Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 гру, 2025 21:23
Damien написав: UA написав:
Инвестиционные квартиры пойдут на продажу. Деньги от продажи за границу.
Наследные хрущи таки да.
Под выращивание марихуаны и шампиньонов пойдут.
там налог платить не надо.
У меня такое чувство, что Вы вообще все сдавали раньше исключительно в черную и очень далеки от реальности. Сегодняшняя страшилка о 23% преследует единственную цель - чтоб те, кто занимается этим более-менее профессионально (имеет не одну-две квартиры) открыли ФОП и платили хоть что-нибудь.
На цену аренды это вообще никак не повлияет, ну вот вообще никак.
Частники с 1-2 квартирами как не платили налогов, так и не будут платить, будут сдавать исключительно тем, кому надо подешевле и оф. договор не нужен.
Те, у кого, например, 5 квартир - откроют ФОП, эти несчастные 4-5 тыс.грн погоды не сделают для арендодателя с 5 или 10 квартирами, собирающего в месяц 100 или 200тыс грн
Щас оборот 6 млн хотят понизить до 1 млн.
Группа гле до 100 метров это 2 квартиры или 3 гостинки.
Ну и самое главное - У большинства лендлордов 1 квартира.
Им что 23 процента что ФОП убивает всякий стимул покращувать арендую квартиру.
Сейчас в Украине перед жизнью в ЕС есть только одно преимущество - дешевая аренда относительно качественных квартир пригодных для жизни с первого дня заселения арендатора.
Аренда станет дорогой и качество квартир рухнет - дополнительный стимул на выезд.
UA
- Повідомлень: 9940
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2369 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 21:40
Freza
- Повідомлень: 2276
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 339 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 21:58
барабашов написав:
можете мне купить футболку известнейшей австрийской группы "BELPHEGOR" да пострашнее, чтоб гопота в пикселе при моём явлении перед ними в ней со страхом и визгом забивалась под днище бусика?
Группа из Зальцбурга, но давно они живут в Вене.
Конечно в идеале купить её в шопе фанклуба и с личным автографрм Хельмута Ленера, возможно так?
XXXXXL расклєшоні донизу там не продають.
Хельмут Ленер на чохлах для Леопард-2 підписи не ставив
Hotab
- Повідомлень: 17310
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2551 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 22:03
Freza написав:https://m.youtube.com/watch?v=HjDGeR9gO7A
Достатньо побачити автора, "урист", щоб навіть не відкривати цю маячню
Faceless
- Повідомлень: 37069
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8279 раз.
