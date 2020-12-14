RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 06:54

  Бетон написав:Delmar - самый смешной дом с автономным отоплением))

Яка назва ЖК?
Дельмар, це тор.ова марка забудовника з Дніпра
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 10:36

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Delmar - самый смешной дом с автономным отоплением))

Яка назва ЖК?
Дельмар, це тор.ова марка забудовника з Дніпра

ЖК Delmar https://share.google/hy7NqtE1I1tzT45eT
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 10:52

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Delmar - самый смешной дом с автономным отоплением))

Яка назва ЖК?
Дельмар, це тор.ова марка забудовника з Дніпра

ЖК Delmar https://share.google/hy7NqtE1I1tzT45eT

Боже, Дельмар будуэ на Печерську :( ...
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

не будує Дельмар на Печерську
kingkongovets
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:08

  kingkongovets написав:не будує Дельмар на Печерську

Антон Чигур никого не убивал
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 12:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:не будує Дельмар на Печерську

Антон Чигур никого не убивал
ще раз - не будує Дельмар на Печерську
Чорна гора - то не Печерськ
kingkongovets
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 16:22



Як заробляти на готельній нерухомості? У новому випуску говоримо з Артуром Лупашко, співвласником Numo Development та засновником Ribas Hotels Group, про реальні кейси інвестування у готелі та сервісні апартаменти в Україні.

Чому девелопери активно будують саме дохідну нерухомість і які проєкти зараз приносять 10–12% річних? Які перваги інвестицій в готелі й чому «гарантований мінімум» у договорі не завжди означає стабільність доходу? Ми розбираємо ключові ризики для інвестора, потенціал ринку після війни та дефіцит якісних готелів у країні.

🔍 У цьому відео ви дізнаєтесь:
👉 чому в Україні дефіцит якісних готелів і як це впливає на дохідність;
👉 як рахувати дохідність і розподіляти прибуток;
👉 який потенціал ринку;
👉 що таке «гарантований мінімум» у договорі і для чого він інвестору;
👉 які є ключові ризики;
👉 яким має бути чеклист інвестора.

Підписуйтеся на Мінфін та не пропускайте важливі відео

Ринок праці
Ірина_
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

на Срібній милі біля Гуд Лайфа вибухнув генератор

https://www.facebook.com/share/r/1CZhQf ... tid=wwXIfr
kingkongovets
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:23

  kingkongovets написав:на Срібній милі біля Гуд Лайфа вибухнув генератор

https://www.facebook.com/share/r/1CZhQf ... tid=wwXIfr

Дизель в разнос пошёл
Бетон
