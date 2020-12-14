Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
kingkongovets написав:тут що, крім Бетона дійсно нема нікого хто розуміє що таке тікток та який в нього потенціал?
люди, злазьте вже з дерев, вам не соромно, що «тупий барига з 90х» вчить вас сучасному креативу?)
інста до речі вже вчорашній день, фб взагалі давно мертвий як рекламний майданчик
тікток рулить, при чому в будь якій галузі, інста наразі працює лише як прайс лист або рекламне портфоліо, генерує трафік онлі тт
користуйтесь, прокачуйте власну медійку, це наразі найцінніший соціальний капітал, дорожчий за будь яку освіту
і не кажіть потім що вас не попереджали, я про це вже не перший рік талдичу
зумери побачили рекламу кінконгівця в тіктоці і так і кинулися орендувати комерцію
Флаймен, вони тобі люто заздрять, твоїй незалежності. Ти міг би в тіктоці показати КкЦ і Фейслесу, як правильно збиратм горіхи в парку, ремонтувати старе взуття, економити електроенергію і олію. На виручені кошти,як періодично купляти стрьомний неліквід в Єпенях.
Faceless написав:Хороший майстер манікюру заробляє від 1куо, тоді як початківець в ІТ може і до 1к недотягувати. Тож тут КК по своєму правий
а що початківець, він не з Києва Фейслеса, тільки в Києві Фейслеса 1куе вже триває 10+ років без поправки на інфляцію долара
насправді 1к$ для Києва - це просто базова ставка нормального безпроблемного фахівця з будь якої галузі, туди ж відносяться курьєри та таксисти, навіть не впевнений що такий прибуток задовольнить офіціанта і точно ні бармена, працівниці бьюті сфери, працюючі в норм локаціях з платоспроможною публікою без проблем заробляють 3-5, найрозкрученіші та трудодюбиввші з них до 10 і я вже мовчу про блогерів та інфлюенсерів, там взагалі космос
і це тільки маленька частина тих хто дійсно непогано заробляє, косарь для життя в Києві наразі просто базовий мінімум на їжу, оренду та бензин, не більше
це тобі не горіхи з лісу кравчучками тягати, уявляючи себе «фінансово-незалежним» діогеном)
айті, флай, вже на спаді і я особисто попереджав тебе про це ще рік-півтора тому, а ти реготав тоді наді мною як гієна
що, зараз так же смішно? чи до тебе це ще не дійшло?
Прикольно читати про Київ Фейслеса, про жирні молочні ріки з кисіль ними берегами, який існує за рахунок бідності решти 99% населення і території. Останні активно скорочуються з 24.02.2022, але ж ККЦ про те не в курсі.
Для инженера, математика, физика, химика в Киеве - ЗП 1000 дол/мес - это отличный уровень оплаты труда. Поэтому данных специалистов на анархическрй территории все меньше и меньше, они тут не нужны, пшенично-олийной державе
Від Сергія Флеша, з ТГ "Всі чиновники кажуть: Кияни, готуйтеся, ця зима буде найважчою, але далі загальних фраз ніхто не заходить 😞
Що нас чекає взимку (на даний момент). Повторюся ще раз - на даний момент, тому що ситуація змінюється щодня. Росіяни атакують, влада лагодить, росіяни знову атакують.
Температура в квартирах буде +5 +10 (залежно від погоди). Спроби обігріватися електрикою призведуть до перевантаження мереж і графіків відключення (кожні кілька годин).
Чого домагаються росіяни? Звістно, їм байдуже, чи будемо ми мерзнути чи ні, і чи будемо ми сидіти в темряві. Ворогу потрібно «зламати» населення столиці, щоб почалися безпорядки і хаос. Їм потрібно, щоб люди змусили владу прийняти їхні умови. Наскілки вони досягнуть вони своїх цілей? Я не знаю.
Сподіваюся, у людей вистачить мудрості зрозуміти, що відбувається і хто винен.
Чого чекати: Голоду не буде. Паливо буде. Вода, сподіваюся, буде. Мерія зробить все, щоб лікарні, садочки та критична інфраструктура працювали. Будуть пункти обігріву тощо. Мобільний зв'язок та інтернет будуть.
Що я можу порадити: -Купуйте з сусідами (або самі )генератори і подовжувачі і майте невеликий запас палива. -Рекомендації виїжджати з Києва на зиму усім трохи ідіотські. Більшості людей нікуди їхати. Але якщо у когось є дачі з пічками і близькі в селах, то варто подумати про запасний варіант. -Подивіться на автономні дизельні обігрівачі. Але пам'ятайте, що їм потрібен вивід вихлопу на вулицю.
Звичайно, ми вистоїмо, але буде важко. Я написав би для вас набагато більше з різних напрямків інфраструктури, але не можу, тому що противник теж мене читає."
Frant написав:який існує за рахунок бідності решти 99% населення і території
люди заробляють стільки скільки хочуть. Відкривати ФОПи ще не забороняють - знайомий навіть школу не закінчив - з 14 років з бабусею фруктами біля метро торгував - зара вже 2 спринтери та рейндж має, продавчинею інваліда 3-ї групи найняв, щоб податків менше платить
Ради бога))) Вопрос в другом Лично я не могу простить ур** тотального дерибана, всеобщей деиндустриализации, коррупции э, депопуляции и анархии. И неподготовки к войне, всего этого пустого трёпа "вайнынебудет". Наибольшие враги украинского государства - это украинские чиновники, прежде всего. И только после них - российская армия.
Торговлей фруктами и крашением ногтей войну не выиграешь. Проблемы этой страны можно уместить в 4-5 пунктах, но никто не собирается их оглашать и что то делать. Нужна жёсткая централизованная власть, непопулярные грамотные четкие решения. А не оголтелый популизм и цирковая клоунада. Пшенично-олийнвй коррупционный Карфаген должен исчезнуть, нацело.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 26 жов, 2025 08:33, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Ремонт ногтей и эпиляция промежностей по ценам как у Варшавах(вместе с возможностью платить аренду как в Кёльне) идут сугубо от таких доходов патриотов в вышиванках ЗА ВАШИ НАЛОГИ https://t.me/kindzadza_ua/22754?comment=347777
Коли ніч бухав з Вадіком… Тепер і Барабашов пише якісь рандомні слова, промахуючись з назвою топіка . Або просто-напросто де опинився, там і випорожнився.
У вас слишком примитивное мировосприятие. От политиков мало что зависит. Они лишь озвучивают желания плебса. Роль любой личности в истории ничтожна. Все решают массы. Война прекратится лишь тогда когда в РФ объявят всеобщую мобилизацию и каждый здоровый русский мужик с дивана переместится в окоп. Тогда им всем воевать резко расхочется. А пока они толпами несут цветы к танкам - война продолжится
Это вы сейчас своими словами старый анекдот пересказали? -- бабуся - в лучшем мире уже, как я понимаю?