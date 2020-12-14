RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12620126211262212623
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 22:19

  BIGor написав:
  посетитель написав:У нас відсотків 90 всього що здається це совкові хрущовки-панельки.Еліта да...)))

Тут вже 10 років розказують про стояки Круш, Грейтів і ЯрГрадів - які хрущовки-панельки? Здають хрущі непрофесіонали, і загалом у них все закінчується на здачі однієї спадкової хрущовки.

Цей бізнес не для мамкиних царапинок, яким від в спадок впав на голову халамидний бабушатник. Цей мотлох не повинен коштувати нічого
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5786
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 22:32

  Бетон написав:
  барабашов написав:Бетону. Уточни авто сантехника. 4л на газУ не показатель зажиточности. Патфайдер такой 20ти летний десятку стоит, Прадо на пару кило дороже, не новый же 150й он с салона за 70 брал?

Речь не идёт ни о какой зажиточности. Он возит с собой дофига ящиков с инструментом.
Не новый. Купил он его до 20к.
Я плачу ему столько, сколько он пишет.


Все равно понтуется. Самый обычный дизельный грузовой бусик вмещает гораздо больше инструмента, чем даже 200-тка.
Говорю это как человек, владевший и Прадо, и 200-ткой, и ЛХ-ом, и владеющий сейчас бусиком в том числе.
Ну то такое,переболеть надо, не спорю.
Я до войны тоже машинами понтовался. Сейчас в семье тачки дороже трицатки нет- пусть удавятся, если что.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 23:44

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  посетитель написав:У нас відсотків 90 всього що здається це совкові хрущовки-панельки.Еліта да...)))

Тут вже 10 років розказують про стояки Круш, Грейтів і ЯрГрадів - які хрущовки-панельки? Здають хрущі непрофесіонали, і загалом у них все закінчується на здачі однієї спадкової хрущовки.

Цей бізнес не для мамкиних царапинок, яким від в спадок впав на голову халамидний бабушатник. Цей мотлох не повинен коштувати нічого


Податок на аренду стосується всіх.90% з яких старі панельки-хрушовки.А тут розповідають що еліта зажерлась.

Ну і податки в підсумку буде платити орендар.Я ще пам'ятаю часи коли квартири здавали за фіксовану суму.Після значного підняття комуналки, стало: сумма + комуналка.Зараз в більшості так наскільки мені відомо.Ну то буде сума + комуналка + податки.
посетитель
 
Повідомлень: 1566
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12620126211262212623
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17350764
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6812599
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 83687
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2317)
10.12.2025 22:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.