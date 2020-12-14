Додано: Сер 03 гру, 2025 18:36

maniachello написав: kingkongovets написав:

вул. Регенераторна, 4к1

ЖК «Комфорт Таун»

Дніпровський район

1 кімната | 46 м² | 5-й поверх

90 000$

1к в бывшей промзоне на левом берегу

90 тысяч



Погодили мені еОселю на днях, так як на мені житло менше 52 кв.м. Мене зараз цікавить або Київ, або Ужгород. Лише ці 2 міста. Проте поки ні там, ні там ціни не є адекватні. Я маю на увазі здані новобуди з ремонтом. З поставкою через рік/два є багато хороших варіантів. Але такого, щоб "заїхав і живи" нема зовсім. Вчора дивився ринок Ужгорода, новобуди не в дупі міста з ремонтом вже продають від 4куе/метр. Це блін вже ціни Мюнхену чи Мадриду?П.с. Я вже вклався в новобуд в Мукачеві з поставкою через півтора року, тож хочеться готове. Але готове по сумі не проходить по програмі, тому відмовився від неї і купівлі. Там є гранична ціна м2 для Києва та для обл.центрів.П.с.2. До речі, по моєму новобуді в М. забудовник вже підняв ціну на 200уе/метр всього за 3 місяці. Тож зараз в Україні хіба розглядати ринок Харкова/Херсону в надії на мир.