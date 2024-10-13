|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 22 гру, 2025 20:36
SAndriy1 написав:
Втягиваешься, следить начинаешь за котировками, даты погашений не пропустить - это все время, которого сильно не хватает.
Ті, хто купує за кредитні, знаходять час щоб і слідкувати і гасити кредит вчасно. Це по суті являється тією роботою за яку вони отримують скромну винагороду.
Додано: Пон 22 гру, 2025 21:55
VASH написав: SAndriy1 написав:
Вопрос не в нескольких кликах, если уж быть точным. Втягиваешься, следить начинаешь за котировками, даты погашений не пропустить - это все время, которого сильно не хватает.
Таке враження наче вас (такого зайнятого) тут всі нав’язливо та настирливо агітують займатися такими дрібницями. Кожен приймає рішення особисто.
Якщо ви читали моє повідомлення, то я там запитав скільки на цьому можна заробити! Мене агітувати не потрібно - я купляю за свої)))
2
1
Додано: Вів 23 гру, 2025 04:39
moveton написав:
Ухты. Мне казалось, что у него только перед погашением так закрывают. Нужно будет в мае полюбопытствовать. А оно у него выглядит, как пропадание пункта продажи или нужно прям продать и получить ошибку, если продажа закрыта?
1finanсier написав:
Тому я і питав про такий ньюанс але стосовно ICU- у людей у яких був реальний досвід продажу ОВДП в день виплати купону по ним.
Ну тогда, если волноваться конкретно за Фикс, полная неизвестность
С времён, когда эта акция появилась, по 237424 купона не было ещё. Скоро проверим.
Думаю все ж механізм саме в ICU що по фіксу, що по іншим ОВДП однаковий, тому цікавить досвід людей, які намагались продати будь яку ОВДП в ICU в день виплати купону, а не тільки у Фікса
Стосовно Сенсу, то коли заходиш на обрану ОВДП, там зверху буде плашка з попередженням.
