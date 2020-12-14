RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12569125701257112572
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 20:44

  kingkongovets написав:а хто памʼятає хоча б один прогноз обвалістів, за всі роки існування гілки, який би здійснився?

ну хоча б один

Даже ,уру ,покійний ДС собі тако,о не дозволяв , мабуть...
пана Франта не хочу з,адувати так як тошно з,адувати, какойто он кемто абиженій или может расскажет нам историю свою, если будут силы и желание... и я вибачусь перед ним
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4048
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 21:01

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:Каждому своё , мы семьёй живём в частном доме построенном с 0 в ближнем пригороде более 10 лет, радіємо шо Бог дав , ніразу не пожалкували, трошки города невеличький сад і все що вирощуємо на смак не йде нів'яке порівняння з магазинами і базарями але , є один ньюанс або самі ,як ми , багато працюємо на городі у садку і доглядаємо за газонами та квітами або маємо багато грошей і усе це роблять садівник з прибиральницею
так для вього цього існує дача, в мене наприклад вона в Старих Петрівцях, трохи далі за яниковським Межигірʼям, 33 км від дому через Труханів на вєліку - за годину доїзжаю - але навіщо там жити цілий рік?

в мого друга, до речі, такий же за розміром участок в Лісниках, тільки будувалсь все на 10+ років пізніше, за набагато більший бюджет і з розрахуннои на зʼізди в гості великої родини - кожен раз як буває в мене цмакає язиком озираючись навколо і визнає що в себе наробив помилок, каже що одній людині треба набагато менше і я з ним цілком згодний

Ба,ато різних запитань , у одному повідомленні, я пишу не з тЦК і я не є аккуртом продаваном там десь чо,сь, я чесно про те шо є, від душі, може комусь знадобиться...
Ми мріяли і будували будинок для себе а не для понтов..., молились двом Бо,ам і працювали, шоб вистачило коштів...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4048
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 22:31

  Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:Каждому своё , мы семьёй живём в частном доме построенном с 0 в ближнем пригороде более 10 лет, радіємо шо Бог дав , ніразу не пожалкували, трошки города невеличький сад і все що вирощуємо на смак не йде нів'яке порівняння з магазинами і базарями але , є один ньюанс або самі ,як ми , багато працюємо на городі у садку і доглядаємо за газонами та квітами або маємо багато грошей і усе це роблять садівник з прибиральницею
так для вього цього існує дача, в мене наприклад вона в Старих Петрівцях, трохи далі за яниковським Межигірʼям, 33 км від дому через Труханів на вєліку - за годину доїзжаю - але навіщо там жити цілий рік?

в мого друга, до речі, такий же за розміром участок в Лісниках, тільки будувалсь все на 10+ років пізніше, за набагато більший бюджет і з розрахуннои на зʼізди в гості великої родини - кожен раз як буває в мене цмакає язиком озираючись навколо і визнає що в себе наробив помилок, каже що одній людині треба набагато менше і я з ним цілком згодний

Ба,ато різних запитань , у одному повідомленні, я пишу не з тЦК і я не є аккуртом продаваном там десь чо,сь, я чесно про те шо є, від душі, може комусь знадобиться...
Ми мріяли і будували будинок для себе а не для понтов..., молились двом Бо,ам і працювали, шоб вистачило коштів...

что за набор символов? что ты вообще несёшь?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5668
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 23:09

  kingkongovets написав:а хто памʼятає хоча б один прогноз обвалістів, за всі роки існування гілки, який би здійснився?

ну хоча б один

Ккц, ти не в курсі, що з 2008 по 2018 р київські новобуди подешевшали в 2 рази, вторинка в 3 рази? Тобі це невідомо!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23289
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1780 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 23:23

  Frant написав:
  kingkongovets написав:а хто памʼятає хоча б один прогноз обвалістів, за всі роки існування гілки, який би здійснився?

ну хоча б один

Ккц, ти не в курсі, що з 2008 по 2018 р київські новобуди подешевшали в 2 рази, вторинка в 3 рази? Тобі це невідомо!


Не стал уже писать,но таки да. Был тогда обвал.
Франт, сейчас идет немного вверх,за счет бегущих с прифронтовых. Думаю будет плато, а падение только если к вам пойдут.
Киев держит то, что там было и есть бабло и то, что ассмилироваться там все-таки попроще, чем в условном Львове, Вавилон есть Вавилон.
Опять же, если вдруг произойдет чудо, оте все хваленые Ужгороды обвалятся и будут стоить гривна пучок в базарный день, а вот Киев- останется на месте.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 948
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12569125701257112572
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17291133
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6785718
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 80922
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (261)
04.11.2025 22:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.