Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бетон написав:дороги и мосты идут по бюджетным программам, которые нельзя отменить;
на оборону город тратить не может по закону;
мэрия помогает армии только тем, что разрешено: укрытия, генераторы, беспилотные центры как гражданская инфраструктура, связь, техника для коммунальных задач
ох и гениально 4 год войны, а деньги прям вот ну нельзя на оборону потратить, только на дороги или стадионы. на стадионы можно, а на оборону — нельзя и все. Гривны не такие, наверное на каждой написано «действительна только при оплате за стадион»
надо было сделать лайфхак и назвать образцы вооружения, например дроны, названиями вроде «развязка-1» или «тысяча зеленского» — тогда бы точно можно было на них потратить собранные налоги
Это вы президенту и раде жалуйтесь.
Что НЕЛЬЗЯ финансировать даже при военной администрации
❌ вооружение ❌ БПЛА, удары, разведкомплексы (боевого применения) ❌ автомобили для боевых частей ❌ любые прямые нужды ВСУ, Нацгвардии, ГУР, ССО и т.д. ❌ дроны с военной спецификой ❌ боеприпасы, средства поражения ❌ оптика, РЕБ, прицелы, каски, бронежилеты (если это не коммунальная инфраструктура)
Почему так
Потому что:
бюджет государства = армия;
бюджет общины = обслуживание населения.
Если разрешить местным бюджетам вооружать армии, будет хаос:
неравномерность финансирования,
коррупция,
разные стандарты вооружения,
нарушение централизованного командования.
Поэтому закон жёстко разделил финансовые полномочия.
Распределение идёт через програмно-цільовий метод — каждая гривна привязана к конкретной программе (дороги, транспорт, благоустройство, ЖКХ и т.д.).
Главное: Город НЕ может просто взять деньги с дорог и перекинуть на «что захотел мэр». Эти деньги привязаны к конкретным бюджетным программам по закону.
3) Почему Киев строит мосты и дороги даже во время войны
Потому что:
А) Деньги на дороги — это ДРУГОЙ карман бюджета
Бюджет — не одна куча денег. Есть:
общий фонд — зарплаты, коммуналка, соцзащита;
специальный фонд — капстроительство, дороги, инфраструктура.
Деньги из спецфонда нельзя просто взять и отдать армии. Это прямое нарушение Бюджетного кодекса: ст. 13 — целевое использование средств.
Б) Часть денег — это ЦЕЛЕВЫЕ средства
Например:
государственные субвенции на дороги,
кредиты под инфраструктурные проекты,
международные деньги (EBRD, EIB) — только на конкретный объект.
Ты не можешь взять кредит ЕИБ на мост, а потом купить на него дроны. Это уголовка.
В) Город должен функционировать
Правительство прямо указало: громады обязаны продолжать обеспечивать жизнедеятельность. Это:
транспортные развязки,
аварийная инфраструктура,
мосты (особенно после разрушений),
водоснабжение, теплосети, укрытия.
Если город тупо всё заморозит — он развалится.
4) Почему местная власть НЕ может тратить бюджет напрямую на оборону
Это регулируют:
Бюджетний кодекс України
Ст. 89: полномочия местных бюджетов — нет права финансировать ВСУ.
Ст. 91: перечень расходов местных бюджетов, которые МОГУТ финансироваться — оборона отсутствует.
Ст. 23: запрещено менять целевое назначение бюджетных средств.
Закон «Про місцеве самоврядування»
Ст. 30–31: полномочия городов — коммунальное хозяйство, дороги, благоустройство, транспорт, соцуслуги. Нет полномочий по военной обороне страны.
Логика закона
ВСУ финансируются из:
Державного бюджету (Министерство обороны), а не из местных.
Чтобы город мог тратить на оборону, нужно изменить закон. Пока такого изменения нет.
5) Что город МОЖЕТ финансировать для обороны
Только то, что прямо НЕ является военными расходами:
оборудование укрытий;
ремонт критической инфраструктуры;
охрану объектов;
территориальную оборону в части материально-технического обеспечения коммунальных задач (ст. 91 БКУ позволяет).
Но: Покупать оружие, технику, БПЛА, аммуницию — город НЕ имеет права.
Поэтому:
дороги и мосты идут по бюджетным программам, которые нельзя отменить;
на оборону город тратить не может по закону;
мэрия помогает армии только тем, что разрешено: укрытия, генераторы, беспилотные центры как гражданская инфраструктура, связь, техника для коммунальных задач
Это все понятно. Вроде как все по закону. Как-будто все збс и война в какой-то другой стране идет.
Отправить "двушечку на Москву" в обход закона -- можно, а на армию и оборону -- никак нельзя. Перекладывать тротуарную плитку и бордюры, устраивать зарубежные покатушки -- тоже запросто, но системно взяться за проблему расселения переселенцев, которые от безысходности возвращаются на оккупированные территории, проходя унижения от оккупантов и подвергая себя риску -- это тоже "не по закону". Нужно ли удивляться, что всё больше людей приходят к выводу, что им такой закон не нужен?
барабашов написав:И батькивщына такая тоже не нужна. К сожалению. И радости загаживающих Умань в конце каждого сентября.
Ві Умань не трогайте. Бизнес у люднй начинает налаживаться. Только туристического збора собрали за неделю 20 млн. А сколько заработали на аренде, перевозках, кипах и кощерной еде счету не подаеться. Самое главное зароботок в твердой ваоюте. А Умань за два дня можно потом отміть.
Frant написав:Людям не надо такое государство. Примитивное пшенично-олийное образование, в котором цветет коррупция, некомпетентность, непотизм (кумовство). Высшиеиэ чиновники не в состоянии грамотно сложить 5 слов в одно предложение! Посему своих баллистических ракет, дал них и средних БПЛА - нет и не будет. Сколько денег и территорий не дай pridurkam - все прос.рут. гребанные наследники грушевского, петлюры, скоропадского и прочих лузеров. За 34 года профуеали весь потенциал некогда 52 млн государства! Тупые никчемные клоуны, которым место в тюрьме или в цирке.
А яка держава потрібна ? Або така, або губернія московитів. Іншого не буде.
Щось по навколишнім селам біля моєї нерухомості в Ч густо прилетіло.
Провінція Москви, з хуторянами на всіх рівнях - як була, так і залишилась. Питання капітуляції по польский кордон - все ближче.
До речі, до 1991 всі вищі керівні посади в УРСР - погоджувались з Москвою. Там знали рівень підготовки і менталітет селюків-анархістів. І волі їм не давали.
За 34 роки селюки і клоуни не зробили жодного великого інфраструктурного проекту! Скляний міст для простаків в Києві - не рахується! Зате грошей вивели з України чи не 100 000 млрд доларів! Це ж можна було ракетну программу зробити! ур**, реальные уро.ды и жадные при.дур.ки
Так що робити зараз ? Треба підписувати мир з дієвими гарантіями від США.