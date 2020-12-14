Додано: Пон 27 жов, 2025 17:16

2587715 написав: Faceless написав: Бетон написав: В хрущовках, расположенных на рельефе в нижних отметках, сейчас, когда ещё нет отопления и не работает вентиляция, влажность в квартире 80%. После заноса стирки в квартиру, готовки до 90%.

Осушитель сбивает влажность до 70. Проветривание до 60%.

Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз

Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.

Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.

Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.

Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер

Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))