|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 гру, 2025 10:48
барабашов написав:
По теме - Тетрис продаётся сечас и по каким ценам?
Что с электрикой, или не отключают?
В "хотелках" продают по 5к/м2 примерно. На сколько продается - не знаю, мне продавать не надо.
Электрику отключают по графику как и всем. Есть генератор, который запитывает МОПы, насосы, лифты и все такое. Ночью с полуночи до 5 утра его договорились не включать чтобы было тише.
Так же на МОПы стоят зарядные станции, но они при выключеном генераторе лифты не тянут, а так - свет и всякую мелочь.
В квартире - уже сам себе если надо ставишь зарядную станцию. Я поставил еще несколько лет назад - можно жить.
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 573
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 25 гру, 2025 10:54
Бетон написав:
Знакомые и соседи по ЖК, в т.ч. бывшая, планируют продавать недвижимость и выводить средства за границу только после восстановления полноценного SWIFT-перевода. До этого момента объекты сдаются в аренду.
Это вы не очень хотите выводить.
Да, SWIFT не работает.
Но есть P2P с комиссией порядка 1%, по 100к гривен в валютном эквиваленте на банк в месяц.
Условно говоря 10 банков = больше 20к баксов в месяц.
Причем в "Европе" это уже будут белые деньги на вашем счете (если слать на свою же карту иа свое имя и сохранять квитанции).
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 573
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 25 гру, 2025 11:01
rjkz написав: Hotab написав: Господар Вельзевула написав:
Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?
Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора
Липинка?
Не?
Уже не в фаворе?
Низкая этажность, газофицированная, кирпичные стены.
То есть, подняться и без лифта не проблема, приготовить будет на чем и без люстричества, вода и без повысительного насоса дойдет на последний этаж.
И кирпич все-таки намного лучше в плане тепловой инерции.
Ліпінки на всіх не хвате
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37130
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8283 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 25 гру, 2025 11:05
Бетон написав:
Продать сложно, купить ещё сложнее.
В грейте одна квартира. До весны продажу откладывают. На подоле тётка тоже передумала.
Что они все знают, чего не знаем мы?
Это вы в собственную же ловушку угодили
Тетка ваших же сообдений на форуме начиталась про 2-3 месяца
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4993
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 16:51
То що - пора купляти?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11129
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 17:21
foxluck написав: Бетон написав:
Знакомые и соседи по ЖК, в т.ч. бывшая, планируют продавать недвижимость и выводить средства за границу только после восстановления полноценного SWIFT-перевода. До этого момента объекты сдаются в аренду.
Это вы не очень хотите выводить.
Да, SWIFT не работает.
Но есть P2P с комиссией порядка 1%, по 100к гривен в валютном эквиваленте на банк в месяц.
Условно говоря 10 банков = больше 20к баксов в месяц.
Причем в "Европе" это уже будут белые деньги на вашем счете (если слать на свою же карту иа свое имя и сохранять квитанции).
Да, я так вывел тыщ 20 всего. Приват, моно и ещё какой-то банк. С долларовой карты на карту польского банка
Опасно.
Мне уже блокировали счета в 23 году.
Card-to-card НЕ равно банковский перевод.
тип операции: card transfer / incoming card payment
нет назначения платежа, договора, реквизитов отправителя (IBAN, банк)
100 % триггер на:
вопросы
блокировку
запрос объяснений
иногда закрытие счёта (особенно Millennium, как у меня)
А представьте 450 куе вывозить?
Люди просто не хотят рисковать.
Востаннє редагувалось Бетон
в Чет 25 гру, 2025 17:28, всього редагувалось 2 разів.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5844
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Чет 25 гру, 2025 17:22
fox767676 написав: Бетон написав:
Продать сложно, купить ещё сложнее.
В грейте одна квартира. До весны продажу откладывают. На подоле тётка тоже передумала.
Что они все знают, чего не знаем мы?
Это вы в собственную же ловушку угодили
Тетка ваших же сообдений на форуме начиталась про 2-3 месяца
Тётя, если ты меня читаешь.
Не верь.
Всё очень плохо. Продай квартиру. Будь человеком
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5844
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:45
Зовите того Эскобара который выдал аксиому
Он как все анестезиологи-реаниматологи знает толк в витаминах от которых люди начинают правильно мыслить и принимать правильные моментальные решения
Фокс с Тетриса может поможет(друг детства Дениса с того города цветов)?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5551
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:34
Frant написав:
Даражай все ближе, даражай все больше.
А чего радости нет?
пане дОцент, нет у тебя радости
Думал всё продать, а потом откупить дешевле.
Продал, дешевле не стало
Теперь ты грустишь ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12954
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:17
Бетон написав:
Да, я так вывел тыщ 20 всего. Приват, моно и ещё какой-то банк. С долларовой карты на карту польского банка
Опасно.
Мне уже блокировали счета в 23 году.
Card-to-card НЕ равно банковский перевод.
тип операции: card transfer / incoming card payment
нет назначения платежа, договора, реквизитов отправителя (IBAN, банк)
Не выводи сразу на основной польский банк.
Выведи на промежуточную платежку европейскую, некоторые можно открыть вполне легально на свое имя удаленно будучи в Киеве.
Потом с платежки уже частями (ну там по 5к Евро например) SEPA переводом на польский банк. Получается SEPA с одного европейского счета на твое имя на другой в польском банке на твое имя.
И сохраняешь квитанции от УкрБанков которыми пополнял платежку и выписки из платежки.
Вполне можно ими доказать, что деньги твои и все платежи между твоими счетами.
И если блоканут что-то, то платежку. На которой застрянет максимум несколько тысяч Евро, не вся сумма. И то потом вернут если покажешь квитанции что своими деньгами из Украины пополнял.
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 573
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25354
|17390477
|
|
|1380
|6832249
|
|
|3
|85400
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|