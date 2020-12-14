RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 20:15

евкаліпти дають

  Investor_K написав:
  Frant написав:В найближчі місяці ціни київських квартир швидко поїдуть вниз.
Тут вже видно, навіть незрячому

Кіт Базіліо?

Панда із Троєщинської барлоги, як там в палатках, евкаліпти дають?
flyman
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 20:22

  барабашов написав:Кстати друг-краковский ухылянт тут всё продал чтоб там в ипотеку влезть?


Пан Барабашов!Ладно там какой-то работяга считает что недвижимость -это страшные деньги , которые нужно срочно спасать. Но мы то с вами понимаем что 50-100 штук зела и в хрен не впились для эмиграции, это копейки.
На первый взнос какую-то трицатку-сороковку насшкребет с подушки, он же с Днепра :mrgreen: а так-то человек трошки зарабатывать стал, пусть пару штук чистыми,но все же.
Чем платить за аренду-будет платить за ипотеку. + меньше шансов что выпидорят в 2027 учитывая что есть прибыльный ФОП, с которого платят налоги и ипотека.
Все он правильно делает, если два года уже протянул- назад дороги нет.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 20:34

  flyman написав:мінімалізм за 2024
https://fi202x.blogspot.com/2026/01/2024.html


А чего на русском языке там пишете? Нет, право то имеете, это личный блог, но почитав вчера не понял этот момент. И не хватает эпистолярности в изложении- сухо, пресно и неплохо бы добавить картинок- ну например что сделано или куплено за этот бюджет.
Критические замечания касаются только формата изложения, по сути каждый имеет полное право жить так, как желает.
Я бы обсудил это подробнее,но тут это оффтоп- есть на форме тема, посвященная вашему блогу, где бы я мог задать все интересующие меня вопросы? Мне интересно узнать как достигается такой уровень аскезы и с какой целью.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 20:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?


есть на форме тема, посвященная вашему блогу, где бы я мог задать все интересующие меня вопросы?


Треба створювати «за що ми гнобимо Флаймана»
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 20:45

  Господар Вельзевула написав:Я бы обсудил это подробнее,но тут это оффтоп- есть на форме тема, посвященная вашему блогу, где бы я мог задать все интересующие меня вопросы? Мне интересно узнать как достигается такой уровень аскезы и с какой целью.
в ветке психология можно такое обсуждать, мне тоже интересно с какой целью и не будет ли на старости жаль выброшенных возможностей. Такой образ жизни сильно урезает эмоциональный компонент. Приличную женщину в конуру не приведёшь, шаурмой не угостишь.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 21:08

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Я бы обсудил это подробнее,но тут это оффтоп- есть на форме тема, посвященная вашему блогу, где бы я мог задать все интересующие меня вопросы? Мне интересно узнать как достигается такой уровень аскезы и с какой целью.
в ветке психология можно такое обсуждать, мне тоже интересно с какой целью и не будет ли на старости жаль выброшенных возможностей. Такой образ жизни сильно урезает эмоциональный компонент. Приличную женщину в конуру не приведёшь, шаурмой не угостишь.


Ну если можно-то я пожалуй приму ваше приглашение.
Ибо очень интересно для меня.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 21:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Віталій Кличко: Від сьогоднішнього ранку ще понад 340 будинків підключили до теплопостачання

Наразі внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1 330 багатоповерхівок.

Нагадаю, вчора у столиці без теплопостачання опинилися знову майже 6 000 будинків. Більшість із них уже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла.

Допомагають київським фахівцям і бригади з декількох інших міст України та бригади «Укрзалізниці».

Дякую всім, хто сьогодні підтримує та допомагає столиці!
kingkongovets
