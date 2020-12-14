|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:07
Frant написав:
Почём будет электричество весной, интересно?
Пол-евро/кВт или дороже?
докладываю проффесору: когда Я запускаю генератор 1кВт мне обходится примерно в 25грн, 20грн текущие расходы на бенз + 5грн обслуживание+аммортизация
завязывай с графинчиком и с флудом тоже...
Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:18
kingkongovets написав:
я ще раз хочу підкреслити, що найбільшу виразку перспектива оподаткування оренди нерухомості чомусь викликає у професійних борцунів з корупцією з диванів та перманентних та ущемлених лузерів та невдах
просто запамʼятайте цю їх реакцію
Конечно мы, прид,,урки, все запомним, наш непревзойденный гуру! Мы помним Ваши учения, найвеличніший, найталановитійший Кінгконговець!
Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:25
Faceless написав:
Damien написав:Как себе вообще представляют умники "контрольную закупку"???
Контрольна закупка не обовʼязково передбачає кінцеве укладення угоди. Вибирається рандомно обʼява, на неї приходить представник податкової, дивиться, розпитує як звичайний орендар, уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки, вони це люблять. Можна звісно судитися відносно того, за який період не сплачені податки, але з цього моменту це вже неважливо.
Якщо орендодавець щось запідозрить як ви кажете, за попередні періоди подавати декларацію вже пізно, ну і власне якщо й так, проблеми немає, мети досягнуто, і ніяких витрат зайвих не буде
Абсурд, Вы не понимаете как это работает.
По доходам физлица - я могу как физлицо доход получить сейчас, а отчитаться о нем в 2027году.
По "уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки" - даже комментировать не хочется, настолько это нелепо. Объективная реальность - "нету у вас методов против Кости Сапрыкина!"
Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:30
Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:34
Прохожий написав: Frant написав:
Почём будет электричество весной, интересно?
Пол-евро/кВт или дороже?
докладываю проффесору: когда Я запускаю генератор 1кВт мне обходится примерно в 25грн, 20грн текущие расходы на бенз + 5грн обслуживание+аммортизация
завязывай с графинчиком и с флудом тоже...
Ну так это и есть пол-евро за кВт/ч
И так выходит при оптимальной постоянной нагрузке, а не при запитывании освещения с телеком например.
Да и что такое генератор на 1Квт? В дом обычно берут 3.5-5 и выше мощностью, и лучше дизель чтоб пожара не было. И молотить 18/24 или даже 20/24, как сейчас отрубают электрику, он не расчитан, даже в АТБ генераторы Магирус выключают после 6 часов работы на перерыв.
Сколько кстати от таких Квт/ч по соляре стоит то? ТО думаю плюс % 5-7 будет после 100-200 моточасов.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 22:35
Damien написав: Faceless написав:
Damien написав:Как себе вообще представляют умники "контрольную закупку"???
.
Контрольна закупка не обовʼязково передбачає кінцеве укладення угоди. Вибирається рандомно обʼява, на неї приходить представник податкової, дивиться, розпитує як звичайний орендар, уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки, вони це люблять. Можна звісно судитися відносно того, за який період не сплачені податки, але з цього моменту це вже неважливо.
Якщо орендодавець щось запідозрить як ви кажете, за попередні періоди подавати декларацію вже пізно, ну і власне якщо й так, проблеми немає, мети досягнуто, і ніяких витрат зайвих не буде
Абсурд, Вы не понимаете как это работает.
По доходам физлица - я могу как физлицо доход получить сейчас, а отчитаться о нем в 2027году.
По "уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки" - даже комментировать не хочется, настолько это нелепо. Объективная реальность - "нету у вас методов против Кости Сапрыкина!"
Ви багато стикалися з податковою? Вони вельми легко нараховують податки за попередні періоди, звісно, можна оскаржити в суді, якщо вийде. Історію обʼяв вашої хати теж можна підняти, як рилів доєднати.
В усьому світі є шляхи як обкласти податками орендодавців, і тільки Україна унікальна, ага ага
Додано: П'ят 06 лют, 2026 23:52
Faceless написав: Damien написав: Faceless написав:
Контрольна закупка не обовʼязково передбачає кінцеве укладення угоди. Вибирається рандомно обʼява, на неї приходить представник податкової, дивиться, розпитує як звичайний орендар, уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки, вони це люблять. Можна звісно судитися відносно того, за який період не сплачені податки, але з цього моменту це вже неважливо.
Якщо орендодавець щось запідозрить як ви кажете, за попередні періоди подавати декларацію вже пізно, ну і власне якщо й так, проблеми немає, мети досягнуто, і ніяких витрат зайвих не буде
Абсурд, Вы не понимаете как это работает.
По доходам физлица - я могу как физлицо доход получить сейчас, а отчитаться о нем в 2027году.
По "уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки" - даже комментировать не хочется, настолько это нелепо. Объективная реальность - "нету у вас методов против Кости Сапрыкина!"
Ви багато стикалися з податковою? Вони вельми легко нараховують податки за попередні періоди, звісно, можна оскаржити в суді, якщо вийде. Історію обʼяв вашої хати теж можна підняти, як рилів доєднати.
В усьому світі є шляхи як обкласти податками орендодавців, і тільки Україна унікальна, ага ага
Так в этом и "прикол": одному-двум ФОПам (условно) налоги задним числом начислить можно - и то в суде отбиваются на "раз-два". А тут - счет на тысячи (сотни тысяч). И из "доказательств" у фискалов только "история" - на которую сходу объяснение "ну да, пытался найти арендатора. Но вы же знаете что сейчас в стране происходит - не нашел (".
А "во всех странах" выходит - больше благодаря контролю расходов, чем толпам "тайных покупателей"...
Додано: П'ят 06 лют, 2026 23:58
kingkongovets написав:ти диви як у наших диванних антикорупціонерів підгоріло від перспективи почати сплачувати податки з оренди
точно як діти малі, впевнені що їх постійно будуть в дупу цілувати і все пробачати
нажаль чомусь скрін Гетьманцева прикріпити не можу, тому просто наведу його недавню цитату:
«Економіка вичерпала можливості для збільшення податкових надзоджень»
а тут раптом і запонопроєкт Шуляк
а наші теоретики спочатку саркастопедують на форумах що це неможливо, а коли їх укриють починають нити і бідкатись, бо навіть з мінімальним податковим навантаженням прибутковість їхнього «орендного бізнеса» одразу піде по жіночій справі
Вибачте, уточнюю, шо законопроект Шуляк не раптом, він вже на шпальтах десь з півроку і ще - вона вже не голова Слуги Народу вже пару місяців як. Інфо про цей законопроект мусовалась активно у листопаді-грудні. Буде, не буде найближчим часом-хз. Податки платити треба. Потрібні нормальні умови, в смі багато було інфо про польський варіант . на протязі 25-го бачив декілька статей з цього приводу.
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Додано: Суб 07 лют, 2026 06:10
Бетон написав: kingkongovets написав:
хлопці, йдіть на фб Шуляк і пишіть все це їй
я лише хотів звернути увагу лендлордів на те що їх скоро таки загонять в фіскальне стойло і питання лише на яких саме умовах
В Европе до трети рынка в тени. И там налоги кратно меньше.
Будет налог как в Польше 8.5%, будут платить. Будет 23% - никто не будет.
Уже загоняли в стойло
Щодо Європи, щонайменше західної, то не правда
Додано: Суб 07 лют, 2026 06:24
Faceless написав:
Damien написав:Как себе вообще представляют умники "контрольную закупку"???
Ну если там это сдается дворец и пришла заказуха именно на этого "клиента", то налоговики и могу провести некую спецоперацию. А если это рядовая однуха на Теремках? Налоговику выдадут для "контрольной закупки" 30-40 тыс грн для оплаты первого и последнего месяца? И потом еще выпишут командировку на месяц, чтоб он сидел в этой квартире и изображал жильца? И даже если это сделать, то как быть, если арендодатель вдруг заподозрил и отчитался в налоговую как физлицо? Пропали 40тыс грн и месяц работы?
При "постановке раком" никакие опросы соседей тут не решают - нужен факт оплаты, который ой как нелегко доказать.
Контрольна закупка не обовʼязково передбачає кінцеве укладення угоди. Вибирається рандомно обʼява, на неї приходить представник податкової, дивиться, розпитує як звичайний орендар, уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки, вони це люблять. Можна звісно судитися відносно того, за який період не сплачені податки, але з цього моменту це вже неважливо.
Якщо орендодавець щось запідозрить як ви кажете, за попередні періоди подавати декларацію вже пізно, ну і власне якщо й так, проблеми немає, мети досягнуто, і ніяких витрат зайвих не буде
Розпитує? Ви серйозно? Знаєте чому у поліції на допиті чи наданні свідчень протокол треба підписувати?
Ризик існує лише коли (1) орендар дає свідчення і (2) він може це довести договором оренди і платежами.
