Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бетон написав:самий страшний комшар, це прокинутись, як в 2019 або в 2022 і їхати пустим містом немов Том Круз у Нью Йорку у фільмі "Ванільне Небо"
а что такое было в 2019? не помню я пустого города в 2019
2 апреля 2020 г 2 часа дня Еду по пустому городу. Жутковато
Местность не смог опознать. Но, видимо, это вдоль скоростного трамвая. Может в 2020 такое и было по этому маршруту, не знаю. Я не понял насчёт 2019 Зато знаю, что торчал во время ковида в обычной пробке на Осокорках у въезда на Южный мост.
Борщаговская в сторону воздухофлотского моста. напротив КПИ в феврале-марте 2022 получше было. почти пустой Крещатик, на Майдане куча ежей и блокпостов, тишина необычная, и далеко слышно на фоне них как в ряд иностранные репортеры на камеры рассказывают новости для своих стран на разных языках. большая часть заведений не работала, один из немногих работал Хлебный между Бессарабкой и тогда еще площадью льва толстого на перекрестке около Арены. и штук 10 отделений Новой почты на весь Киев.
kingkongovets написав:якщо чесно, я був би обома руками за те шоп впо і понаїхи оминали «депресивний і безперспективний» Київ і їхали повз
оці товпи вічно усім невдоволених понаїхів (та й киян теж) давно задовбали, чим менше тут народу тим комфортніше життя
особисто мені ці товпи ніякого прибутку не приносять і лише заважають і дратують
але ж якби ж
Тебе просто дратують незнайомці і натовп. Це нормально. Але це психологія, а не економіка.
Чим більше людей в місті, тим сильніший ринок праці вище середній дохід більше інвестицій
Комфорт це не менше людей Комфорт це: швидкий транспорт публічні простори нові дороги освітлення безпека Це організовується урбаністикою, а не відсутністю понаїхів
Натовпи — проблема тільки там, де немає інфраструктури
У всіх світових столицях понаїхи це не проблема, а двигун міста
світові столиці 70–85% мешканців там не народилися. І ніхто від цього не страждає. Навпаки — міста ростуть, багатіють і стають цікавими, бо їх формують приїжджі з амбіціями, а не корєнні, які всім незадоволені
Київ не село, де всі мають знати один одного і жити без руху.
та ні, все набагато простіше - місце (центр) починає нормально жити і дихати лише коли його покидають товпи денних трудових мігрантів і транзитних пасажирів, ти ж в центрі жив, невже ти не бачиш різницю
та і стріт рітейл оживає коли машин стає на дорогах менше, а трудових мігрантів на тротуарах змінюють резиденти
першими в кінці березня-на початку квітня почали відкриватись барбершопи)
а на Печерську було чутно лише співи птахів, а неголосні розмови рідких пішоходів можна було почути аж за квартал