Набросал так набросал, кингкоговца на него нет
Прага точно не хуже Афин, а оптимальная влажность 40-60%
Согласиться можно только про 45 параллель. Но если выбирать между 40 и 50, я выберу последнюю
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Набросал так набросал, кингкоговца на него нет
Прага точно не хуже Афин, а оптимальная влажность 40-60%
Согласиться можно только про 45 параллель. Но если выбирать между 40 и 50, я выберу последнюю
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:55
И будешь видеть там солнце раз в неделю Прага зимой такое же промозглое дерьмо как и Киев
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
каждому свое
если чернявенький, то можно и в тропики
у меня полеско-балтийский фенотип, Киев как самая северная точка ок, и Болгария с Хорватией как самые южные
т.е между 50 и 42 широтой
а кипр, например, только самая последняя неделя бархатного сезона когда летают чартеры и то сгораю
Как там жить круглодично , включая лето - хз.
Несколько лет был свидетелем ажиотажа пляжного сезона 30 сентября в Гидропарке
Это в Хорватии не всегда получается
Тут Киев намного лучше многих европейских городов
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 27 жов, 2025 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Це не один датчик:)
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:14
То если у тебя глаза раскосые - тогда да, а так мы все из Рима, Греции и Византии вышли - это наши исторические широты. Просто нас оттуда выгнали в свое время
|