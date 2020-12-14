Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Hotab написав:Сьогодні в обід дали на годину . Після таких «дали» «умних» різко меншає, всі навалюються зразу тільки но зʼявилась е/е, бо раптом ненадовго.
природній відбір. хто не спроможний домовитись про зменшене споживання, отримує місцеву аварію і сидить взагалі без світла.
Т.е. у тебя виноваты люди в том, что им дают 2 часа в день зарядиться и постираться, приготовить пожрать? Кто ещё у тебя виноват?
в том числе и люди, а кто ж. кто-то подумал над уменьшением потребления, особенно над тем, чтоб не нагружать подстанцию одновременно всем? конечно же нет. потому они получают свет по 2 часа в день. а потом вообще без света останутся. и получат по башке учебником физики. ессно эта безликая масса, так называемые простые люди, никогда не возьмет ответственность за что-либо на себя. их задача — только мычать и критиковать энергетиков особенно ржачно, когда в каком-то телеграм канале два поста подряд, в первом пишут про попадание ракет по тэц и подстанциям, а в следующем про графики отключений. и под графиками всегда ... кроют власть за то, что света нет. и задают вопрос «а как нам сидеть без света?! У НАС МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ!!!1» я хз где тут логика и здравый смысл. почитав всякие чаты, задумываешься неволей о том, чтоб купить отсюда билет в один конец и выкинуть паспорт. да вот только в любой стране примерно такая же картина
зоошизики страшная сила. под любым постом, где обидели дворнягу, не пустив ее в магазин, собираются сотни теток, предлагающих буквально жестоко казнить виновных за бездомную кошку они готовы отдать квартиру, всю теплую одежду(жаль только, что чужие) и приготовить ведро горячего борща (главное, чужими руками и за чужой счет)
и существует обязательно много уважительных причин, почему именно они не могут себе домой забрать бездомную кошку из холодного подвала и столько же причин, почему все остальные должны это сделать
Рішення Київської міської ради від 22.06.2017 №615/2777 "Про деякі питання безпритульних котів у місті Києві", яким котів визнано частиною екосистеми міста. Тепер безпритульні коти отримали захист та безперешкодно можуть жити у підвалах, горищах та будь-де за їх бажанням. Основні положення та наслідки рішення: Заборона замуровування: ЖЕКам, ЖБК та ОСББ заборонено заварювати продухи (віконця) у підвалах, щоб коти мали вільний доступ. Захист: Вуличні коти визнані частиною міської екосистеми, що забороняє їх жорстоке поводження та безпричинний вилов. Функція: Коти виконують роль дератизаторів, знищуючи гризунів. Контроль чисельності: Комунальні підприємства (зокрема, «Притулок для тварин») зобов'язані здійснювати стерилізацію, вакцинацію та візуальну ідентифікацію котів.
именно,если все ломануться снимать депо или покупать бакс , сами понимаете что будет? так и со светом
Если бы можно было просто объяснить людям быть разумными, в мире не было бы ни бедности, ни преступности, ни пробок, ни аварий, ни коррупции. Но мир так не работает. Работают не нравоучения, а системы, которые учитывают человеческую природу. Люди действуют не из злобы, а из необходимости. Когда свет дают на 1–2 часа в сутки — это не комфорт, а режим выживания. В этот момент люди не наглеют — они закрывают базовые потребности: помыться, приготовить еду, зарядить связь, обеспечить минимум быта. Именно поэтому во всём мире ставят камеры контроля скорости. Все прекрасно знают, что превышать опасно, капитан ты очевидность. Но знание не меняет поведение людей — его меняют правила и автоматика. Камеры дисциплинируют не плохих, а обычных людей. Точно так же работает и толпа. В экстренных ситуациях люди давят друг друга не потому, что они идиоты или злодеи, а потому что так устроена психология массы. И никакие лекции - будьте разумны это не исправляют
Поэтому перекладывать проблемы энергосистемы на жильцов — это подмена причины следствием. Если сеть не выдерживает реальное поведение людей — значит проблема не в людях, а в системе
трансформатор не поменяют и через пару лет, шо делать сейчас? тупо всем всё включить и остаться с сгоревшим трансформатором и месяцами наслаждаться без ЭЭ или включить мозг и думать ? система ЭЭ не проектировалась на то что будет война и все вкдючатся одновременно , тогда эбойлеров и эчайников небыло , эстиралка одна в доме
Бетон написав:Поэтому перекладывать проблемы энергосистемы на жильцов — это подмена причины следствием. Если сеть не выдерживает реальное поведение людей — значит проблема не в людях, а в системе
типовий балабол "за всьо хорошее" із типового чату ОСББ. замість прикрутити споживання розказує шо "ми же правы, надо менять сістему і зеленскаво"
винуваті кацапи, пуйло, ахметов, дтек, американці (які не дали ракет захиститись від балістики), зелупа. хто завгодно винуватий.
але якщо буде перевантаження і вигорить трансформатор, то без світла не вони сидіти будуть. тому якщо такий варіант влаштовує, то можна забить болт, ставити стабілізатори, включати все на повну і сподіватись що не відгорить. ну а хулі, по закону можна качать значить будем качать. і тут вступає в силу закон джунглів. в одному підїізді або садовому товаристві згорить щиток/трансформатор, а ті хто піджались і перетерпіли, отримають їхні потужності, які звільняться до дорогого ремонту.
є програмовані лічильники, тільки ДТЕК неспромігся їх замінити абонентам (тільки встановлені в новобудовах за кошт "інвесторів", як і підстанції), і ті лічильники можна віддалено програмувати на різні обмеження, але ж винні пересіченні бо недостатньо свідомі
smdtranz написав:в том числе и люди, а кто ж. кто-то подумал над уменьшением потребления, особенно над тем, чтоб не нагружать подстанцию одновременно всем? конечно же нет. потому они получают свет по 2 часа в день. а потом вообще без света останутся. и получат по башке учебником физики. ессно эта безликая масса, так называемые простые люди, никогда не возьмет ответственность за что-либо на себя. их задача — только мычать и критиковать энергетиков особенно ржачно, когда в каком-то телеграм канале два поста подряд, в первом пишут про попадание ракет по тэц и подстанциям, а в следующем про графики отключений. и под графиками всегда ... кроют власть за то, что света нет. и задают вопрос «а как нам сидеть без света?! У НАС МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ!!!1» я хз где тут логика и здравый смысл. почитав всякие чаты, задумываешься неволей о том, чтоб купить отсюда билет в один конец и выкинуть паспорт. да вот только в любой стране примерно такая же картина
Плюсую по всім пунктам, окрім останніх двох. Бо в "любой стране" частіше буде ще гірше. Ось "простий нарід" у США, тільки трохи темніший. Всім вагоном обзивали дівчину сукою, а як вона їх обізвала нігерами, то чуть вагон не поламали. Спробував би хто такій масі пояснити про черговість вмикання приладів, необхідність скидатися на генератор і тп)) І порівняли б результат з українцями https://t.me/nexta_live/111554
так я и пишу, что в других странах та же фигня. фильм Идиократия был таки документальным
рассчитывать приходится только на себя
Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду. И удивительно, конечно, что Украина, находясь на дальней периферии и мировой экономики и мировой политики оказалась таким себе трендсеттером в 2019м году. Здобули.