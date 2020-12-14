RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:22

  Faceless написав:
Бетон написав:Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Мені тільки цікаво- це і по два лічильники на воду виходить?


Саме так ...
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fox767676 написав:Это евреев из Византии выгнали
погугли какие имена были у византийских писателей и сколько букв из их алфавита перекочевало в кириллицу, и какой веры они были. А затем подумай почему Киев построили перед порогами
2587715
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:44

  2587715 написав:
  fox767676 написав:Это евреев из Византии выгнали
погугли какие имена были у византийских писателей и сколько букв из их алфавита перекочевало в кириллицу, и какой веры они были. А затем подумай почему Киев построили перед порогами

сам гугли, репатриант
я в теме как никто тут
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:58

  fox767676 написав:
  2587715 написав:
  fox767676 написав:Это евреев из Византии выгнали
погугли какие имена были у византийских писателей и сколько букв из их алфавита перекочевало в кириллицу, и какой веры они были. А затем подумай почему Киев построили перед порогами

сам гугли, репатриант
я в теме как никто тут

Тогда если в теме, то расскажи как происходило Крещение Руси? В Киев со всех окрестных сёл народ сгоняли? А потом они по другим сёлам веру несли? Просто интересно, как адептам советской историографии удается объяснить логистические процессы их теорий?
2587715
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  2587715 написав:росто интересно, как адептам советской историографии

И земля плоская, да ? :)
боюсь мы злоупотребляем гостеприимством стейкхолдеров ветки про КРЖН.
То, что в Киеве наряду с основным чисто славянским населением были еврейские и хазарские купцы, скандинавские и тюркские дружинники, греческие монахи, все равно не делает средиземноморский субстрат сколь-нибудь определяющим антрополигическую картину города тех времен. И уж точно територии правобережного Полесья, которое было основным демографическим донором для Киева. Потом уже, гораздо позже, в Киев пошел приток с Подолии, с ее дако-фракийским субстратом, и со слобюожанщины где крещенные потомки темника Мамая, в качестве федератов ВКЛ основали свое княжество со смешанным тюрко-славяно-севрюкским(иранским) населением
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:31

То что на месте Киева, на Подоле были античные греко-римские фактории
я отлично знаю
покупали зерно и рабынь
но это все как ветром сдуло во время великого переселения народов
гунны а потом авары все вытоптали
и римляне тут больше не шастали
и фактически с 9 века Киев переоснован заново
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:35

  Faceless написав:
Бетон написав:
  Faceless написав:Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер
Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Мені тільки цікаво- це і по два лічильники на воду виходить?

Стояки канальи, а ввод воды один и тройниками в полу расходится на кухню и с.у
Бетон
3
1
2
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fox767676 написав:То что на месте Киева, на Подоле были античные греко-римские фактории
я отлично знаю
покупали зерно и рабынь
но это все как ветром сдуло во время великого переселения народов
гунны а потом авары все вытоптали
и римляне тут больше не шастали
и фактически с 9 века Киев переоснован заново
Киеву как городу лет 500 от силы, как только Константинополь пал - так сюда и все и побежали. До падения Византии это была просто приграничная застава перед порогами, снабжение которой шло по Днепру с моря. А православными византийцы всегда были. Крестить они могли каких-то местных аборигенов максимум.

Точно также как и Северную Европу заселили основательно тогда когда Рим пал. Потому и Москва позже Киева была построена - потому что севернее. А эти байки про Крещение Руси и прочие Монгольские нашествия можете оставить царям и советской власти, которым приходилось народу как-то объяснять почему мы живем в снегах и не имеем раскосых глаз.
2587715
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  2587715 написав:Киеву как городу лет 500 от силы, как только Константинополь пал - так сюда и


Таки плоская ;)
И не Констанинополь а иерусалим - все советские историки запутали :mrgreen:
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fox767676 написав:И не Констанинополь а иерусалим - все советские историки запутали
В Иерусалиме арабы всю историю жили. Для белых там жарко слишком. Байки про Голгофу придумали римляне специально чтоб крестоносцев туда отправить и чем-то это обосновать.
2587715
