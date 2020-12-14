|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:18
2587715 написав:А це десь 10-20 тис кеша, навар напевно 2-5 тис. З трьох точок п'ятірку зелені на місяць мабуть піднімає
цього точно на новий рейндж не вистачить)
звичайний амерський биток чи потопельник з начищеними перекупами губами)
не дуже розумна покупка, м’яко кажучи, але у кожного саої таргани
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11959
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2742 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:20
вот такой теперь идеал карьерного роста и успеха — нелегальная торговля овощами около метро и купленная тачка
следующий шаг — сиги поштучно около школы, я когда учился, то у нас легенды ходили, что та бабка на сигаретах и жвачках купила внукам несколько квартир, а сама лишь прибедняется по старой традиции
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 690
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:21
kingkongovets написав:
цього точно на новий рейндж не вистачить)
Чому? За 1к на місяць в росстрочку на 5 років легко міг взяти
Востаннє редагувалось 2587715
в Нед 26 жов, 2025 14:21, всього редагувалось 1 раз.
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 248
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:21
[quote="_hunter"
Тысячи две-три у.е. 13ти летнему пацану 20 лет назад?
[/quote]та які там 2-3 тисячи, починав мабуть з пари ящиків полуниці в травні, ти як дитя мале
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11959
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2742 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:23
2587715 написав: kingkongovets написав:
цього точно на новий рейндж не вистачить)
Чому? За 1к на місяць в росстрочку на 5 років легко міг взяти
та не гони так)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11959
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2742 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:25
smdtranz написав:
бабка на сигаретах и жвачках купила внукам несколько квартир, а сама лишь прибедняется по старой традиции
Не зарабатывают бабки на сигах столько. Чтоб на лотках поднимать надо маржу чувствовать, знать где покупать и где арендовать, кого нанять и кому в морду дать если надо. Какие фрукты приносят кэш, а какие лишь для ассортимента. Уйма нюансов и тяжелый труд
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 248
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:28
kingkongovets написав: 2587715 написав: kingkongovets написав:
цього точно на новий рейндж не вистачить)
Чому? За 1к на місяць в росстрочку на 5 років легко міг взяти
та не гони так)
Що на рейнджи розстрочку не дають?
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 248
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:30
2587715 написав: kingkongovets написав:
цього точно на новий рейндж не вистачить)
Чому? За 1к на місяць в росстрочку на 5 років легко міг взяти
Там страховка ще 2-3 куо в рік буде, а розстрочку тільки з нею
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36848
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8262 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:33
Faceless написав: 2587715 написав: kingkongovets написав:
цього точно на новий рейндж не вистачить)
Чому? За 1к на місяць в росстрочку на 5 років легко міг взяти
Там страховка ще 2-3 куо в рік буде, а розстрочку тільки з нею
Ну якщо 5-ку має, то півторушку за авто спокійно платити може
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 248
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:34
smdtranz написав:
вот такой теперь идеал карьерного роста и успеха — нелегальная торговля овощами около метро и купленная тачка
следующий шаг — сиги поштучно около школы, я когда учился, то у нас легенды ходили, что та бабка на сигаретах и жвачках купила внукам несколько квартир, а сама лишь прибедняется по старой традиции
ті кого цікавить результат заробляють як можуть
ті хто не це не здатен лише заздрісно рефлексують дивлячись на них і переказують один одному примітивні легенди)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11959
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2742 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17273206
|
|
|1380
|6765862
|
|
|3
|79717
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|