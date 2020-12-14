RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 19:22

  pesikot написав:
  kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?


4) купити будинок у Києві

не подходит под условия вопроса)
живу в пристойном доме в Киеве овер 7 лет
есть квартира(ры) в Киеве
рассказы про то что в доме дешевле в плане расходов на обслуживание уже даже не вызывает улыбку)

мой вариант ответа 3)
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 19:47

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:
Hotab написав:Хто б вже йому хоч стару якусь машину купив .. це ж просто пздц, всі питання зводяться до корча «а який у тебе ? А кліренс? А батарея? А їсть? А профіту з квартири вистачило на машину ?»
Невиліковне ..
звичайна рефлексія перекупа

Кто тут перекуп?

Точно
Виробник газу
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 20:04

  посетитель написав:
  Бетон написав:Купувати чи не купувати? Що скажете?
В бюджеті 65..80 куе це варшавський, грейт, перфект таун на теремках, окланд на севастопольській

Варшавський особисто для себе закрив на зараз.Як на мене він вже переоцінений.Але ж це особиста думка, в тебе в цьому досвіду як я розумію більше.

Так, варшавський вже не в адекваті.
Форвард якийсь з'явився на рибалка, можна купити поетіку з сумнівним майбутнім. Теремки або львівський квартал
Не знаю
Бетон
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 22:05

  kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?

Я не продавав би. При тому що коли був молодше (в інтервалі 20-30 років) жив в будинку. Це залежить від:
* Стадії життя - в мене дитина в школу ходить, в Києві кращі + всілякі гуртки
* По будинку займатися підтримкою/обслуговуванням - морока.
* В гарному місці в центрі міста жити комфортніше, швидше доставатися куди треба
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 22:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

дякую всім хто відповів, навіть не очікував на такі повні та аргументовані поради

буду думати далі
kingkongovets
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 22:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:
  kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?

Я не продавав би. При тому що коли був молодше (в інтервалі 20-30 років) жив в будинку. Це залежить від:
* Стадії життя - в мене дитина в школу ходить, в Києві кращі + всілякі гуртки
* По будинку займатися підтримкою/обслуговуванням - морока.
* В гарному місці в центрі міста жити комфортніше, швидше доставатися куди треба
в мене був будинок в Ірпені, в якому я продив 5 років, та й зараз маю дачу, тому що таке будинок і всі його плюси та мінуси знаю на власному досвіді

але за пораду дуже дякую
kingkongovets
