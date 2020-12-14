RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12619126201262112622
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 12:49

  UA написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:23% в Украине никто платить не будет

У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.

В мене для всіх хто має "активи" в Україні погані новини.

Які саме новини?
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 28.04.20
Подякував: 794 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 12:55

Перспективы

Damien
  UA написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:23% в Украине никто платить не будет

У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.

В мене для всіх хто має "активи" в Україні погані новини.


"😡росія легалізувала масову конфіскацію житла на окупованих територіях

На болотах був прийнятий закон, який дозволяє окупаційним властям оголошувати житло "безгосподарним" і потім передавати його новим користувачам. Цей механізм буде діяти до 2030 року.

Квартири та будинки планують розподілити серед російських військових, силовиків і чиновників, яких завозять у регіон."

Украинские чиновники и бызнесмены - первые, первейшие кандидаты.
Маетки в Конче Заспе, Козине, Петрушках - очень жирные!

Укро чиновники уже готовят гуталин и крем для обуви, чтобы чистить сапоги новым хазяям.
На большее, чем чистильщики сапог и солдаты для особождения Польши от поляков, а Прибалтики от прибалтов, пусть не рассчитывают.

Самостийное государство должно бы конфисковать недвижимость у ухилянтов и неплательщиков налогов. Можно было бы еще одну армию создать, за счет эмигрантов. Но украинское тупое ворье не согласится у самих себя отобрать что либо.
Оно и за границу выпустило молодежь 18-22 года, абы скорее конвертировать территории в деньги и проиграть войну.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23298
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:03

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Бетон написав:23% в Украине никто платить не будет

У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
То всі лендлорди то вже "найбагатша еліта"? :mrgreen:
Платити мали б і без будь-яких спеціальних законів, є ПК, але наразі це абсолютно нереально ні проконтролювати ні адмініструвати, і якщо вже йти на вивід цієї сфери економіки з тіні, то необхідно трохи ліберальніше, 23% з обороту це реально дофіга для орендного доходу

Чого це дофіга? І чого з обороту? Думаю, якби приняли це підвищення з оренди в 22 році коли російські війська були під Києвом - то всі б платили і мовчали в трубочку. Зараз бачу війна в еліти десь далеко в Дніпропетровській/Донецькій області - можна не платити?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10375
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Самостийное государство должно бы конфисковать недвижимость

Дивіться самі на себе не вийдіть :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10375
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:10

  BIGor написав:
  UA написав:Ти хочешь зі мною помірятись в цій сфері?

Так.

??? Все?
UA
 
Повідомлень: 9937
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 13:16

  BIGor написав:
  Frant написав:Самостийное государство должно бы конфисковать недвижимость

Дивіться самі на себе не вийдіть :mrgreen:

я не чиновник, не ухилянт і не бызнесмєн, живу під мостом в коробці від холодильника.
Тому мені пох.р, під яким прапором тут буде цвісти корупція, непотизм і неефективність держуправління, який клоун буде віщати з телевізора
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23298
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 14:05

  UA написав:
  Бетон написав:
  UA написав:в польше на ремонт 2к (42 м2 это у них 2к)) я потратил 40куе в 24 году, вроде
Учитывая, что проводка была, стяжка, водоснабжение и так далее.
Это больше, чем в Киеве. Ремонт в Польше дорогой
Качество не видел, чувствую - дерьмо полное. эх костя костя)), твои рабочие с половиной лёгких - такое себе. налог PPE - 8,5%.
23% в Украине никто платить не будет

В Україні в твої власні раби ремонти роблять, а в Польщі ти наймав по ринковим цінам.
(я зараз відчуваю різницю між майстрами яких по 10-15 років знаєш, та майстрами по ринку. Які без предоплати мне погано розуміють. А з переоплатою стається лінгвістичне диво).

Ех UA)
Мій маляр купив будинок в себе під Львовом. Сантехнік їздить на 4 літровому рамному позашляховику і робить третій ремонт в квартирах.
Хто чий раб??))
Виходить я - слуга народу
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5783
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 14:14

  BIGor написав:
BIGor написав:
  Бетон написав:23% в Украине никто платить не будет
У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
То всі лендлорди то вже "найбагатша еліта"? :mrgreen:
Платити мали б і без будь-яких спеціальних законів, є ПК, але наразі це абсолютно нереально ні проконтролювати ні адмініструвати, і якщо вже йти на вивід цієї сфери економіки з тіні, то необхідно трохи ліберальніше, 23% з обороту це реально дофіга для орендного доходу

Чого це дофіга? І чого з обороту? Думаю, якби приняли це підвищення з оренди в 22 році коли російські війська були під Києвом - то всі б платили і мовчали в трубочку. Зараз бачу війна в еліти десь далеко в Дніпропетровській/Донецькій області - можна не платити?

Ти знаєш, що жодного зв'язку між поборами і армією немає. Ти це знаєш.
В кінці року, назк ашники отримають десятки мільйонів допомоги, щоб купити 17 айфони. Це реально правда, прикинь. І таких чиновників сотні сотні тисяч! Ось куди спрямовані ті податки, а точніше те, що від них лишається там декілька відсотків
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5783
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 14:23

  Бетон написав:Виходить я - слуга народу

Будь обережним, тому що скоро "слуг народу" та інших клоунів будуть, як Муссоліні, чіпляти вниз головою на ліхтарних стовпах. Якби не війна, цей процес вже розпочався би.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23298
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12619126201262112622
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17350491
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6812291
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 83658
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10258)
10.12.2025 14:20
А-Банк (2314)
10.12.2025 13:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.