Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 11 гру, 2025 21:23
Damien написав: UA написав:
Инвестиционные квартиры пойдут на продажу. Деньги от продажи за границу.
Наследные хрущи таки да.
Под выращивание марихуаны и шампиньонов пойдут.
там налог платить не надо.
У меня такое чувство, что Вы вообще все сдавали раньше исключительно в черную и очень далеки от реальности. Сегодняшняя страшилка о 23% преследует единственную цель - чтоб те, кто занимается этим более-менее профессионально (имеет не одну-две квартиры) открыли ФОП и платили хоть что-нибудь.
На цену аренды это вообще никак не повлияет, ну вот вообще никак.
Частники с 1-2 квартирами как не платили налогов, так и не будут платить, будут сдавать исключительно тем, кому надо подешевле и оф. договор не нужен.
Те, у кого, например, 5 квартир - откроют ФОП, эти несчастные 4-5 тыс.грн погоды не сделают для арендодателя с 5 или 10 квартирами, собирающего в месяц 100 или 200тыс грн
Щас оборот 6 млн хотят понизить до 1 млн.
Группа гле до 100 метров это 2 квартиры или 3 гостинки.
Ну и самое главное - У большинства лендлордов 1 квартира.
Им что 23 процента что ФОП убивает всякий стимул покращувать арендую квартиру.
Сейчас в Украине перед жизнью в ЕС есть только одно преимущество - дешевая аренда относительно качественных квартир пригодных для жизни с первого дня заселения арендатора.
Аренда станет дорогой и качество квартир рухнет - дополнительный стимул на выезд.
Додано: Чет 11 гру, 2025 21:40
-
Додано: Чет 11 гру, 2025 21:58
барабашов написав:
можете мне купить футболку известнейшей австрийской группы "BELPHEGOR" да пострашнее, чтоб гопота в пикселе при моём явлении перед ними в ней со страхом и визгом забивалась под днище бусика?
Группа из Зальцбурга, но давно они живут в Вене.
Конечно в идеале купить её в шопе фанклуба и с личным автографрм Хельмута Ленера, возможно так?
XXXXXL расклєшоні донизу там не продають.
Хельмут Ленер на чохлах для Леопард-2 підписи не ставив
Додано: Чет 11 гру, 2025 22:03
Freza написав:https://m.youtube.com/watch?v=HjDGeR9gO7A
Достатньо побачити автора, "урист", щоб навіть не відкривати цю маячню
Додано: Чет 11 гру, 2025 23:41
Господар Вельзевула написав: барабашов написав:
Быть крушам и по 25кгрн, но нескоро, писля пэрэмогы.
В Маяке сняли 50м2 за штукарь , при том что отопления, горячей воды и генератора на лифт пока нет.
При вложении 110 итого хата+ремонт.
Нах бы тот Киев впался, с таким же вложением и отдачей 500, если бы не одно но.
Хата знакомого инвестора,если что. Я так,мимо проходил.
Дороговато шото
В гривнах именно 42500?
Офисник снял?
Почём там 1К в Небо или Q2?
Аналогичное
Додано: П'ят 12 гру, 2025 03:16
UA написав: Damien написав:
Сегодняшняя страшилка о 23% преследует единственную цель - чтоб те, кто занимается этим более-менее профессионально (имеет не одну-две квартиры) открыли ФОП и платили хоть что-нибудь.На цену аренды это вообще никак не повлияет, ну вот вообще никак. Частники с 1-2 квартирами как не платили налогов, так и не будут платить
, будут сдавать исключительно тем, кому надо подешевле и оф. договор не нужен.
Те, у кого, например, 5 квартир - откроют ФОП, эти несчастные 4-5 тыс.грн погоды не сделают для арендодателя с 5 или 10 квартирами, собирающего в месяц 100 или 200тыс грн
Щас оборот 6 млн хотят понизить до 1 млн.
Группа гле до 100 метров это 2 квартиры или 3 гостинки. Ну и самое главное - У большинства лендлордов 1 квартира.
Им что 23 процента что ФОП убивает всякий стимул покращувать арендую квартиру
.
Сейчас в Украине перед жизнью в ЕС есть только одно преимущество - дешевая аренда относительно качественных квартир пригодных для жизни с первого дня заселения арендатора.
Аренда станет дорогой и качество квартир рухнет - дополнительный стимул на выезд.
Капец, вроде ж расписал почему именно аренда не поднимется. Но тут безо всяких аргументов "да не согласен я(С)
Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:15
Вы пытаетесь в двумерной системе координат высунуть голову по оси Z и критиковать украинцев за то, что их вселенная такая, как есть. она другой быть не может по фундаментальному закону
Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:35
Бетон написав:
Вы пытаетесь в двумерной системе координат высунуть голову по оси Z и критиковать украинцев за то, что их вселенная такая, как есть. она другой быть не может по фундаментальному закону
Закон селюків-дерибанщиків?
Если бы украинское руководство зазотело бы за 34 года навести порядок - оно навело бы. И были бы деньги на войну.
Увы....
❗️Бюджет недоотримує сотні мільярдів гривень через контрабанду, конвертцентри та контрафакт, - Цивінський
«Контрафакт, нелегальна торгівля підакцизними товарами – приблизно 50 плюс мільярдів на рік. Порушення митних правил, експортно-імпортні операції, контрабанда – приблизно 150 мільярдів гривень. Діяльність конвертаційних, транзитних центрів – 40-50 мільярдів гривень.
Ухилення від сплати податків в контексті заробітної плати «в конвертах» і використання ФОП як інструменту – це ще десь під 250 мільярдів гривень, хтось каже – 300. Дуже важко порахувати те, що необліковане. Але попередні підрахунки такі», - розповів керівник Бюро.
Без внешнего управления эта территория не выживет.
Самостийные чиновники сотрут свое государство в пыль.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 12 гру, 2025 16:42, всього редагувалось 6 разів.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:35
Damien написав:
Капец, вроде ж расписал почему именно аренда не поднимется. Но тут безо всяких аргументов "да не согласен я(С)
Когда я писал о чем то, без наличия серьезных предпосылок?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 16:46
Ещё морозов нет, а с электричеством в Киеве полный швах.
А что будет при морозе -10°С?
Электричество будет 2 часа в сутки?
Или 2 часа за трое суток????
Это очень похоже на агонию самостийной державы.
Надо бы самостийным чиновникам, как то ограничить потребление электричества. Ввести лимит. Богатые должны платить больше, за теплые полы своих маетков!
Кстати, когда голобородько с бакановым и миндичем пойдут освобождать Запорожскую АЭС, которую они подарили русским? Пора бы!
