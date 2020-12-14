Додано: Вів 23 гру, 2025 04:44

BIGor написав: kingkongovets написав: а стосовно «влаштуватись на роботу по блату» - спробуй взагалі десь у світі знайти нормальну роботу без знайомств і рекомендацій



про тред юніони та просто работу на конвейєрах відомих підприємств взагалі мовчу - там робочі місця передаються в спадок і ніякій блат не допоможе



час вже позбавлятися цієї звичної української меншовартості і трезвіше дивитися на оточуючий світ і це стосується всього і корупціі до речі теж, я це тут пишу вже майже 10 років і все одно не доходить, ну попитайте хоча б наших заробітчан, біженців та емігрантів, які за минулі роки вже встигли наїстися цього «щастя» західного світу по повній

Може досить цієї топорної пропаганди? Якщо ти такий "спеціаліст" який ніколи в житті не працював, то ти дійсно нуль на Заході. Всі нормальні спеціалісти влаштовуються без всякого блату і непотизму. Може досить цієї топорної пропаганди? Якщо ти такий "спеціаліст" який ніколи в житті не працював, то ти дійсно нуль на Заході. Всі нормальні спеціалісти влаштовуються без всякого блату і непотизму.

По США.Знакомства и рекомендации - очень важно.Если хорошая позиция.Просто без них на эту позицию будет несколько тысяч резюме и шанс что из этой тысячи выберут прочитать хотя-бя именно твое - очень небольшой.Именно поэтому, если не работа такая, что на ней никто не хочет работать и берут всех подряд, то надо резюме рассылать десятками в день. И в течении нескольких месяцев и до года можно найти работу.Есть еще вариант идти на низкую позицию и дальше пытаться двигаться вверх.Если говорить о коррупции с трудоустройством в трейд юнионах - может и есть, но стандартно это выглядит так - проходишь подготтовку к экзамену, апплаишься на экзамен, ждешь своей очереди, сдаешь экзамен, попадаешь в вейтинг лист, потом (это может быть несколько месяцев или несколько лет) тебя приглашают на работу.Есть еще такой сценарий, например, человек (типа меня) имеет эвалюированный диплом инженера строителя. С точки зрения бенефитов метрополитен (плюс автобусы) НЙка МТА - крутой работодатель. Но на позицию Сивил инжинир можно апплаиться до новых веников. Но на сайте МТА есть две опции - аплаиться как левый чувак или как работник МТА. И там уже нет разницы кто именно.Примитивный путь - сначала устроиться в МТА как уборщик или хэлпер (типа разнорабочий, но в целом это как помощник при квалифицированном работнике), получить свой МТА айди и уже после этого апплаиться на позицию ту что надо.Да, придется поработать на не очень приятной позиции, но как вариант.И где тут коррупция, которую так нежно любит и защищает ККЦ?Вариант взятия "по знакомству" - в одну огромную компанию нужен был человек.Прищла от нужного человека барышня, которая никакого опыта не имела в данной сфере. Ее отфутболили. Пришла другая, ей было несколько уровней интервью, после чего ее допустили на интервью с СЕО. И после прохожднния оного она была взята на трайал период. То есть, протеже важно, но одного его мало, надо быть квалифицированным работником.