Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Франт все намагається зробити аутофеляцію але не виходить - буває)
Черчиль, ти вже на фронті? Ти пожертвував свій маєток зеленій владі, міндичам, єрмакам, татаровим і голобородьку?
Я не міг голосувати за голобородька в 2019 з релігійних причин. Моя релігія не дозволяє мені затверджувати неосвічених блазнів на найвищі державні посади, а дівок з торговими дипломами - на посади міністрів енергетмки і важкої промисловості. Хоча, важкої промисловості вже немає на самостійній території, стараннями бригади блазнів, "слуг" і дівок-міністерок-підстилок, в зв'язці з путінською армією.
Черчиль, зав'язуй бухати! Інакше ти не побачиш, як зелені блазні і слуги траплять туди, де їм достойне місце - у тюрму.
барабашов написав:Дороговато шото В гривнах именно 42500? Офисник снял? Почём там 1К в Небо или Q2? Аналогичное
Говорю-знакомый инвестор к слову сказал что за штуку сдал. При отсутствии условий. Личность снявшего мне неведома, предполагаю что пафосный де***. Умные люди сейчас живут в домах,как я собственно , на худой конец- на первом этаже хруща с газом, отоплением, и в том доме который не отключают-есть и такие домики. А понтовые де*** будут лезть пешком на 18-й, мерзнуть, сидеть при фонаре и без возможности даже закипятить чайник.
Тут, на форумі, таких діячів 3/4. 75%)))
Знайомий знайомого мешкає на 22-му поверсі, з сім'єю. Один раз піднявся пішки на 22-й поверх, при відключенні електроенергії, і зразу ж, без питань дав гроші на закупку генератора для ліфта.
Frant Та я тут скоріше про те (окрім що похвалився поверхами за день), що в «25-поверхових неохрущах» все ж живуть люди не бідні, і більш ініціативні. На відміну від старого фонду. І таки автономність собі забезпечують. Тому може хтось бачить обвал цін саме на верхні поверхи, я бігло моніторячи його не бачу. Може хіба реальних угод нема, цього я не знаю.
Hotab написав:Frant Та я тут скоріше про те (окрім що похвалився поверхами за день), що в «25-поверхових неохрущах» все ж живуть люди не бідні, і більш ініціативні. На відміну від старого фонду. І таки автономність собі забезпечують. Тому може хтось бачить обвал цін саме на верхні поверхи, я бігло моніторячи його не бачу. Може хіба реальних угод нема, цього я не знаю.
Обвалу цін - поки що немає ніде. Старий фонд біля метро, на окраїнах міста - навіть трохи подорожчав. Тобто нароТ вигріб найдешевші варіанти. Гроші сюди надходять з ЄС, а наші чиновники їх оприходують, як завжди.
Бетон написав:Вы пытаетесь в двумерной системе координат высунуть голову по оси Z и критиковать украинцев за то, что их вселенная такая, как есть. она другой быть не может по фундаментальному закону
Если бы украинское руководство захотело
Всё и все вокруг это и есть Украина. Украина это люди вокруг. Всё вокруг устроено именно так, как хочет украинское общество. Другой она быть не может и не могла бы.
Дурощі пишете, чи напад Зе-команди на НАБУ щоб знищити - це хотіло українське суспільство? Якщо суспільство хотіло - то чого люди вийшли на мітинги проти Зе-команди?
Это как с курением. Никто конкретно не хочет рак лёгких. Но общество массово курит — а потом удивляется диагнозу.
Так и тут.
Украинское общество годами голосовало эмоциями терпело популизм, оправдывало своих закрывало глаза на системные проблемы раз за разом делегировало власть кому???
А теперь внезапно мы этого не хотели!
НАБУ, суды, вертикаль власти — это не метеорит с Марса. Это прямой продукт общественного запроса Митинги — это уже стадия, когда болезнь проявилась. Но болезнь не возникает в день диагноза. Она копится годами.
Так что да Украина сегодня такая, какую её коллективно построили. Не потому что хотели именно так, а потому что иначе не умеют