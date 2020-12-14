|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:26
Бетон абсолютно прав
Стирать в реке, тем более при минус 15 на берегу речечьки - нереально
Готовить жрать на костре или буржуйке во дворе 12-16ти этажки, где все плюхи полностью на ЭЭ - нереально и малоосуществимо для людей, которые ходят на работу 5-6дн/8-9ч/365дней в году и со своих доходов и трат поделились с госбюджетом более чем наполовину(имея в будущем пенсию чуть более чем длина полового члена мыша), как раз на саркофаги как в Чернобыле по всем подстанциям.
Ну и связь с миром сейчас идёт не как при Сталине через громковорители в парадных коммуналок, а через интернет, и значит надо за эти два часа зарядить гаджеты, банки к роутеру(кому с оптикой повезло), акки ноутов, бесперебойники компов и телеков(с доступом в нет), лампы на 18650 и прочих батарейках...
Мыться тоже приходится не в июньской тёплой реке, а водой с бойлера, где на входе холодная вода(и это ещё повезло) с темп.1-3грд.
Вопрос отопления и подтопления(если вдруг присутствуют какое то ЦО или крышная котельная вообще есть, без автономных насосов, которыми хвастался Прохожий в своих прелестях на ЛУ) при недостаточной температуре носителя вообще не рассматривается(ну точнее тепло тоже подаётся 3 часа в сутки, а батареи остывают за два)
Там линия в 10квт на каждую трёшку нужна и по такой же батарее/станции за 10куе каждому.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5656
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:35
airmax78 написав: smdtranz написав:The_Rebel
так я и пишу, что в других странах та же фигня. фильм Идиократия был таки документальным
рассчитывать приходится только на себя
Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду. И удивительно, конечно, что Украина, находясь на дальней периферии и мировой экономики и мировой политики оказалась таким себе трендсеттером в 2019м году. Здобули.
Хотя чего удивляться учитывая стремительную деградацию системы образования в течение 30 лет. Все закономерно и вполне заслуженно. И теперь выезжаем на шее у последних технарей каким-то чудом все еще сохранившихся в стране ТРЦ и "офисов".
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43014
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5357 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:40
барабашов написав:
банки к роутеру(кому с оптикой повезло
у нас провайдер врубает халявный wifi на весь период блэкаута, на случай вдруг у кого то роутер не запитан. Ловит не везде но есть точка где сила сигнала стабильно высокая.
airmax78 написав:
Хотя чего удивляться учитывая стремительную деградацию системы образования в течение 30 лет. Все закономерно и вполне заслуженно
я тоже критик нашей системы образования, но её причина - коррупция. Образование и медицина это больше распил денег, чем работа на результат.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 10 лют, 2026 18:43, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31525
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2537 раз.
- Подякували: 3518 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:41
airmax78 написав: smdtranz написав:The_Rebel
так я и пишу, что в других странах та же фигня. фильм Идиократия был таки документальным
рассчитывать приходится только на себя
Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду.
Це ж було вже©
Від Афін і Риму демократія змінювала автократію і навпаки, але й дотепер не ясно що краще для пересічної людини не наближеної до влади. Всюди свої плюси й мінуси, як на мене демократія добре коли суспільство більш-менш однорідне - по на національності, мові, культурі, достатку, освіті і тп. Тоді розкриються всі переваги. Але мінус в тому, що більшість дуже часто помиляється, а ти змушений все одно підкорятися цьому. Також величезний мінус, що потрібно загравати з електоратом, робити не як краще, в як сподобається електорату.
В автократії свої переваги - якщо умовний "цар" хороший (наприклад, Алієв, Ердоган), то країна швидше здійснює реформи без тормозів на бюрократію, більш обороноздатна та сильна стабільна. Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні, тож країна може втратити декілька десятиліть розвитку.
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 895
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:44
The_Rebel написав:
Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні
а у нас тогда что? вас послушать янукович был махровый демократ. видимо помимо демократии и авторитаризма есть ещё другие формации взаимодействия власти и народа. Демократии у нас никогда не было. Головы журналистам отрывали на раз-два. А на диктатуру нет средств, чтобы купить лояльность силовиков, парламента, судебной системы, влиятельных сми. Вот и болтаемся как дерьмо в проруби не там ни тут.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 10 лют, 2026 18:50, всього редагувалось 2 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31525
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2537 раз.
- Подякували: 3518 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:48
барабашов написав:
Бетон абсолютно прав
Стирать в реке, тем более при минус 15 на берегу речечьки - нереально
Готовить жрать на костре или буржуйке во дворе 12-16ти этажки, где все плюхи полностью на ЭЭ - нереально и малоосуществимо для людей, которые ходят на работу 5-6дн/8-9ч/365дней в году и со своих доходов и трат поделились с госбюджетом более чем наполовину(имея в будущем пенсию чуть более чем длина полового члена мыша), как раз на саркофаги как в Чернобыле по всем подстанциям.
Ну и связь с миром сейчас идёт не как при Сталине через громковорители в парадных коммуналок, а через интернет, и значит надо за эти два часа зарядить гаджеты, банки к роутеру(кому с оптикой повезло), акки ноутов, бесперебойники компов и телеков(с доступом в нет), лампы на 18650 и прочих батарейках...
Мыться тоже приходится не в июньской тёплой реке, а водой с бойлера, где на входе холодная вода(и это ещё повезло) с темп.1-3грд.
Вопрос отопления и подтопления(если вдруг присутствуют какое то ЦО или крышная котельная вообще есть, без автономных насосов, которыми хвастался Прохожий в своих прелестях на ЛУ) при недостаточной температуре носителя вообще не рассматривается(ну точнее тепло тоже подаётся 3 часа в сутки, а батареи остывают за два)
Там линия в 10квт на каждую трёшку нужна и по такой же батарее/станции за 10куе каждому.
Не ображайтеся, але в мене питання реальне і конкретне:
«Хто саме Вам пропонував/радив Вам жити по-іншому»? На чиї дешеві плюшки/фаршмаки ви купилися? Чому так легко і дешево продавалися?
Без образ. Я серйозно…
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 10 лют, 2026 18:59, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11793
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4165 раз.
- Подякували: 1532 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:57
Wirująświatła написав: The_Rebel написав:
Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні
а у нас тогда что? вас послушать янукович был махровый демократ. видимо помимо демократии и авторитаризма есть ещё другие формации взаимодействия власти и народа. Демократии у нас никогда не было. Головы журналистам отрывали на раз-два. А на диктатуру нет средств, чтобы купить лояльность силовиков, парламента, судебной системы, влиятельных сми. Вот и болтаемся как дерьмо в проруби не там ни тут.
Так, я ж вказав, що демократія більше підходить там де є однорідність населення. Наприклад, для Європи в другій половині 20-го століття (ще до значної міграції арабського/африканського населення) у нас затягнутий перехідний період. Або олігархократія, або жлобократія, якось так.
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 895
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 10 лют, 2026 19:02
The_Rebel написав: airmax78 написав: smdtranz написав:The_Rebel
так я и пишу, что в других странах та же фигня. фильм Идиократия был таки документальным
рассчитывать приходится только на себя
Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду.
Це ж було вже©
Від Афін і Риму демократія змінювала автократію і навпаки, але й дотепер не ясно що краще для пересічної людини не наближеної до влади. Всюди свої плюси й мінуси, як на мене демократія добре коли суспільство більш-менш однорідне - по на національності, мові, культурі, достатку, освіті і тп. Тоді розкриються всі переваги. Але мінус в тому, що більшість дуже часто помиляється, а ти змушений все одно підкорятися цьому. Також величезний мінус, що потрібно загравати з електоратом, робити не як краще, в як сподобається електорату.
В автократії свої переваги - якщо умовний "цар" хороший (наприклад, Алієв, Ердоган), то країна швидше здійснює реформи без тормозів на бюрократію, більш обороноздатна та сильна стабільна. Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні, тож країна може втратити декілька десятиліть розвитку.
Саме так. І де зараз в світі залишилась більш-менш однорідна за культурою та освітою ком'юніті? Хіба що у Швейцарії. І там пряма демократія +/- працює як повинна працювати. Але те що в Україні відбулось - це саме результат деградації. Бо суспільство більш-менш однорідне, з більш-менш однаковим рівнем освіти (нажаль поганим). І ось маємо результат.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43014
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5357 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25356
|17521008
|
|
|1380
|6877821
|
|
|3
|90382
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|