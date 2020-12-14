Не доказанное не может считаться истиной и такое утверждение может быть отвергнуто так же без доказательств(с)
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:31
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:33
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:44
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:45
А вот это мне интересно.
Я всегда мыслил именно так. Телефон-звонить,мессенджеры, быстрый убогий поиск типа " где тут ближайшая рыгаловка"
Все серьезное я ищу исключительно с ноута, интерфейс и переключение между вкладками гораздо удобнее.И даже качественный флуд,как здесь- исключительно с ноута.
Но в этом году меня очень серьезно убеждали что к примеру ФБ -фигня против Инсты.
Я по рекламе.
Хотя по сути именно недвижимость- ищется на ЛОХе, остальное- сразу сарафан,а потом гугл.
Есть еще мнения по продаже чего-то дороже ста долларов, но не недвижимости- стоит ли пхать бабло в Мету?
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:45
Еммм, тоді й житлову нема сенсу орендувать. Хай купують)
Про настільки дешеву комерцію повеселило...
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:51
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:56
центр, метро, знакові інфраструктурні обʼєкти поруч, які тобі дійсно потрібні, реально кайфові вью, добротні нетипові будинкі, тощо
до метро не більше 800м по плоскачу, але й не дуже впритик, парки поруч насправді потрібні далеко не всім, а от гарний супер впритик - це жир, он Бетон з ейрмаксом а курсі)
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:58
мене там вже все веселить)
цікаво скільки рочків дописувачу
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:00
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:18
тут що, крім Бетона дійсно нема нікого хто розуміє що таке тікток та який в нього потенціал?
люди, злазьте вже з дерев, вам не соромно, що «тупий барига з 90х» вчить вас сучасному креативу?)
інста до речі вже вчорашній день, фб взагалі давно мертвий як рекламний майданчик
тікток рулить, при чому в будь якій галузі, інста наразі працює лише як прайс лист або рекламне портфоліо, генерує трафік онлі тт
користуйтесь, прокачуйте власну медійку, це наразі найцінніший соціальний капітал, дорожчий за будь яку освіту
і не кажіть потім що вас не попереджали, я про це вже не перший рік талдичу
