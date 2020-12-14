|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:23
Faceless написав:
Хороший майстер манікюру заробляє від 1куо, тоді як початківець в ІТ може і до 1к недотягувати. Тож тут КК по своєму правий
а що початківець, він не з Києва Фейслеса, тільки в Києві Фейслеса 1куе вже триває 10+ років без поправки на інфляцію долара
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41293
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:26
kingkongovets написав:
тут що, крім Бетона дійсно нема нікого хто розуміє що таке тікток та який в нього потенціал?
люди, злазьте вже з дерев, вам не соромно, що «тупий барига з 90х» вчить вас сучасному креативу?)
інста до речі вже вчорашній день, фб взагалі давно мертвий як рекламний майданчик
тікток рулить, при чому в будь якій галузі, інста наразі працює лише як прайс лист або рекламне портфоліо, генерує трафік онлі тт
користуйтесь, прокачуйте власну медійку, це наразі найцінніший соціальний капітал, дорожчий за будь яку освіту
і не кажіть потім що вас не попереджали, я про це вже не перший рік талдичу
зумери побачили рекламу кінконгівця в тіктоці і так і кинулися орендувати комерцію
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41293
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:36
flyman написав:
зумери побачили рекламу кінконгівця в тіктоці і так і кинулися орендувати комерцію
Тик-ток?
Я ни разу его не открывал. Слышал что там малолетки всякие тупые приколы постят.
И вообще что это неполиткорректный ресурс, не помню почему, так как вообще ним не интересовался.
Я мыслю так- если там фигню пхать какую, то может пойдет.
А если средний чек полмиллиона? Гривен,понятно.
Но это уже не по теме,понятно. По теме-недвижимость.
ОЛХ. Даже не смотрю Домриа,так как если у продавца не дошли руки выложить на ОЛХ, что с ним не так?
Как и с авто-авториа. Больше ничего не нужно,зачем?
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 925
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17271917
|
|
|1380
|6763455
|
|
|3
|79539
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|