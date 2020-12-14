|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 07 гру, 2025 22:21
Я дійшов висновку, що всілякий треш, про який читаєш і думаєш "цього не може бути", вже колись траплявся десь в США, або навіть просто зараз періодично трапляється.
Країна виросла не стільки за рахунок демократії або добре організованих процесів в державі, скільки в результаті вдалої монетизації результатів двох світових війн.
Додано: Нед 07 гру, 2025 22:31
Shaman написав:
там важливий нюанс, що квартиру повернули, а гроші ні - влетів доброчесний покупець. чому не повернули гроші - не вникав. але чому це судове рішення почали масово тиражувати - теж питання.
Теж мені біном Ньютона. Щоб створити атмосферу страху перед вторинкою, і загнати всіх в іпотеку, бо там біда з цією галузю починається.
А оскільки суди вже навчені виносити правильні рішення за розпорядженням згори, то й результат такий.
Додано: Пон 08 гру, 2025 16:33
Вс' зависит от Всевышне.о и чуйки , я продавал квартиру, продал , по документам , там кредит с банком у покупателя и сидел три часа в кафе без квартиры и дене. , пришла СМС день.и на счёте . Вибачаюсь , половину они занесли налом до все.о это.о ожидания , по лицам покупателей и риэлтора в процессе общения до то.о как я понял что эти люди не кидалы, но на 100 не был уверен, сидел сам себя успокаивая
