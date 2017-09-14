RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16685166861668716688>
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 00:50

Печерський районний суд Києва засудив 63-річну мешканку столиці, яка у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії збирала та передавала ворогу інформацію про блокпости й військові об’єкти навколо Києва.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, з березня по липень 2022 року киянка систематично фотографувала:

місця розташування військової техніки ЗСУ,
блокпости територіальної оборони,
об’єкти критичної інфраструктури,
цивільні та військові об’єкти у Києві та Київській області.
Отримані фото вона надсилала разом із геолокаціями своєму цивільному чоловікові, який проживав на тимчасово окупованій території Криму. Той, у свою чергу, передавав ці дані представникам російських спецслужб.

Загалом жінка передала інформацію про 21 об’єкт, серед яких — десятки блокпостів навколо Києва, об’єкти СБУ та територія однієї з військових частин. Саме поблизу цієї частини її й затримали правоохоронці.

Під час досудового розслідування обвинувачена спочатку стверджувала, що надсилала чоловікові лише «краєвиди Києва під час війни». Однак слідчі виявили чіткі інструкції, у яких було зазначено, що саме і з яких ракурсів потрібно фотографувати. Згодом жінка змінила покази та почала заперечувати сам факт фотографування.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31486
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 00:53

  Shaman написав:
  Banderlog написав: кордон і буде на замку.
За запашну каву як в відні так і ялті можете забути на найближчих 10 років.

ніхто не знає, що буде протягом десяти років. кордон на замку протягом десяти років- чергова вигадана лякалка...
чого ж не знає? Хіба ти не знаєш що буде якщо відкрити кордони зараз?
Чоловіки масово поїдуть. Поїдуть навіть в білорусію хоть ти росказуєш яке там пекло, але чомусь доводиться триматитам прикордонників щоб люди не тікали .
Які гарантії що якшо війна завершиться вона не почнеться через півроку?
Які гарантії що бусифікація не почнеться знову?
Окрім того я не чув щоб ваш лідер обіцяв демобілізацію після перемиря.
А в абудабі знову не договорились... рішили мінімум рік просто воювати .
Ми стаєм фортецею, північною кореєю, а в північній кореї кордони закриті.
Значить скоро їх закриє і для жінок.
Які конкурентні переваги України перед білорусією? Електрика буде дешевша? Паливо?
Буде більше свободи? Якої саме? Можно буде майданити якщо рівень життя погіршуватиметься?
У
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4603
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 01:03

  Banderlog написав:Можно буде майданити якщо рівень життя погіршуватиметься?

Майданити вже не можна. Революція гідності пройшла, ми рівні, ми вільні.
Andrey2512
 
Повідомлень: 1139
З нами з: 04.04.22
Подякував: 79 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 01:20

  Banderlog написав:Які конкурентні переваги України перед білорусією?
У


Потужного можно невозбранно блазнем называть.
Народ просто благим матом его кроет в интернете, карикатуры лепит, пасквили,шаржи- а тому пофигу.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 01:51

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Які конкурентні переваги України перед білорусією?
У


Потужного можно невозбранно блазнем называть.
Народ просто благим матом его кроет в интернете, карикатуры лепит, пасквили,шаржи- а тому пофигу.

серйозно? ) розкажіть анекдот про зеленського.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4603
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 07:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Схоже, що на Бурштин ракети ..

Росія масовано атакує Україну ракетами та дронами: є влучання
Оновлено 07:04. Ракети на Івано-Франківськ, Бурштин, Броди і Коломию.

Оновлено 06:59. Ракети через центральну частину Хмельниччини курсом на Тернопільщину (вектор - Гримайлів/Збараж).

Оновлено 06:53. Група ракет на Хмельниччині в напрямку Хмельницького, а також на Хмельниччині в напрямку Кам'янця-Подільського. Крім того, ракети летять на північ Чернівецької області.

Оновлено 06:48. Ракети повз Шаргород та Копайгород курсом на Хмельниччину.

Оновлено 06:41. Ракети на Вінниччині повз Тростянець та Вапнярку летять західним курсом.

Оновлено 06:34. Більше 20 ракет летять з півночі Одещини на південь Вінниччини.

Оновлено 06:21. Ракети на Миколаївщині курсом на/повз Баштанку та Нову Одесу північно-західним курсом. Повітряні сили повідомляють про БпЛА на Ходорів (Львівщина), на Бурштин (Івано-Франківщина).
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13289
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 08:21

🤬Вночі кацапи атакували:

▪️Підстанція 750 кВ «Київська»
▪️Підстанція 750 кВ «Західноукраїнська»
▪️Бурштинська ТЕС
▪️Добротвірська ТЕС
▪️Трипільська ТЕЦ

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31486
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 08:38

  Wirująświatła написав:
🤬Вночі кацапи атакували:

▪️Підстанція 750 кВ «Київська»
▪️Підстанція 750 кВ «Західноукраїнська»
▪️Бурштинська ТЕС
▪️Добротвірська ТЕС
▪️Трипільська ТЕЦ

сьогодні літун-орденоносець журналіст Ігнат заявить по марафону по хатабовські - в що ви зробили, сидячі вдома щоб захистити небо :)
d44
 
Повідомлень: 821
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 09:20

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31486
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 09:27

с 16й минуты


Мы не призываем к войне и не пропагандируем ее — мы анализируем развитие военных технологий на среднесрочную перспективу.


Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31486
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 16685166861668716688>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 203141
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 405666
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1117282
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15550)
07.02.2026 10:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.