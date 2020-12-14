|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лис, 2025 00:11
flyman написав: UA написав: Bolt написав:
Цікаво,, кий рівень оренди був у 84 му році коли укладали безстрокову угоду. Невже настільки високим, що омкндодавці пішли на підписання безстрокової угоди. Так получається, що орендар теж мав настільки жорсткі санкції за розрив угоди, що теж не міг так просто виїхати Я ХЗ.
Рентабельность 1% це не пограно, враховуючи що все всередині + ремонти + внески на кап. ремонт строго будинку (подивіться на стан МОПів) робила бабуся.
Напевно на інших умовах орендаря було не заманити.
якщо пережити бабку, яка орендує, то можна буде зробити х5
Мені колись вже траплявся опис ситуації з тими квартирами (якщо я правильно зрозумів, про що йдеться). Там, здається, не тільки поточний орендатор має халяву за договором, а ще й його законні спадкоємці мають право на ті самі умови.
M-Audio
- Повідомлень: 3490
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 513 раз.
1
2
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:30
А де рили-новобудівці?
Де даражай КРЖН?
Де електроенергія?
Де молодь?????
Де Фламінго???
Де черги під вікнами офісів з продажу квартир в 25-поверхівках????
Що трапилось????
Frant
- Повідомлень: 23291
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1780 раз.
- Подякували: 2582 раз.
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:38
Frant написав:
А де рили-новобудівці?
Де даражай КРЖН?
Де електроенергія?
Де молодь?????
Де Фламінго???
Де черги під вікнами офісів з продажу квартир в 25-поверхівках????
Що трапилось????
Меня больше интересует где реально военные цены.
Так то оно так все. А даже подорожало с прошлого.
К сожалению.
Господар Вельзевула
- Повідомлень: 960
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 42 раз.
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:42
Господар Вельзевула написав: Frant написав:
А де рили-новобудівці?
Де даражай КРЖН?
Де електроенергія?
Де молодь?????
Де Фламінго???
Де черги під вікнами офісів з продажу квартир в 25-поверхівках????
Що трапилось????
Меня больше интересует где реально военные цены.
Так то оно так все. А даже подорожало с прошлого.
К сожалению.
Дешеві варіанти - вигребли.
Я ж казав неодноразово, що ціни КРЖН - насамперед є індикатором рівня корупції Ылыти, тісної зв,язки наших чиновників і бЫзнєсменів.
Удари по енергетиці і масовий виїзд молоді 18-22 роки за кордон - однозначно дадуть потужний поштовх вниз цінам всієї укро-нерухомості.
Недарма пропав польський ухилянт, торговець київськими новобудами, який видає себе за будівельника. Очевидно, щось зрозумів.
Frant
- Повідомлень: 23291
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1780 раз.
- Подякували: 2582 раз.
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:55
Frant написав: Господар Вельзевула написав: Frant написав:
А де рили-новобудівці?
Де даражай КРЖН?
Де електроенергія?
Де молодь?????
Де Фламінго???
Де черги під вікнами офісів з продажу квартир в 25-поверхівках????
Що трапилось????
Меня больше интересует где реально военные цены.
Так то оно так все. А даже подорожало с прошлого.
К сожалению.
Дешеві варіанти - вигребли.
Я ж казав неодноразово, що ціни КРЖН - насамперед є індикатором рівня корупції Ылыти, тісної зв,язки наших чиновників і бЫзнєсменів.
Удари по енергетиці і масовий виїзд молоді 18-22 роки за кордон - однозначно дадуть потужний поштовх вниз цінам всієї укро-нерухомості.
Недарма пропав польський ухилянт, торговець київськими новобудами, який видає себе за будівельника. Очевидно, щось зрозумів.
Не можу зрозуміти яка ситація з світлом в Києві ?
По тому що форум порожній мабуть не дуже.
В Вінниці вчора по 4 і більше годин світло було відсутнє.
П.С. Куплю в Києві пів кубі дошки.
Так всі правильно зрозуміли, для забиття вікон.
Хомякоид
- Повідомлень: 2712
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3134 раз.
- Подякували: 456 раз.
1
