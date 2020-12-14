|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лис, 2025 09:40
Vadim_
нажаль не поталанило
Питання лише в фарті?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17007
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Нед 02 лис, 2025 09:52
alkasander написав: Бетон написав:
Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм
ведете ТТ про ремонти? поділитесь?
не надейтесь ,
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4032
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лис, 2025 11:12
Vadim_ написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:ввести термін рівеня печерскості, так званий рівень справжності
до речі життя на «справжньому» Печерську не є дуже комфортним, кажу як людина, яка з дитинства мріяла там жити і реалізовала свою мрію в декількох місцях і в декількох місцях там працювала, маючи там офіси
не дуже там зручно, приблизно так само як і в місті Ярослава на Старокиївській горі
Нова забудова і синя гілка рулять
Спорить с Вами как з киянином не имею права, но вийдя со станции Арсенальная и пройдя 300 метров до консульства(кияни знають яко,о),
я понял шо я би тут жив , потом парк и ещё больше захотелось, нажаль не поталанило
ви би жили, а я якраз там вже пожив, до того ж в декількох локаціях і мав там офіси підприємств, я ж казав, для мене в молодості саме Печерськ і Липки були в найвищому приорітеті, але пожив і попрацював там деякий час я зробив для себе певні висновки, тим паче маю всі можливості порівняти
Печерськ і Липки по факту є урядовим центром з усіма витікаючими
а діловий центр Києва зараз це Нова Забудова між площами Українських Героїв і Либідською з умовним центром на Троїцькій площі
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11970
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2747 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 02 лис, 2025 12:10
alkasander написав: Бетон написав:
Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм
ведете ТТ про ремонти? поділитесь?
Ой не надо)
Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5645
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 454 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
2
Додано: Нед 02 лис, 2025 16:45
Бетон написав: alkasander написав: Бетон написав:
Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм
ведете ТТ про ремонти? поділитесь?
Ой не надо)
Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка
А мені Оболонські Липки. Більш детально у моій авторській гілці
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10927
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лис, 2025 18:10
Бетон написав: alkasander написав: Бетон написав:
Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм
ведете ТТ про ремонти? поділитесь?
Ой не надо)
Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка
ти знаєш, в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу
прожив в такому будинку в Ірпені 5 років і зрозумів що це явно не моє
так шо мрії - то таке
як хотєлки продаваноа
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11970
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2747 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 02 лис, 2025 19:46
kingkongovets написав:
в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу
прожив в такому будинку в Ірпені 5 років і зрозумів що це явно не моє
+
лет 10 назад отговорил своего хорошего знакомого от покупки подобного, он уже готов был давать зададок за дом, ну а речь о сумме вы поднимаете)
после длительной беседы за вискарём убедил не делать глупость а снять подобный дом в аренду на годик пожить на пробу, ну результат вы понимаете)
до сих пор благодарит)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14188
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 927 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 02 лис, 2025 19:53
kingkongovets написав: Бетон написав: alkasander написав:
[quote="5902474:Бетон"]Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм
ведете ТТ про ремонти? поділитесь?
Ой не надо)
Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка
ти знаєш, в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу
прожив в такому будинку в Ірпені 5 років і зрозумів що це явно не моє
так шо мрії - то таке
як хотєлки продаваноа[/quote]А якщо не секрет - які ключові речі, що розчарували?
Занадто самотньо? Далеко до благ цивілізації?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36881
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8262 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 02 лис, 2025 19:59
Faceless написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:[quote="5904294:alkasander"][quote="5902474:Бетон"]Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм
ведете ТТ про ремонти? поділитесь?
Ой не надо)
Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка
ти знаєш, в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу
прожив в такому будинку в Ірпені 5 років і зрозумів що це явно не моє
так шо мрії - то таке
як хотєлки продаваноа[/quote]А якщо не секрет - які ключові речі, що розчарували?
Занадто самотньо? Далеко до благ цивілізації?[/quote]і самотньо, і далеко, і не вистачає краєвида з перспективою, і шалена кількість додаткових проблем, і відсутність бажання кожень день жарити мʼясо і бухати з друзями дома і те де
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11970
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2747 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17287958
|
|
|1380
|6782746
|
|
|3
|80796
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|