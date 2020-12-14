|
Додано: Пон 22 гру, 2025 23:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А что с подачей воды от водоканала в периоды отключений по 7 часов ЭЭ выше какого то этажа, куда она сама доходит(от насосов самого водоканала, там и 3Атм могут быть на входе в дом, и одна с дробями), и собственно самими лифтами? Где диз.генераторы выполняют свои функции как часы и на какую сумму бреют и побриои инвесторов?
Додано: Пон 22 гру, 2025 23:41
Сколько метров он положил и куда? Обычный кафель? Это в Маяке или Дайтоне(на победе нахрен не надо суперкачество для арендаторов)? Месяц пахал от 8ми до 8ми только на вашем обьекте?
Додано: Вів 23 гру, 2025 04:44
По США.
Знакомства и рекомендации - очень важно.
Если хорошая позиция.
Просто без них на эту позицию будет несколько тысяч резюме и шанс что из этой тысячи выберут прочитать хотя-бя именно твое - очень небольшой.
Именно поэтому, если не работа такая, что на ней никто не хочет работать и берут всех подряд, то надо резюме рассылать десятками в день. И в течении нескольких месяцев и до года можно найти работу.
Есть еще вариант идти на низкую позицию и дальше пытаться двигаться вверх.
Если говорить о коррупции с трудоустройством в трейд юнионах - может и есть, но стандартно это выглядит так - проходишь подготтовку к экзамену, апплаишься на экзамен, ждешь своей очереди, сдаешь экзамен, попадаешь в вейтинг лист, потом (это может быть несколько месяцев или несколько лет) тебя приглашают на работу.
Есть еще такой сценарий, например, человек (типа меня) имеет эвалюированный диплом инженера строителя. С точки зрения бенефитов метрополитен (плюс автобусы) НЙка МТА - крутой работодатель. Но на позицию Сивил инжинир можно апплаиться до новых веников. Но на сайте МТА есть две опции - аплаиться как левый чувак или как работник МТА. И там уже нет разницы кто именно.
Примитивный путь - сначала устроиться в МТА как уборщик или хэлпер (типа разнорабочий, но в целом это как помощник при квалифицированном работнике), получить свой МТА айди и уже после этого апплаиться на позицию ту что надо.
Да, придется поработать на не очень приятной позиции, но как вариант.
И где тут коррупция, которую так нежно любит и защищает ККЦ?
Вариант взятия "по знакомству" - в одну огромную компанию нужен был человек.
Прищла от нужного человека барышня, которая никакого опыта не имела в данной сфере. Ее отфутболили. Пришла другая, ей было несколько уровней интервью, после чего ее допустили на интервью с СЕО. И после прохожднния оного она была взята на трайал период. То есть, протеже важно, но одного его мало, надо быть квалифицированным работником.
