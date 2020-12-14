|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:32
flyman написав:
Дешевше буде?
Ха-ха!
Я ж попереджував: ніякої боротьби з корупцією тут не буде!
Все без змін.
Безробітні будуть далі купляти маєтки за мільйони доларів.
Frant
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 2581 раз.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:35
BIGor написав: Бетон написав: Frant написав:
Если бы украинское руководство захотело
Всё и все вокруг это и есть Украина. Украина это люди вокруг. Всё вокруг устроено именно так, как хочет украинское общество.
Другой она быть не может и не могла бы.
Дурощі пишете, чи напад Зе-команди на НАБУ щоб знищити - це хотіло українське суспільство? Якщо суспільство хотіло - то чого люди вийшли на мітинги проти Зе-команди?
Саме муТрий український нароТ 75% обрав голобородька, людину, яка не працювала жодного дня на державних посадах, яка не здатна грамотно скласти 5 слів у реченнях, на найвищу посаду країни! А квартальних шоферів, сантехніків, торговок - міністрами і депутатами!!!
Frant
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 2581 раз.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:37
барабашов написав:
Дороговато шото
В гривнах именно 42500?
Офисник снял?
Почём там 1К в Небо или Q2?
Аналогичное
Э,пан Барабашов, не веришь ты мне.
Я не собственник и не рыло поганое.
Говорю-знакомый инвестор к слову сказал что за штуку сдал.
При отсутствии условий.
Личность снявшего мне неведома, предполагаю что пафосный де***.
Умные люди сейчас живут в домах,как я собственно
, на худой конец- на первом этаже хруща с газом, отоплением, и в том доме который не отключают-есть и такие домики.
А понтовые де*** будут лезть пешком на 18-й, мерзнуть, сидеть при фонаре и без возможности даже закипятить чайник.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1050
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:40
Бетон написав:
Всё и все вокруг это и есть Украина. Украина это люди вокруг. Всё вокруг устроено именно так, как хочет украинское общество.
Другой она быть не может и не могла бы.
Ну да.
Все происходит с молчаливого одобрения большинства.
Каждый из нас- президент.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1050
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:45
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Всё и все вокруг это и есть Украина. Украина это люди вокруг. Всё вокруг устроено именно так, как хочет украинское общество.
Другой она быть не может и не могла бы.
Ну да.
Все происходит с молчаливого одобрения большинства.
Каждый из нас- президент.
и клоун?
До речі, голобородько не виконав жодної своєї обіцянки!
Frant
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 2581 раз.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 22:04
Господар Вельзевула
Просто вспомнил что знакомые люди(цыгане), переехавшие с Покровска летом прошлого года, сняли приличный дом на Клочко за 25, понятно что там им коммуналки набежит десятка , но то ж дом в метров 200.
А тут квартирка
С хорошим видом на взрывы на левом на жд
И на очереди по шахедам
Ремонт “плинтусАми” понятно что никто в 25году никому от избытка денег не делал
барабашов
Повідомлень: 5518
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 22:22
Frant написав:
и клоун?
Клоун то у москалів. У нас- блазень!
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1050
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 22:23
барабашов написав:Господар Вельзевула
Просто вспомнил что знакомые люди(цыгане), переехавшие с Покровска летом прошлого года, сняли приличный дом на Клочко за 25, понятно что там им коммуналки набежит десятка , но то ж дом в метров 200.
А тут квартирка
С хорошим видом на взрывы на левом на жд
И на очереди по шахедам
Ремонт “плинтусАми” понятно что никто в 25году никому от избытка денег не делал
Та ну, тот же Лофт Вайт, Барта он сдает по 650-700.
А это же Маяк! Все соски Днепра сочли своим долгом непременно снять рилсы на его фоне.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1050
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
