За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Нед 26 жов, 2025 22:53
Shaman Може він тут справді заманює геронтофілів ? Хм 😅
5
4
4
Додано: Нед 26 жов, 2025 23:50
Investor_K Це просто знедолена людина.
Один, чи всі три включно з Андрузенко? 😅
Друзі, ваші пропозиціі
Так що там? Де друзі? Крім мене , Шамана і Фокса нема у тебе друзів.
5
4
4
Додано: Пон 27 жов, 2025 06:48
Investor_K написав:
Мабуть усі попередні обговорення були настільки розлогими та інформативними, що станом на зараз людям необхіден час для усвідомлення отриманої інформаціі
Бо Великий Інвестор має викладацькі здібності
Додано: Пон 27 жов, 2025 10:25
барабашов написав:
Ето так у вас статки приростають у час війни такимм шаленими темпами?
Ми з Фоксом готові усі їх стратити на вашу честь у теплий та сонячний день у наступному квітні! Дату ви спонукаюсь знаєте.
Що значить слово "спонукаюсь"?
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:06
Investor_K написав: барабашов написав:
Ето так у вас статки приростають у час війни такимм шаленими темпами?
Ми з Фоксом готові усі їх стратити на вашу честь у теплий та сонячний день у наступному квітні! Дату ви спонукаюсь знаєте.
Що значить слово "спонукаюсь"?
Можливо, барабашов садомазохіст? Спонукається …
Додано: Пон 27 жов, 2025 19:33
На минулому тижні під час відвідин буддистського храму попросив Будду за хотаба. За душевний спокій. Схоже, допомогли прохання Великого Інвестора
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:02
Шо такое садомазохизм?
Я помню мы в детстве панду в зоопарке мацквы соляркой с ацетоном облили и подожгли. За то что рычала на нас сильно В детской комнате милиции нам про мазохизм ничего не тёрли.
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:20
барабашов написав:
Шо такое садомазохизм?
Я помню мы в детстве панду в зоопарке мацквы соляркой с ацетоном облили и подожгли.
За то что рычала на нас сильно
В детской комнате милиции нам про мазохизм ничего не тёрли.
Який жах
