la9 написав: В августе открыл Смарт. В 20-х числах сентября начал пользоваться. За сентябрь и октябрь суммарно накопил 30+ грн кешбека. За ноябрь - 100+ грн. В начале декабря выплатили КБ только за ноябрь. Спрашиваю - а где КБ за сентябрь-октябрь (30+ грн)? В ответ - а не положено, т.к. выплачивается только от суммы 100 грн! Ссылался на их условия на сайте, где указано, что КБ действует 3 месяца. В ответ - нет, передаем вашу заявку юристам, ждите ответа. Ответа пока что нет. Это такое наглое кидалово от банка из-за 30+ грн или я не прав и КБ менее 100 грн за месяц сгорает?

О, а у меня было так же. И было это, когда я ещё пользовался картой этого банка, а было это достаточно давно. К тому моменту меня уже достали эти бесплодные попытки НЕ попасть в исключения по MCC, которые в абсолютном большинстве случаев приводили к тому, что довольно интересные суммы тратились с карты без кэшбэка. Я тогда решил, что лучше уж пусть эту комиссию получает банк, который честно не обещает кэшбэк на всё, чем тот, который стимулирует пользоваться своей картой обманом (я в курсе, что перечень есть, и MCC можно проверять перед реальным платежом, но всегда считал это слишком муторным, надеясь, что если я не покупаю акции, облигации, финансовые услуги, крипту и подобные всем известные "некэшбэчные" активы, то кэшбэк должен быть, а на деле оказывалось что нет). Но сотку в третий месяц таки добил, и, как и вы, только её и получил, за вычетом налогов. Как и у вас, третий месяц не только закрыл сумму до ста, но и принёс больше сотни в одиночку, без предыдущих двух. Решив, что это я где-то что-то не так понял или посчитал, ничего выяснять не стал, а карту отправил на виртуальную полку. А теперь вот оказывается, что понял и посчитал я, скорее всего, правильно, просто банк решил не только путём непрозрачных условий мухлёж устроить, но и в открытую крысить.