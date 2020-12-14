|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:22
Faceless написав:
Бетон написав:Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Мені тільки цікаво- це і по два лічильники на воду виходить?
Саме так ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12422
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:40
fox767676 написав:
Это евреев из Византии выгнали
погугли какие имена были у византийских писателей и сколько букв из их алфавита перекочевало в кириллицу, и какой веры они были. А затем подумай почему Киев построили перед порогами
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:44
2587715 написав: fox767676 написав:
Это евреев из Византии выгнали
погугли какие имена были у византийских писателей и сколько букв из их алфавита перекочевало в кириллицу, и какой веры они были. А затем подумай почему Киев построили перед порогами
сам гугли, репатриант
я в теме как никто тут
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4681
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:58
fox767676 написав: 2587715 написав: fox767676 написав:
Это евреев из Византии выгнали
погугли какие имена были у византийских писателей и сколько букв из их алфавита перекочевало в кириллицу, и какой веры они были. А затем подумай почему Киев построили перед порогами
сам гугли, репатриант
я в теме как никто тут
Тогда если в теме, то расскажи как происходило Крещение Руси? В Киев со всех окрестных сёл народ сгоняли? А потом они по другим сёлам веру несли? Просто интересно, как адептам советской историографии удается объяснить логистические процессы их теорий?
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 19:09
2587715 написав:
росто интересно, как адептам советской историографии
И земля плоская, да ?
боюсь мы злоупотребляем гостеприимством стейкхолдеров ветки про КРЖН.
То, что в Киеве наряду с основным чисто славянским населением были еврейские и хазарские купцы, скандинавские и тюркские дружинники, греческие монахи, все равно не делает средиземноморский субстрат сколь-нибудь определяющим антрополигическую картину города тех времен. И уж точно територии правобережного Полесья, которое было основным демографическим донором для Киева. Потом уже, гораздо позже, в Киев пошел приток с Подолии, с ее дако-фракийским субстратом, и со слобюожанщины где крещенные потомки темника Мамая, в качестве федератов ВКЛ основали свое княжество со смешанным тюрко-славяно-севрюкским(иранским) населением
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4681
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 19:31
То что на месте Киева, на Подоле были античные греко-римские фактории
я отлично знаю
покупали зерно и рабынь
но это все как ветром сдуло во время великого переселения народов
гунны а потом авары все вытоптали
и римляне тут больше не шастали
и фактически с 9 века Киев переоснован заново
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4681
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 19:35
Faceless написав: Бетон написав: Faceless написав:
Нахожусь возле моря. В квартире сохнет белье, на полную работает увлажнитель. Влажность 52%. Откуда там в Киеве может быть больше и какие осушители вы там включаете - я хз
Бо все залежить від багатьох факторів - погоди, температури, наявності водойми. В мене зараз в Києві вологість в квартирі 79.4% і це без зволожувача. Восени і навесні за вікном під 90%.
Сухо буває в основному взимку через опалення, тоді й треба зволожувачі.
Да не может такого быть. Мне в Киеве выше 60% не удавалось поднять даже увлажнителем, бельем и мисками с водой на батареях. У вас какой-то неправильный влагомер
Мне вчера риелторша точно так же заявляла, что не бывает в квартире два стояка и канализация проложена из с.у. на кухню через всю хату в перекрытии. Я ей прказываю фотки этих стояков. Эта утка с силиконовыми губами смотрит на них потом на меня со словами: "этого не может быть"))
Мені тільки цікаво- це і по два лічильники на воду виходить?
Стояки канальи, а ввод воды один и тройниками в полу расходится на кухню и с.у
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5621
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
2
Додано: Пон 27 жов, 2025 19:43
fox767676 написав:
То что на месте Киева, на Подоле были античные греко-римские фактории
я отлично знаю
покупали зерно и рабынь
но это все как ветром сдуло во время великого переселения народов
гунны а потом авары все вытоптали
и римляне тут больше не шастали
и фактически с 9 века Киев переоснован заново
Киеву как городу лет 500 от силы, как только Константинополь пал - так сюда и все и побежали. До падения Византии это была просто приграничная застава перед порогами, снабжение которой шло по Днепру с моря. А православными византийцы всегда были. Крестить они могли каких-то местных аборигенов максимум.
Точно также как и Северную Европу заселили основательно тогда когда Рим пал. Потому и Москва позже Киева была построена - потому что севернее. А эти байки про Крещение Руси и прочие Монгольские нашествия можете оставить царям и советской власти, которым приходилось народу как-то объяснять почему мы живем в снегах и не имеем раскосых глаз.
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 19:53
fox767676 написав:
И не Констанинополь а иерусалим - все советские историки запутали
В Иерусалиме арабы всю историю жили. Для белых там жарко слишком. Байки про Голгофу придумали римляне специально чтоб крестоносцев туда отправить и чем-то это обосновать.
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17275709
|
|
|1380
|6770594
|
|
|3
|80041
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|