто не знает почему ребенок делает такой выбор. Есть мнение что после полового созревания природа требует сепарации от родителей. Поскольку опыта не хватает, подросток делает выбор опираясь на свои эмоции и "доступность" "вариантов".



В то же время удобные спокойно живут с мамой до 40ка лет и никакая сепарация им не нужна. Так что мнение выше лишь отчасти справедливое. rjkz написав: потом его растит улица (привет Виталику), потом его растит улица (привет Виталику), меня "растило" моё окружение, но оно было ограничено 3-5 людьми, которые до поступления в ВУЗ представлялись мне носителями идей и смыслов. Они бы очень удивились что кто то их назвал "улицей". Бомжами/сиротами они не были, у всех были родители и квартиры.



Выражение "потом его растит улица" не отражает реальности.. поэтому оно ложное. Ни одного человека в мире не вырастила улица. У значимых взрослых есть имена и фамилии, и количество "значимых" всегда будет ограничено (чаще всего это 1 человек) 100500% только не родители, а ЗНАЧИМЫЙ ВЗРОСЛЫЙ. И задача родителей оставаться значимыми для своих детей как можно дольше.Старая история когда значимым вдруг становится кто угодно (условно) безработный сосед с сумасшедшими идеями. Как минимум потому что у него валом свободного времени. Никто не знает почему ребенок делает такой выбор. Есть мнение что после полового созревания природа требует сепарации от родителей. Поскольку опыта не хватает, подросток делает выбор опираясь на свои эмоции и "доступность" "вариантов".В то же время удобные спокойно живут с мамой до 40ка лет и никакая сепарация им не нужна. Так что мнение выше лишь отчасти справедливое.меня "растило" моё окружение, но оно было ограничено 3-5 людьми, которыепредставлялись мне носителями идей и смыслов. Они бы очень удивились что кто то их назвал "улицей". Бомжами/сиротами они не были, у всех были родители и квартиры.Выражение "потом его растит улица" не отражает реальности.. поэтому оно ложное. Ни одного человека в мире не вырастила улица. У значимых взрослых есть имена и фамилии, и количество "значимых" всегда будет ограничено (чаще всего это 1 человек) Wirująświatła

Повідомлень: 30853 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2526 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 01:25 Wirująświatła написав: rjkz написав: Реально, кем будут дети, как и где они будут учиться - полностью зависит от родителей. Реально, кем будут дети, как и где они будут учиться - полностью зависит от родителей. 100500% только не родители, а ЗНАЧИМЫЙ ВЗРОСЛЫЙ. И задача родителей оставаться значимыми для своих детей как можно дольше.





Старая история когда значимым вдруг становится кто угодно (условно) безработный сосед с сумасшедшими идеями. Как минимум потому что у него валом свободного времени. Никто не знает почему ребенок делает такой выбор. Есть мнение что после полового созревания природа требует сепарации от родителей. Поскольку опыта не хватает, подросток делает выбор опираясь на свои эмоции и "доступность" "вариантов".



В то же время удобные спокойно живут с мамой до 40ка лет и никакая сепарация им не нужна. Так что мнение выше лишь отчасти справедливое. rjkz написав: потом его растит улица (привет Виталику), потом его растит улица (привет Виталику), меня "растило" моё окружение, но оно было ограничено 3-5 людьми, которые до поступления в ВУЗ представлялись мне носителями идей и смыслов. Они бы очень удивились что кто то их назвал "улицей". Бомжами/сиротами они не были, у всех были родители и квартиры.



Выражение "потом его растит улица" не отражает реальности.. поэтому оно ложное. Ни одного человека в мире не вырастила улица. У значимых взрослых есть имена и фамилии, и количество "значимых" всегда будет ограничено (чаще всего это 1 человек) 100500% только не родители, а ЗНАЧИМЫЙ ВЗРОСЛЫЙ. И задача родителей оставаться значимыми для своих детей как можно дольше.Старая история когда значимым вдруг становится кто угодно (условно) безработный сосед с сумасшедшими идеями. Как минимум потому что у него валом свободного времени. Никто не знает почему ребенок делает такой выбор. Есть мнение что после полового созревания природа требует сепарации от родителей. Поскольку опыта не хватает, подросток делает выбор опираясь на свои эмоции и "доступность" "вариантов".В то же время удобные спокойно живут с мамой до 40ка лет и никакая сепарация им не нужна. Так что мнение выше лишь отчасти справедливое.меня "растило" моё окружение, но оно было ограничено 3-5 людьми, которыепредставлялись мне носителями идей и смыслов. Они бы очень удивились что кто то их назвал "улицей". Бомжами/сиротами они не были, у всех были родители и квартиры.Выражение "потом его растит улица" не отражает реальности.. поэтому оно ложное. Ни одного человека в мире не вырастила улица. У значимых взрослых есть имена и фамилии, и количество "значимых" всегда будет ограничено (чаще всего это 1 человек)



Все уже поняли вашу детскую травму насчет родителей и странных взрослых.

Интересное и удивительное то, что кто может быть этим взрослым?

Кто угодно но не родителли.

Какой-то маргинал с уймой свободного времени и странной тягой к подросткам.

Времена идеологических подвигов ради детей а-ля "Республика ШКИД" остались в том государстве, которое это выдумало. На самом деле, мое мнение, редкость реального существования такого персонажа, которого играет Юрский. Скорей всего это было нечто среднее между тюрьмой и пионэрией.

Таким образом, в воздухе повисает многозначительный вопрос - что движет этим самым "взрослым", который должен заменить и стать ближе чем родители? Все уже поняли вашу детскую травму насчет родителей и странных взрослых.Интересное и удивительное то, что кто может быть этим взрослым?Кто угодно но не родителли.Какой-то маргинал с уймой свободного времени и странной тягой к подросткам.Времена идеологических подвигов ради детей а-ля "Республика ШКИД" остались в том государстве, которое это выдумало. На самом деле, мое мнение, редкость реального существования такого персонажа, которого играет Юрский. Скорей всего это было нечто среднее между тюрьмой и пионэрией.Таким образом, в воздухе повисает многозначительный вопрос - что движет этим самым "взрослым", который должен заменить и стать ближе чем родители? rjkz

