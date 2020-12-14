RSS
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 10:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вул. Олександра Олеся, 9А
ЖК «Варшавський 2»
Подільський район
1 кімната | 48 м² | 9 поверх
126 000 $

ого. золоті унітази?
trololo
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 10:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:вул. Олександра Олеся, 9А
ЖК «Варшавський 2»
Подільський район
1 кімната | 48 м² | 9 поверх
126 000 $

ого. золоті унітази?
ну таке, симпатичненьке

https://t.me/rea_revolution/171711
kingkongovets
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 12:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  smdtranz написав:на стадионы можно, а на оборону — нельзя и все.

Тут я би поспорив - що там з стадіоном Старт? Його вже знищили чи ще ні?
BIGor
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 13:21

  kingkongovets написав:
trololo написав:вул. Олександра Олеся, 9А
ЖК «Варшавський 2»
Подільський район
1 кімната | 48 м² | 9 поверх
126 000 $

ого. золоті унітази?
ну таке, симпатичненьке

https://t.me/rea_revolution/171711

прикольна хата. молодці
Бетон
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:
trololo написав:вул. Олександра Олеся, 9А
ЖК «Варшавський 2»
Подільський район
1 кімната | 48 м² | 9 поверх
126 000 $

ого. золоті унітази?
ну таке, симпатичненьке

https://t.me/rea_revolution/171711

прикольна хата. молодці
Ремонт не менше 800 баксів на метрів, а то і 900... Хз скільки за голі метри заплатили, ну нехай 55К та плюс ремонт десь 42К+. Крч, десь 97-100К на все про все і за 126К продали. Ну нехай заплатили комісійних Революшн. Десь 20К чистими на залишку на руках. Правильно рахую?

Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 14:54

  Alex_V_K_79 написав:
Бетон написав:
trololo написав:вул. Олександра Олеся, 9А
ЖК «Варшавський 2»
Подільський район
1 кімната | 48 м² | 9 поверх
126 000 $

ого. золоті унітази?
ну таке, симпатичненьке

https://t.me/rea_revolution/171711

прикольна хата. молодці
*****

Ремонт не менше 800 баксів на метрів, а то і 900... Хз скільки за голі метри заплатили, ну нехай 55К та плюс ремонт десь 42К+. Крч, десь 97-100К на все про все і за 126К продали. Ну нехай заплатили комісійних Революшн. Десь 20К чистими на залишку на руках. Правильно рахую?

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk

голі стіни - 70 - там практично 50 м2.
з ремонтом вона 115 десь.
прикручено 10к.
це стандартна маржа
але рік життя якщо б робили ви самі того варте.
Бетон
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 15:06

  Бетон написав:
  kingkongovets написав:
trololo написав:вул. Олександра Олеся, 9А
ЖК «Варшавський 2»
Подільський район
1 кімната | 48 м² | 9 поверх
126 000 $

ого. золоті унітази?
ну таке, симпатичненьке

https://t.me/rea_revolution/171711

прикольна хата. молодці

Забагато декору по стінах. Перевантажена ця хата дизайном. Потрібно простіше.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 15:07

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Бетон написав:
  kingkongovets написав:ну таке, симпатичненьке

https://t.me/rea_revolution/171711

прикольна хата. молодці

Забагато декору по стінах. Перевантажена ця хата дизайном. Потрібно простіше.
Шо там штори?
Faceless
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 15:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я розумію що зараз особливо права голосу не маю. Але мені не все одно що відбувається. Тому скажу, що для мене це виглядає ніби як фортеця в осаді. На стінах вмирають вояки ледь стримуючи навалу штурмуючої орди, якій пообіцяли місто на 3 доби на пограбуванння. Стіни міста вже сильно побиті і хитаються. Є вже дірки. Ворог копає підкоп - закласти бімбу. Кожної ночі і дня обстрілює місто з катапульт. А тим самим часом в місті ремонтують дороги, розбивають нові парки, перекладють плитку тротуарну, будують нові красиві будинки, по яких час від часу вже прилітає. Я хз скільки ще ця фортеця протримається. Фортеця, звісно що не в повному оточенні і багато хто з містян спокійно фортецю покидає і постачання всього необхідного для оборони в фортецю поки що не припинилося. Але ж все одне: якось Британія під час Другої Світової собі такого не дозволяла. При тому що була непорівняно потужніша у порівнянні із Німеччіною, ніж Україна у порівнянні з Росією. І жодного метру безпосередньо британської землі німці не окупували.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 15:54

  airmax78 написав:Я розумію що зараз особливо права голосу не маю. Але мені не все одно що відбувається. Тому скажу, що для мене це виглядає ніби як фортеця в осаді. На стінах вмирають вояки ледь стримуючи навалу штурмуючої орди, якій пообіцяли місто на 3 доби на пограбуванння. Стіни міста вже сильно побиті і хитаються. Є вже дірки. Ворог копає підкоп - закласти бімбу. Кожної ночі і дня обстрілює місто з катапульт. А тим самим часом в місті ремонтують дороги, розбивають нові парки, перекладють плитку тротуарну, будують нові красиві будинки, по яких час від часу вже прилітає. Я хз скільки ще ця фортеця протримається. Фортеця, звісно що не в повному оточенні і багато хто з містян спокійно фортецю покидає і постачання всього необхідного для оборони в фортецю поки що не припинилося. Але ж все одне: якось Британія під час Другої Світової собі такого не дозволяла. При тому що була непорівняно потужніша у порівнянні із Німеччіною, ніж Україна у порівнянні з Росією. І жодного метру безпосередньо британської землі німці не окупували.


Правовой режим Британии во время Второй мировой войны отличался от украинского сегодня тем, что Великобритания была страной, ведущей войну, и применяла законы военного времени, такие как закон о защите Великобритании (Defence of the Realm Act).

Украина же сегодня является суверенным государством в мирное время, и ее правовой режим регулируется конституционным правом мирного времени, при этом некоторые правовые нормы могут быть изменены или ограничены из-за войны.


Поэтому город и ведёт себя как в мирное время.
Бетон
