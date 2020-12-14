smdtranz написав: Бетон написав:
дороги и мосты идут по бюджетным программам, которые нельзя отменить;
на оборону город тратить не может по закону;
мэрия помогает армии только тем, что разрешено: укрытия, генераторы, беспилотные центры как гражданская инфраструктура, связь, техника для коммунальных задач
ох и гениально
4 год войны, а деньги прям вот ну нельзя на оборону потратить, только на дороги или стадионы.
на стадионы можно, а на оборону — нельзя и все. Гривны не такие, наверное
на каждой написано «действительна только при оплате за стадион»
надо было сделать лайфхак и назвать образцы вооружения, например дроны, названиями вроде «развязка-1» или «тысяча зеленского» — тогда бы точно можно было на них потратить собранные налоги
Это вы президенту и раде жалуйтесь.
Что НЕЛЬЗЯ финансировать даже при военной администрации
❌ вооружение
❌ БПЛА, удары, разведкомплексы (боевого применения)
❌ автомобили для боевых частей
❌ любые прямые нужды ВСУ, Нацгвардии, ГУР, ССО и т.д.
❌ дроны с военной спецификой
❌ боеприпасы, средства поражения
❌ оптика, РЕБ, прицелы, каски, бронежилеты
(если это не коммунальная инфраструктура)
Почему так
Потому что:
бюджет государства = армия;
бюджет общины = обслуживание населения.
Если разрешить местным бюджетам вооружать армии, будет хаос:
неравномерность финансирования,
коррупция,
разные стандарты вооружения,
нарушение централизованного командования.
Поэтому закон жёстко разделил финансовые полномочия.