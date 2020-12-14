RSS
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 23:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А что с подачей воды от водоканала в периоды отключений по 7 часов ЭЭ выше какого то этажа, куда она сама доходит(от насосов самого водоканала, там и 3Атм могут быть на входе в дом, и одна с дробями), и собственно самими лифтами? Где диз.генераторы выполняют свои функции как часы и на какую сумму бреют и побриои инвесторов?
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 23:41

  Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:Майстри на вагу золота: київські плитковики та електрики заробляють до 70 000 грн і відмовляються від VIP-замовлень
Мобілізація призвела до колосального дефіциту кадрів у сфері ремонту, змусивши ціни злетіти до «космічного» рівня. Фахівці розповіли, як майстри диктують умови, а клієнти тижнями чекають на візит.

https://tsn.ua/amp/exclusive/maystry-na ... 80160.html

Я же вроде бы писал недавно , плиточник за месяц работы насчитал 70 штук , квартира 50 м.кв.,пол в кафеле ,но качество, я удивился , за такое не жалко. Да дорого но я такое не сделаю

Сколько метров он положил и куда? Обычный кафель? Это в Маяке или Дайтоне(на победе нахрен не надо суперкачество для арендаторов)? Месяц пахал от 8ми до 8ми только на вашем обьекте?
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 04:44

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:а стосовно «влаштуватись на роботу по блату» - спробуй взагалі десь у світі знайти нормальну роботу без знайомств і рекомендацій

про тред юніони та просто работу на конвейєрах відомих підприємств взагалі мовчу - там робочі місця передаються в спадок і ніякій блат не допоможе

час вже позбавлятися цієї звичної української меншовартості і трезвіше дивитися на оточуючий світ і це стосується всього і корупціі до речі теж, я це тут пишу вже майже 10 років і все одно не доходить, ну попитайте хоча б наших заробітчан, біженців та емігрантів, які за минулі роки вже встигли наїстися цього «щастя» західного світу по повній

Може досить цієї топорної пропаганди? Якщо ти такий "спеціаліст" який ніколи в житті не працював, то ти дійсно нуль на Заході. Всі нормальні спеціалісти влаштовуються без всякого блату і непотизму.


По США.
Знакомства и рекомендации - очень важно.
Если хорошая позиция.
Просто без них на эту позицию будет несколько тысяч резюме и шанс что из этой тысячи выберут прочитать хотя-бя именно твое - очень небольшой.
Именно поэтому, если не работа такая, что на ней никто не хочет работать и берут всех подряд, то надо резюме рассылать десятками в день. И в течении нескольких месяцев и до года можно найти работу.
Есть еще вариант идти на низкую позицию и дальше пытаться двигаться вверх.
Если говорить о коррупции с трудоустройством в трейд юнионах - может и есть, но стандартно это выглядит так - проходишь подготтовку к экзамену, апплаишься на экзамен, ждешь своей очереди, сдаешь экзамен, попадаешь в вейтинг лист, потом (это может быть несколько месяцев или несколько лет) тебя приглашают на работу.
Есть еще такой сценарий, например, человек (типа меня) имеет эвалюированный диплом инженера строителя. С точки зрения бенефитов метрополитен (плюс автобусы) НЙка МТА - крутой работодатель. Но на позицию Сивил инжинир можно апплаиться до новых веников. Но на сайте МТА есть две опции - аплаиться как левый чувак или как работник МТА. И там уже нет разницы кто именно.
Примитивный путь - сначала устроиться в МТА как уборщик или хэлпер (типа разнорабочий, но в целом это как помощник при квалифицированном работнике), получить свой МТА айди и уже после этого апплаиться на позицию ту что надо.
Да, придется поработать на не очень приятной позиции, но как вариант.
И где тут коррупция, которую так нежно любит и защищает ККЦ?
Вариант взятия "по знакомству" - в одну огромную компанию нужен был человек.
Прищла от нужного человека барышня, которая никакого опыта не имела в данной сфере. Ее отфутболили. Пришла другая, ей было несколько уровней интервью, после чего ее допустили на интервью с СЕО. И после прохожднния оного она была взята на трайал период. То есть, протеже важно, но одного его мало, надо быть квалифицированным работником.
