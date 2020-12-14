Дешевше буде?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:41
Дешевше буде?
Дешевше буде?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:32
Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:35
Саме муТрий український нароТ 75% обрав голобородька, людину, яка не працювала жодного дня на державних посадах, яка не здатна грамотно скласти 5 слів у реченнях, на найвищу посаду країни! А квартальних шоферів, сантехніків, торговок - міністрами і депутатами!!!
Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:37
Э,пан Барабашов, не веришь ты мне.
Я не собственник и не рыло поганое.
Говорю-знакомый инвестор к слову сказал что за штуку сдал.
При отсутствии условий.
Личность снявшего мне неведома, предполагаю что пафосный де***.
Умные люди сейчас живут в домах,как я собственно , на худой конец- на первом этаже хруща с газом, отоплением, и в том доме который не отключают-есть и такие домики.
А понтовые де*** будут лезть пешком на 18-й, мерзнуть, сидеть при фонаре и без возможности даже закипятить чайник.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:40
Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:45
и клоун?
До речі, голобородько не виконав жодної своєї обіцянки!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|