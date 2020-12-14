Беспомощность, никчемность и беззубость самостийной Ылиты - удивляет.
Реально, клоуны, прид.урки с куриными мозгами, неспособные к осмысленному управлению государством. Ни стратегии, ни своих ракет, ни борьбы с коррупцией. 35 лет дерибана, клоунады и воровства.
Петлюровскмй вагончик скоро тронется в путь. Рекомендую местным нуворишам заранее покупать билеты - дешевле будет.
Интересно, можно ли снести 25-этажные недострои на окраинах Киева? Памятники самостийной анархии. Впрочем, это проблема новой власти, они не будут панькаться с при***.
Горе побежденным!