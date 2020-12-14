RSS
  #<1 ... 12623126241262512626
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:41

Дешевше буде?

Дешевше буде?

Дешевше буде?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41774
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:32

  flyman написав:Дешевше буде?

Ха-ха!
Я ж попереджував: ніякої боротьби з корупцією тут не буде!
Все без змін.
Безробітні будуть далі купляти маєтки за мільйони доларів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:35

  BIGor написав:
  Бетон написав:
  Frant написав:Если бы украинское руководство захотело

Всё и все вокруг это и есть Украина. Украина это люди вокруг. Всё вокруг устроено именно так, как хочет украинское общество.
Другой она быть не может и не могла бы.

Дурощі пишете, чи напад Зе-команди на НАБУ щоб знищити - це хотіло українське суспільство? Якщо суспільство хотіло - то чого люди вийшли на мітинги проти Зе-команди?

Саме муТрий український нароТ 75% обрав голобородька, людину, яка не працювала жодного дня на державних посадах, яка не здатна грамотно скласти 5 слів у реченнях, на найвищу посаду країни! А квартальних шоферів, сантехніків, торговок - міністрами і депутатами!!!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:37

  барабашов написав:Дороговато шото
В гривнах именно 42500?
Офисник снял?
Почём там 1К в Небо или Q2?
Аналогичное


Э,пан Барабашов, не веришь ты мне.
Я не собственник и не рыло поганое.
Говорю-знакомый инвестор к слову сказал что за штуку сдал.
При отсутствии условий.
Личность снявшего мне неведома, предполагаю что пафосный де***.
Умные люди сейчас живут в домах,как я собственно :mrgreen: , на худой конец- на первом этаже хруща с газом, отоплением, и в том доме который не отключают-есть и такие домики.
А понтовые де*** будут лезть пешком на 18-й, мерзнуть, сидеть при фонаре и без возможности даже закипятить чайник.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:40

  Бетон написав:Всё и все вокруг это и есть Украина. Украина это люди вокруг. Всё вокруг устроено именно так, как хочет украинское общество.
Другой она быть не может и не могла бы.


Ну да.
Все происходит с молчаливого одобрения большинства.
Каждый из нас- президент.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:45

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Всё и все вокруг это и есть Украина. Украина это люди вокруг. Всё вокруг устроено именно так, как хочет украинское общество.
Другой она быть не может и не могла бы.


Ну да.
Все происходит с молчаливого одобрения большинства.
Каждый из нас- президент.
и клоун?

До речі, голобородько не виконав жодної своєї обіцянки!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
