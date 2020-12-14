Додано: Чет 05 лют, 2026 18:24

Бетон написав: Я не здаю нічого в Україні.



Для загону треба бути хоча б близько на рівні інтелектуально з тими, кого збираються загонити



Різниця між акцизним контролем на кордоні, де все легко контролюється і мільйонами договорів всередині країни? Ніхто нікого не загонить. Все буде так, як будуть диктувати арендодавці і ніяких планів ніхто перебудовувати не буде.

Буде так:

Або арендодавцям вигідно і комфортно, або всі потуги влади підуть у сміття

тебе не зрозумієш - то здаєш, то не здаєш, то робиш ремонти на продаж, то скавчиш що цей бізнес вмерщодо «інтелекта лендлордів» - краще не сміши ото, переважна більшість з них - дебіли без власних думок і загнати їх в стойло, попередньо добре налякавши - як два пальця об асфальт,зи: бетон, контрабасисти алкоголем мали на порядки міцніші яйця ніж нинішні ссикливі лендлорди, які однаково бояться і тцк і переплисти тису, вони теж заспокоювали один одного що нарід, звикший до імпортного алкоголю вже ніколи не повернеться до власних виробникіа - але ж ніхєра вони не вгадали і справи тут далеко не в контролі на кордоні, не верзи ділетантської маячні - як я вже казав при бажання спалити чорного лендлорда - це просто пара дрібниць і бажаючих стучати і давати покази буде більш ніж достатньо, повір)